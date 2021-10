Locuitorii județului Bistrița-Năsăud sunt reprezentați în Senatul României de doi parlamentari: Ioan Deneș (PSD), care imediat are un deceniu de când activează ca senator și Ovidiu Iosif Florean (PNL), aflat la primul mandat. Spre deosebire de colegii din Camera Deputaților, cei doi n-au adunat nu știu ce averi, deși lui Ioan Deneș, de exemplu, Senatul îi asigură leafa de aproape 10 ani, acesta fiind la al treilea mandat în Camera Superioară a Parlamentului.

Ioan Deneș este senator de Bistrița-Năsăud de aproape un deceniu. Acesta a fost pentru mai bine de un an și jumătate (2018-2019) ministru al Apelor și Pădurilor, fiind precedat tot de o bistrițeancă, Doina Pană.

Puțini știu că Ioan Deneș este profesor de meserie și chiar a profesat, la Centrul de Plasament din Beclean, prin anii `90. Până să ajungă senator, din 2007 și până în decembrie 2012, Deneș a fost director comercial la Termotec SRL Dej.

De asemenea, a fost consilier județean în două rânduri, din 2004 și până în 2006 și din 2008 până în 2012. Deneș, care locuiește în Beclean a fost și consilier local în orașul condus de fratele său Nicolae Moldovan.

Ioan Deneș a construit două case în Beclean. Una are 120 de metri pătrați și a fost ridicată în anul 1990, iar alta are doar 66 de metri pătrați și a fost construită în 2007. Are trei mașini: o autoutilitară din 2003, un Volkswagen Golf din 2008 și un Volkswagen Tiguan din 2011.

Senatorul are la Banca Comercială Română un cont deschis în 2007, în care a adunat până anul acesta 183.000 de lei. În ciuda campaniei electorale costisitoare, Ioan Deneș nu are datorii, potrivit ultimei declarații de avere depuse în vara acestui an. Are totuși de recuperat 133.000 de lei de la stat din campania electorală.

Alesul de Bistrița-Năsăud încasează lunar peste 10.000 de lei de la Senatul României. Doar anul acesta a avut peste 10 inițiative legislative. Printre inițiativele sale legislative se numără: asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet de bandă largă, la punct fix. De asemenea, a propus măsuri de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu activitatea afectată de creșterile de prețuri și tarife la energie, gaze și combustibil.

Vrea și o modificare și completare a ordonanței de urgență a guvernului privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021. Propunere legislativă pentru plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici.

Ovidiu Florean, de la șomer…la senator

Înainte să ajungă senator, Ovidiu Florean nu avea alt venit decât indemnizația de consilier județean, modestă și ea. Liberalul este la primul mandat de senator, după ce a ajuns pe liste nu se știe cum… A mai condus Direcția de Pază Județeană, din subordinea Consiliului Județean.

Acesta are un singur apartament pe numele său de 25 de metri pătrați, achiziționat împreună cu soția. Soția sa mai are în posesie o locuință în Bistrița, însă Florean nu dă niciun alt detaliu despre metri pătrați sau ce tip e, în declarația sa de avere.

Senatorul conduce un Hyundai Santa Fe din 2007.

De asemenea, el are la Banca Transilvania într-un cont deschis chiar anul trecut, în plină campanie electorală, 50.000 de lei. Nu are alte datorii la bancă. Se pare că a avut datorii la bancă fiica sa. Potrivit primei declarații de avere, fiica senatorului s-a împrumutat de la bancă cu 133.000 de lei.

Ulterior, suma respectivă a fost împrumutată de Florean partidului. Data scadentă pentru plata împrumutului luat de fiica sa din bancă era chiar 2021. Florean probabil se baza pe sumele oferite de stat partidelor politice pentru susținerea campaniei electorale. În cea mai recentă declarație de avere nu mai apare nici împrumutul acordat PNL-ului, partidul pe lista căruia a candidat, semn că banii au fost deja înapoiați.

Președintele CJ Radu Moldovan l-a obligat în instanță să își ceară scuze publice

Perioada în care a fost consilier județean i-a adus numai probleme lui Ovidiu Florean, care pur și simplu nu putea să se abțină să nu-l jignească non-stop pe președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan.

Acesta se folosea de ședințele de Consiliu Județean pentru a sări la gâtul lui Radu Moldovan, dar și de pagina sa de pe rețelele de socializare și conferințele de presă la care participa la PNL.

Sătul de atitudinea colegului din Consiliul Județean, Radu Moldovan l-a acționat în judecată. Se întâmpla la mijlocul anului 2019. În toamna anului trecut, judecătorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud au și venit cu prima sentință.

L-au obligat pe Florean să își ceară scuze publice pe aceeași rețea de socializare pe care obișnuia să îl calomnieze pe Radu Moldovan:

„Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul M.E.R împotriva pârâtului FOV şi, în consecinţă: obligă pârâtul să publice pe profilul (contul) personal de pe reţeaua de socializare Facebook, scuze publice, pentru încălcarea dreptului la demnitate (onoare) al reclamantului, prin folosirea de către pârât la adresa reclamantului a următoarelor cuvinte şi expresii: „chelnerul, chelnere, chelnerului, analfabet, analfabetul, retardatul, dobitocul, dobitocule, oligofren, oligofrenul, grobianul, impostor, minte ca un impostor, eşti un impostor, chelner ceacanău, chelnerul ceacanău, celui mai ceacanău, chelner retardat, chelnerul nostru fură curent, du-te la psihiatru, chelner oligofren, cel mai prost chelner din lume, un chelner prost de la judeţ, meclă de prostalău, o minte de prostalău, nenorocitule, ceacanău nesimţit, du-te te rog la secţia spitalului din poză(poza secţiei de psihiatrie), el are porniri impertinente de alba neagra şi ţap-ţarap, să treacă pe la psihiatrie, dilău, du-te-n amarul tău de ceacanău, celui mai ceacanău, aşa scrie ceacanăul, prost de mic, discursul de oligofren, prost şi fudul-tu le ai din abundenţă pe acestea, omul acesta are şcoală 2/două clase ca trenul”, în conţinutul postărilor făcute de acesta pe reţeaua de socializare Facebook”, se arată în sentința dată de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Aceste jigniri ar fi fost făcute în perioada septembrie 2018- mai 2019. Judecătorii au respins însă cererea lui Radu Moldovan la plata de despăgubiri bănești pentru prejudiciul nepatrimonial.

Lupta însă nu s-a terminat aici. Radu Moldovan a atacat sentința dată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, astfel că lupta s-a mutat la Curtea de Apel Cluj, care se va pronunța, cel mai probabil în această toamnă. Asupra acestui subiect vom reveni în ediția din săptămâna viitoare, pe larg.

Andreea Moldovan