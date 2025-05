Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Române, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, asigură colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate. Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această funcţie de ministrul afacerilor interne. Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de un prim-adjunct şi şef al statului major numit în funcţie, la propunerea sa de Ministrul Afacerilor Interne. La nivelul judeţului Cluj funcţionează două unităţi de jandarmi: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Alexandru Vaida Voevod” Cluj, subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.

Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Cluj

Sebastian Florin Cliţan – Inspector şef al IJJ Cluj

Clitan Sebastian Florin deține, împreună cu soția sa, Clițan Dana Gabriela, un teren intravilan situat în municipiul Zalău, județul Sălaj. Acesta are o suprafață de 1.200 de metri pătrați și a fost achiziționat în anul 2008 prin contract de vânzare-cumpărare, fiecare având o cotă de 1/1.

Tot în Zalău, cei doi soți mai dețin un teren extravilan inclus în circuitul civil, cu o suprafață de 866 de metri pătrați. Acesta a fost achiziționat în anul 2006, tot prin contract de vânzare-cumpărare, în cote egale (1/1).

În localitatea Clit, județul Sălaj, Clitan Sebastian Florin este proprietar al unui teren forestier cu o suprafață de 2.200 de metri pătrați, dobândit în anul 1993 prin moștenire.

De asemenea, în aceeași localitate, Clitan Sebastian Florin deține în coproprietate un teren agricol cu o suprafață de 14.100 metri pătrați, moștenit în anul 1994. Terenul este împărțit în cote egale între Clitan Ovidiu, Clitan Marcel și Clitan Sebastian Florin, fiecare având o treime (1/3) din proprietate.

În Zalău, Clitan Sebastian Florin deține, împreună cu soția sa, Clitan Dana Gabriela, o casă de locuit cu o suprafață de 301 metri pătrați. Imobilul a fost construit în anul 2008.

De asemenea, cei doi soți sunt coproprietari ai unui apartament situat în Cluj-Napoca, județul Cluj. Apartamentul are o suprafață de 80 de metri pătrați și a fost achiziționat în anul 2019.

Clitan Sebastian Florin deține două autovehicule. Primul este un autoturism marca Volkswagen, fabricat în anul 2002. Al doilea este un autoturism este un Dacia Duster, fabricat în anul 2021.

Clitan Sebastian Florin a realizat un venit de 163.485,50 lei din salariul încasat de la Unitatea Militară 0827 – Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca. Soția sa, Clițan Dana-Gabriela, a încasat un venit anual de 132.943 lei din salariul obținut în cadrul Serviciului Român de Informații.

Constantin Mihai Liliac – Adjunct inspector-şef Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj-Napoca

Constantin Mihai Liliac deține un teren intravilan în localitatea Poieni, județul Cluj. Acesta are o suprafață de 1.500 de metri pătrați, a fost achiziționat în anul 2017. În anul 2021, Constantin Mihai Liliac și soția sa, Marinela Liliac, au cumpărat împreună un apartament în Cluj-Napoca. Acesta are o suprafață de 76 de metri pătrați. În ceea ce priveşte maşinile decizile lui Liliac sunt cel puţin surprinzătoare. Acesta deţine un autobuz din 1980 şi o Dacie din anul 2000

Liliac ţine ascunse veniturile sale şi ale soţiei, angajată a Gruparării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca

Mai surprinzătoare decât gusturile la maşini ale lui Lilac este decizia de a blura, în declaraţie de avere din anul 2023, salariul anual încasat de el şi de soţia sa. În ceea ce priveşte declaraţie de avere din anul 2024, aceasta nici măcar nu a fost încărcată pe portalul public al Agenţiei Naţionale de integritate

Baciu Florin – Desemnat Comandant al Grupării de Jandarmi Mobile „Ştefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca

În anul 2023, Baciu Florin a achiziționat împreună cu soția sa, Baciu Maria-Ioana, un apartament în municipiul Cluj-Napoca. Imobilul are o suprafață de 61 de metri pătrați. Baciu Florin deține două autoturisme. Primul este un Volkswagen Golf IV, fabricat în anul 2006. Al doilea este un autoturism marca Skoda Octavia, fabricat în 2017.

În anul precedent, Baciu Florin a obținut un venit salarial anual în valoare de 148.314,50 lei, în calitate de angajat al Unității Militare 0827 – Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca. Soția sa, Baciu Ioana Maria, a realizat un venit de 48.067 lei din activitatea de asistentă medicală la Creșa Martinel din Cluj-Napoca.

IGJR – Inspectoratul general

Mastan Alin-Ionel – Inspector general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane

Mastan Alin-Ionel și soția sa, Mastan Oana, dețin un teren extravilan, situat în localitatea Zalău, județul Sălaj. Terenul are o suprafață de 1.500 de metri pătrați și a fost dobândit în anul 2005. Mastan Alin-Ionel deține un apartament în Zalăucu o suprafață de 60 de metri pătrați. Acesta a fost moştenint în anul 2002. Acesta deține un BMW, fabricat în anul 2012 şi un Kawasaki, fabricat în anul 2005. Totodată, Mastan Alin-Ionel deține două conturi curente la Banca Transilvania, deschise în anul 2022. Primul cont are un sold de 16.000 EUR, iar al doilea cont are un sold de 15.100 EUR.

Mastan Alin-Ionel a realizat un venit anual de 131.576 RON obținut de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Soția sa, Măștan Oana, a obținut un venit anual de 98.214 RON, provenit de la de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, situată pe Bulevardul Carol I nr. 17, Sector 2, București. De asemenea, Mastan Alin-Ionel încasează un venit anual de 10.800 RON din chiria unui imobil situat în Zalău. În plus, Mastan Alin-Ionel a primit o indemnizație de 47.636,50 RON, care include indemnizația de chirie, indemnizația de hrană, norma de echipare și servicii turistice, de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Totodată, el a primit diurne de 1.691,49 RON pentru deplasările efectuate în străinătate.

Trăşcălie Lucian – Adjunct al inspectorului general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane

Trășcălie Lucian deține trei terenuri: unul agricol în județul Buzău, localitatea Poșta Călnuțului, cu o suprafață de 1,38 hectare, dobândit în 1991; unul agricol în județul Prahova, localitatea Slănic, cu o suprafață de 0,70 hectare, dobândit în 2021; și un teren intravilan în aceeași localitate, Slănic, cu o suprafață de 500 m², dobândit tot în 2021.

Trășcălie Lucian și Trășcălie Corina, soţia sa dețin un apartament în București, cu o suprafață de 75 m², dobândit în 1995. De asemenea, ei au o casă de locuit în județul Prahova, localitatea Slănic, cu o suprafață de 50 m², dobândită în 2021 prin moștenire. Trășcălie Lucian deține două autoturisme: un Renault Laguna, fabricat în 2003, și un Ford Focus C-Max, fabricat în 2006. Trășcălie Lucian are venituri anuale de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în valoare de 145.462,50 RON. Soția sa, Trășcălie Corina, primește o pensie de 87.492 RON de la Casa de Pensii a M.A.I.