Atât preşedintele, cât şi membrii Curţii Constituţionale a României (CCR) au adunat de-a lungul vremii, grație funcţiilor importante pe care le deţin, averi fabuloase.

Marian Enache – Preşedinte CCR

Marian Enache, deține şase terenuri în județele Prahova și Ilfov, dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare. În județul Prahova, în localitatea Gorgota, acesta are un teren agricol de 1138 metri pătrați achiziționat în 2007 și un teren intravilan de 1100 metri pătrați cumpărat în același an. Tot în Gorgota, Marian Enache a dobândit în 2008 un teren intravilan cu o suprafață de 1588 metri pătrați și un teren agricol de 700 metri pătrați. În anul 2010, a achiziționat un alt teren agricol cu o suprafață de 1800 metri pătrați. În județul Ilfov, în localitatea Corbeanca, acesta deține un teren intravilan de 1116 metri pătrați, cumpărat în 2017. Toate aceste proprietăți sunt deținute în proporție de 100%, conform declarației de avere.

În județul Iași, Marian Enache deține două apartamente achiziționate prin contracte de vânzare-cumpărare. Un apartament, cu o suprafață de 59,09 metri pătrați, a fost cumpărat în anul 2023. Al doilea apartament, cu o suprafață de 67 metri pătrați, a fost achiziționat în anul 2002 și este deținut în întregime de soția sa. De asemnea, soția lui Marian Enache deține un autoturism marca Toyota, achiziționat în anul 2021.

Marian Enache și soția sa dețin mai multe conturi și depozite bancare în lei, euro și dolari, deschise la BRD și Banca Transilvania.

Marian Enache deține un depozit bancar în euro deschis în 2011, cu un sold de 191.000 EUR. Soția sa are mai multe conturi și depozite bancare, atât în euro, cât și în lei. La BRD, soția acestuia deține un cont curent în lei deschis în 2004, cu un sold de 157.605,76 RON, precum și alte depozite în lei și euro. Printre acestea, se numără un depozit de 232.938,55 RON deschis în 2022, un depozit de 34.196,46 RON din 2015, un depozit de 22.225,80 RON deschis în 2017 și un alt depozit de 20.0000 RON deschis în 2023. De asemenea, mai deține la BRD un depozit în euro, cu un sold de 13.000 EUR deschis în 2024, și un cont curent în euro din 2018, cu suma de 186,62 EUR.

În plus, la Banca Transilvania, soția sa are un depozit bancar în euro din 2010, cu un sold de 24.350 EUR, un cont curent în dolari deschis în 2015, cu un sold de 476,77 USD, și un cont curent în lei deschis în 2010, cu un sold de 6.916,87 RON.

Marian Enache a obținut un salariu de 473.298 RON ca președinte al Curții Constituționale a României. Soția acestuia a câștigat 135.269 RON de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași pentru funcția sa de bază și 130.381 RON de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași pentru activitatea de medic primar cu integrare clinică. De asemenea, soția sa a mai obținut 10.927 RON de la universitate pentru veniturile în afacerea funcției de bază.

Marian Enache a încasat 3.794 RON din drepturi de autor și drepturi conexe de la Editura CH Beck, iar soția sa a obținut 44.450 RON din drepturi de proprietate intelectuală.

Marian Enache a primit o pensie totală de 679.800 RON, provenind de la Casa Locală de Pensii Sector 6 și Casa de Asigurări a Avocaților.

În anul 2023, Marian Enache a mai încasat 82.890 RON ca indemnizație de limită de vârstă pentru 10 luni, de la Camera Deputaților.

În total, Marian Enache a câștigat 1.239.782 RON, iar soția sa a obținut 320.027 RON. Venitul total al familiei a fost de 1.559.809 RON.

Livia Doina Stanciu – judecător CCR

Livia Doina Stanciu deține un apartament în Galați, cu o suprafață de 57,63 m², achiziționat în 1992 printr-un contract de vânzare-cumpărare. Aceasta este proprietara a două autoturisme: o Dacia 1310 din 1999 și un Matiz din 2003. Livia Doina Stanciu deține un depozit bancar în lei la Banca Română de Dezvoltare, deschis în 2018, cu un sold de 1.871.933,69 RON.

Venitul anual înregistrat de Livia Doina Stanciu din salariul de la CCR a fost de 420.417 RON. De asemenea, Livia Doina Stanciu a obținut venituri din pensii de la Casa de Pensii Bucureşti, respectiv 1.813.837 RON pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2023.

În plus, a încasat 6.160 RON din diferențele salariale restante, venit provenind de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Varga Attila – judecător CCR

Varga Attila deține un teren agricol de 1,5 hectare, achiziționat în 1994 prin contract de vânzare-cumpărare, împreună cu soția sa, având o cotă de 50%. De asemenea, mai deține un teren agricol de 0,57 hectare, moștenit în 1996 de la soția sa, în totalitate. Un alt teren agricol de 3,5 hectare a fost moștenit în 2006, împreună cu soția, având o cotă de 50%. Toate aceste terenuri se află în județul Satu Mare.

Varga Attila deține, împreună cu soţia sa, o casă de locuit de 240 m², moștenită în 2006, în Satu Mare. De asemenea, el este co-proprietar împreună cu soția sa al unei case de vacanță de 140 m², achiziționată în 2020, în localitatea Sicasău, județul Harghita, având o cotă de 50%..

Varga Attila deține un autoturism Opel din 2007, un autoturism Mazda din 2017 și un autoturism Mazda din 2019.

De asemenea, Varga Attila deține obiecte de artă sub forma unor tablouri, cu o valoare totală estimată de 60.000 EUR, achiziționate între 1998 și 2023.

Varga Attila are mai multe conturi și depozite bancare la Banca Transilvania. În 2016, a deschis un cont curent cu o sumă de 65.000 RON, iar în 2019 un alt cont curent cu o valoare de 100.000 RON. De asemenea, în 2024, deține un depozit bancar în valoare de 600.000 RON.

Varga Attila a obținut venituri din mai multe surse. Ca judecător la Curtea Constituțională a României, a înregistrat venituri din salarii în valoare de 420.417 RON. De asemenea, el a primit venituri din postul de conferențiar universitar la Universitatea Sapientia din Cluj, în sumă de 49.527 RON.

Soția sa a înregistrat venituri din servicii medicale în cadrul SC Caritas Satu Mare, în valoare de 12.780 RON, și venituri din cursuri postliceale la Colegiul Kolcsey din Satu Mare, de 1.498 RON.

Varga Attila a primit și o pensie de serviciu de la Casa Teritorială de Pensii Satu Mare, în valoare de 443.600 RON. Soția sa beneficiază de o pensie pentru limita de vârstă de la aceeași instituție, în valoare de 77.500 RON.

Elena Simina Tănăsescu – judecător CCR

Elena-Simina Tănăsescu deține un teren agricol de 850 m², situat în județul Dâmbovița, localitatea Samurcași, achiziționat în 2023. De asemenea, în anul 2005, a dobândit un apartament de 84 m², în coproprietate cu soțul său. În 2023, a moștenit un apartament de 50 m² în județul Galați.

De asemenea, Elena-Simina Tănăsescu deține bijuterii achiziționate între 2000 și 2019, cu o valoare estimată de 7.000 EUR.

Elena-Simina Tănăsescu deține mai multe conturi și investiții bancare gestionate de diverse instituții financiare. La Banca Comercială Română (BCR), a deschis un cont curent în lei în 1993, cu un sold de 20.000 RON, și un cont curent în euro în 2018, cu un sold de 8.500 EUR. De asemenea, are un fond de investiții, inclusiv pensii private și alte forme de economisire, deschis tot la BCR în 2010, cu o valoare de 415.021 RON. La Exim / Banca Românească SA, Tănăsescu a deschis în 2006 un cont curent în lei cu un sold de 69.105 RON, un cont curent în euro cu un sold de 46 EUR și un depozit bancar în dolari americani cu un sold de 6.250 USD. Tot la Exim / Banca Românească SA, există și un depozit bancar în euro deschis în 2021, cu o valoare de 105.000 EUR.

Veniturile Elenei-Simina Tănăsescu sunt provenite din salarii, activități independente și alte surse. În calitate de judecător la Curtea Constituțională a României, a înregistrat un venit anual de 420.609 RON. De asemenea, a obținut un venit din activitatea didactică la Universitatea din București în valoare de 146.932 RON. Pe lângă acestea, a realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în sumă de 5.760 RON, și din dobânzi bancare, în valoare de 1.967 RON.

Cristian Deliorga – judecător CCR

Cristian Deliogra deține un teren agricol de 4,40 hectare în localitatea Răsova, județul Constanța, dobândit prin moștenire în 1991. De asemenea, el este coproprietar, alături de Anca Lavinia Deliogra, a două apartamente în judeţul Constanţa. Unul de 140 m² şi unul de apartament de 70 m², dobândite în anii 2001, respectiv 2003

Cristian Deliorga deține mai multe conturi bancare și depozite. La Banca Comercială Română, în 2020, are un cont curent în valoare de 30.422 EUR, iar în 2011, un alt cont curent în RON, cu o valoare de 259.072 RON. De asemenea, are depozite bancare în RON, în valoare de 108.742 RON și 217.485 RON, toate deschise în 2022. În aceeași bancă, există un alt depozit de 108.742 RON, tot din 2022. Mai deține un alt depozit bancar în RON, în valoare de 150.000 RON, în 2022. De asemenea, la Poșta Română, are fonduri de investiții în valoare de 45.000 RON, deschise în 2022.

Cristian Deliorga a obținut venituri din salarii în valoare de 480.679 RON de la Curtea Constituțională a României din București, iar de la Curtea de Apel Constanța a încasat drepturi salariale restante în valoare de 20.153 RON. De asemenea, a primit venituri din pensii în sumă de 825.967 RON, tot din Constanța.

Anca Lavinia Deliorga a obținut venituri din pensie în valoare de 37.300 RON.

Gheorghe Stan – judecător CCR

Gheorghe Stan deține un apartament în localitatea Calahonda, Mijas, Spania, având o suprafață de 137.56 m², dobândit în 2024, în coproprietate cu Maria Ecaterina StanHumulescu, soţia sa, fiecare deținând o cotă de ½. De asemenea, Gheorghe Stan este proprietar a două autoturisme Audi A6, unul fabricat în 2008 și altul în 2016.

Gheorghe Stan are un depozit bancar, deschis la Vista Bank, cu valoarea de 76.989 RON, dobândit în 2024.

Acesta are mai multe credite şi împrumuturi, atât de la instituţii financiare, cât şi de la persoane fizice. ING EXTRA ROL i-a acordat un credit în valoare de 35.000 RON, contractat în anul 2017, cu termen de scadență în 2032. Mita Baciu Ioana Alexandra a contractat un împrumut în valoare de 10.000 EUR, în anul 2024, cu scadență tot în 2024. Cu Mita Baciu Cezar a încheiat un împrumut în valoare de 10.000 EUR în anul 2024, cu scadență în 2025. Cosma Viorel a contractat un împrumut în valoare de 50.000 EUR în anul 2024, cu termen de scadență în 2025. Barbulet Ioan a obținut un împrumut de 40.000 EUR, contractat în 2024 și scadent în 2025. Humulescu Ana a încheiat un împrumut în valoare de 40.000 EUR în anul 2024, cu scadență în 2025.

Gheorghe Stan şi-a declarat şi darul de nuntă, în valoare de 90000 de euro.

Gheorghe Stan a înregistrat venituri din salarii de 473.540 RON de la Curtea Constituțională a României, București, iar pentru compensarea concediului de odihnă neefectuat în 2022 a primit 59.283 RON. De asemenea, a avut diferențe de drepturi salariale de 6.533 RON de la Inspecția Judiciară, București.

Maria Ecaterina Stan-Humulescu, soția sa, a obținut un salariu de 139.288 RON de la Tribunalul București, iar de la Tribunalul Iași a înregistrat diferențe de drepturi salariale în valoare de 35.660 RON.

Gheorghe Stan a beneficiat de venituri din pensii de la Casa Județeană de Pensii Bacău, pentru pensia de serviciu, în valoare de 287.572 RON, și diferențe restante pentru perioada mai-august 2023, de 67.060 RON. De asemenea, a primit o pensie privată Pilonul II, în valoare de 198.937 RON, de la NN România Fond de Pensii Administrate Privat.

Mihaela Ciochină –judecător CCR

Conform declaraţiei de avere, Mihaela Ciochină nu are nici terenuri, nici apartamente, nici maşini, nici active financiare. În schimb are credite.

Mihaela Ciochină are un credit la Raiffeisen Bank contractat în 2022 cu termen de rambursare până în 2027 în valoare de 140.000 RON, un credit la ING Bank contractat în 2022 cu termen de rambursare până în 2027 în valoare de 55.000 RON și un credit la BCR contractat în 2023 cu termen de rambursare până în 2028 în valoare de 65.000 RON.

Ciochină a înregistrat venituri din salarii sub forma unei indemnizații în valoare de 413.745 RON, obținută de la Curtea Constituțională a României, De asemenea, a avut venituri din pensii, fiind beneficiara unei pensii de 417.000 RON de la Casa Naţională de Pensii Publice, precum și diferențe restante de drepturi pentru perioada septembrie 2022 – octombrie 2023, în valoare de 180.000 RON.

Laura Iuliana Scântei – judecător CCR

În anul 2008, a achiziționat un teren intravilan cu o suprafață de 20.06 m² în București. În 2009, a dobândit un alt teren intravilan, cu o suprafață de 24.64 m², tot în Bucureşti. În 2008, a cumpărat un apartament în București cu o suprafață de 68.73 m², iar în 2009, a achiziționat un alt apartament cu o suprafață de 88.53 m², tot în București. În anul 2010, a primit un apartament de 51.10 m² în Iași printr-un contract de donație. Mai recent, în 2019, a achiziționat un alt apartament în București de 50.03 m².

Laura Iuliana Scântei deține o colecție de ceasuri de mână, achiziționată între 2009 și 2022, în valoare de 75.000 EUR. De asemenea, are o colecție de bijuterii și accesorii vestimentare de colecție, cu o valoare totală de 80.000 EUR, achiziționată în aceeași perioadă. În plus, Laura Iuliana Scântei deține tablouri și sculpturi, achiziționate între 2009 și 2022, în valoare de 25.000 EUR.

De asemenea, Scântei are conturi deschise, doldora de bani, la mai multe bănci din ţară. La Alpha Bank România SA, în București, deține un cont curent deschis în 2013, cu sold de 5000 EUR.

La FirstBank SA, în București, există un cont curent în lei, deschis în 2010, cu sold de 5000 RON

La Banca Transilvania SA, în București, există mai multe conturi curente, dintre care unul în lei, deschis în 2008, cu sold de 45426,76 RON, altul în lei, deschis în 2015, cu sold de 1261,61 RON, și unul în lei, deschis în 2008, cu sold de 10847,36 RON. De asemenea, există un cont în euro, deschis în 2015, cu sold de 76,12 EUR, și unul în franci elvețieni, deschis în 2020, cu sold de 0,00 CHF

La BRD GSG, în București, există un cont curent în lei, deschis în 2013, cu sold de 10000,00 RON

La Allianz Tiriac Asigurări SA, în București, sunt fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare), cu solduri de 36396,31 RON (deschise în 2009) și 44710,00 RON (deschise în 2012)

La Casa de Pensii a Notarilor Publici din România, există fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare) în valoare de 146465 RON, deschise în 2013.

Scântei şi-a împrumutat Societatea Profesională Notarială Iulia Scântei şi asociaţii de două ori cu 517071.25 RON, respectiv 835419.06 RON.

Totodată, din Cedarea folosintei aporturilor proprii conform Contractului 21 din 24.05.2022 si Act aditional nr. 1 din 25.05.2023, aceasta a încasat 600000 lei.

Laura Iulia Scantei are un credit la Banca Transilvania SA (anterior Volksbank SA) în valoare de 270.000 CHF, scadent în anul 2033. Aceasta mai are un credit la Vista Bank SA în valoare de 150.000 EUR, scadent în anul 2039.

Laura Iulia Scântei a realizat venituri nete de 413.745 RON ca judecător la Curtea Constituțională a României, în perioada ianuarie-decembrie 2023. De asemenea, a înregistrat venituri din rambursarea parțială a împrumuturilor acordate în nume personal de asociat la SPN Iulia Scântei și Asociații, în valoare de 470.000 RON, conform Contractului nr. 21 din 24.05.2022 și Actului adițional nr. 1 din 25.05.2023.

Dimitre Bogdan Licu – judecător CCR

Dimitrie Bogdan Licu deine în localitatea Balotești, județul Ilfov, un teren intravilann de 2370 m2, cumpărat în anul 2007, cu o cotă-parte de 50%, împreună cu Licu Monica. În localitatea Frăsinet, județul Călărași, un teren agricol de 538 m2, cumpărat în anul 2011, cu o cotă-parte de 50%, împreună cu Licu Monica, soţia sa.

Dimitrie Bogdan Licu și Monica Licu dețin în Balotești, județul Ilfov, o casă de locuit cu o suprafață de 250 m², achiziționată în anul 2007.În București, dețin un apartament cu o suprafață de 115 m², cumpărat în anul 2008, cu o cotă de 50%. În Constanța, dețin un apartament de 107 m², dobândit în anul 2023 prin leasing. În Năvodari, județul Constanța, dețin un apartament de 111 m², dobândit tot în 2023 prin leasing.

Dimitrie Bogdan Licu și Monica Licu dețin două autoturisme: Un Toyota Land Cruiser, achiziționat în 2021 prin leasing şi un Lexus NX, achiziționat în 2023 prin leasing.

Licu are arme de vânătoare, achiziționate între 2020 și 2024, cu o valoare estimată de 15.000 EUR şi ceasuri, achiziționate între 2023 și 2024, în valoare de 7.000 EUR.

În anul 2023, acesta a vândut un apartament pe care a încasat 274.000 EUR.

Dimitrie Bogdan Licu deține mai multe conturi bancare, inclusiv în lei (RON), euro (EUR) și franci elvețieni (CHF). La Alpha Bank, începând cu anul 2007, are un cont curent în RON cu o valoare de 7.804 RON și un alt cont curent în EUR deschis în 2008 cu 6.014 EUR. De asemenea, are un depozit bancar în EUR la Alpha Bank în 2022 cu o valoare de 390.000 EUR. Alte conturi includ unul curent în USD la Alpha Bank (cu valoare 0) și un cont curent în RON, deschis în 2012, cu 80.000 RON. La Banca Transilvania, Licu deține conturi curente în RON (13.415 RON în 2000) și în CHF (82 CHF în 2022). De asemenea, există și conturi la alte instituții financiare, inclusiv la Banco Sabadell și la Banca Centrală Berna. De asemenea, acesta are şi o datorie la o persoană fizică Mircea Tudor, în valoare de 50000 EUR, contractată în 2011 şi scadentă 2025.

Dimitrie Bogdan Licu, în calitate de judecător la Curtea Constituțională a României din București, a obținut un venit de 413.745 RON în 2023. De asemenea, a înregistrat restanțe salariale în valoare de 36.499 RON.

Soția sa, Licu Monica, cadre didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a obținut un venit de 64.000 RON. Licu Monica, în calitate de psiholog, prin cabinetul său individual de psihologie, a realizat un venit din consiliere psihologică de 29.590 RON.

Dimitrie Bogdan Licu a primit o pensie în valoare de 383.000 RON de la Casa de Pensii, iar Licu Monica a obținut o pensie de 87.000 RON tot din Casa de Pensii