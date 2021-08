Așa cum am anunțat în urmă nu cu mult timp, angajații din instituțiile de stat aveau obligația ca până pe 15 iunie să își complete și să-și depună declarațiile de avere. Tot atunci am promis că vă vom prezenta cele mai babane averi ale acestora, în special ale celor aflați la conducere. De data aceasta ne oprim la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

În ediția de săptămâna aceasta am ales să vă prezentăm ce averi dețin capii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, respectiv președintele Radu Moldovan și vicepreședinții săi Camelia Tabără și Kecskes-Simionca Tiberiu Ciprian.

Șeful CJ BN a acumulat obiecte prețioase de peste 15.000 lei și a plătit 10.000 de euro fratelui său

Din punct de vedere imobiliar, averea lui Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (una care a crescut considerabil din 2008 încoace), nu s-a schimbat foarte tare față de anul trecut.

Astfel, liderul social democrat deține patru suprafețe de teren în Bistrița – cartierul Unirea, care însumate depășesc 2.300 mp, și alte trei suprafețe în Colibița, acestea ajungând la un total 831 mp. Totodată, în Bistrița deține o vilă cu o suprafață desfășurată de circa 444 mp, iar în Colibița are o casă de vacanță, cu o suprafață desfășurată de peste 175 mp.

În ultima declarație de avere a președintelui CJ este menționat acum doar un singur autoturism, un Hyundai fabricat în 2018, VW Golf 6 volatilizându-se pur și simplu.

Dacă anul trecut Moldovan declara că deține ceasuri, bijuterii și bunuri de artă în valoare de 75.000 lei, anul acesta spune că deține astfel de obiecte în valoare de 90.000 lei.

Banii din conturi au scăzut nițel în ultimul an de zile, acum având cu circa 6.000 lei mai puțin decât în 2020. Astfel, dacă anul trecut declara că are economii în valoare totală de 47.563 lei, anul acesta menționează suma totală de 41.915 lei

În același document sunt menționate și datoriile pe care Radu Moldovan le are la mai multe bănci, dar și la fratele Remus, care locuiește în Franța. Dacă sumele contractate de la bănci sunt neschimbate, deși teoretic ar fi trebuit să menționeze cât mai are de restituit la momentul completării documentului, în schimb în dreptul datoriei pe care trebuie să o achite fratelui său, lucrurile stau altfel, adică așa cum trebuie, fiind amintită suma pe care o mai are de returnat.

Astfel, potrivit declarației de avere din anul acesta, Radu Moldovan mai are de plătit până în 2037, rate pentru un credit de 60.000 lei contractat în 2007, iar la BRD mai are de plătit, până în 2025, rate pentru două credite de câte 30.000 de euro, ambele contractate în 2010.

Fratelui său din Franța, care i-a împrumutat în 2009 circa 50.000 de euro, și care trebuiau returnați până la finele lui 2019, îi mai datorează 5.000 de euro. De anul trecut și până la data completării declarației de avere din acest an, Radu Moldovan i-a plătit fratelui său în contul datoriei nu mai puțin de 10.000 de euro.

În 2020, Radu Moldovan a încasat de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, salarii în cuantum total de 165.437 lei (circa 33.000 de euro), în medie 13.800 pe lună (circa 2.750 euro). Soția sa, auditor la Curtea de Conturi, a încasat anul trecut 100.427 lei (în medie 8.400 lei lunar/1.700 euro).

Achiziții de terenuri

Kecskes-Simionca Tiberiu Ciprian, vicepreședinte al Consiliului Județean, deține un teren în intravilanul Bistriței de 0,21 de hectare. Acesta a fost achiziționat în anul 2005. În comuna Livezile, vicele mai deține în total 8 suprafețe de teren. Toate sunt încadrate ca „alte categorii de terenuri extravilane”.

Primul, de 0,10 ha, a fost achiziționat în 2012. Alte trei terenuri de 0,10 ha, 0,08 ha și 0,22 ha au fost achiziționate, tot împreună cu soția, în anul 2019. Nici în 2020 nu s-a oprit vicele din achiziționat terenuri, tot în comuna Livezile, la doi pași de Bistrița.

Potrivit declarației sale de avere, Kecskes-Simionca a mai cumpărat anul trecut alte 4 terenuri situate în Livezile. Unul are 0,06 ha, altul 0,15 ha, altul 0,13 ha, iar altul 0,038 ha. În același an, 2020, a mai cumpărat și spații comerciale/de producție, în suprafață de 60 de metri pătrați în aceeași localitate.

Kecskes-Simionca mai deține un apartament de 70 mp în Bistrița, cumpărat în 2010, dar și un autoturism Mercedes Benz din 2016, un Volkswagen din 2012 și un Audi din 1999.

Tot anul trecut, vicele CJ BN a vândut și un apartament cu 367.500 de lei (circa 74.000 euro). De asemenea, a și împrumutat o persoană/entitate necunoscută cu 68.000 de lei și, în plină campanie electorală, a împrumutat Partidul Mișcarea Populară, care l-a și propulsat pe scaunul de vicepreședinte, cu 21.000 de lei.

Kecskes-Simionca Tiberiu Ciprian nu duce lipsă nici de depozite bancare. Astfel, el are 30.000 de lei într-un cont deschis în 2013, 16.600 de euro într-un alt cont deschis în 2010, 12.000 de lei într-un cont deschis în 2016, 1.500 de lei în alt cont, 650 euro în alt cont, 21.000 de lei în alt cont, 7.724 de lei, 8.658 de lei și 6.720 de lei sub formă de asigurări de viață și 150 de lei în alt cont. În total, Kecskes-Simionca are deschise 7 conturi și depozite bancare.

În același timp, nu lipsesc nici datoriile, fiindcă politicianul, fost om de afaceri, a contractat în 2010 un credit bancar în valoare de 50.560 de euro. Banii trebuie returnați însă până în 2037, astfel că mai are de plătit rate încă vreo 16 ani. Cu un PFA, Kecskes-Simionca Tiberiu Ciprian a încasat aproape un milion de lei în ultimii 7 ani prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Soția vicepreședintelui Consiliului Județean a încasat 24.200 de lei anul trecut sub formă de chirie, pentru un apartament situat în Cluj-Napoca, fiind cel mai probabil apartamentul vândut între timp.

Deși în 2020 a cumpărat 4 terenuri și spații comerciale/de producție, semn că voia să se apuce de treabă, la scurt timp după a fost nevoit să se retragă din toate firmele pe care le administra, dar și din acționariat.

Potrivit listăfirme.ro, în 2020, Kecskes-Simionca administra două SRL-uri: Simi Group International SRL și SIMODANI COM SRL. Acesta administra unul dintre SRL-ul împreună cu soția sa, care până anul trecut a fost în concediu de creștere a copilului. Asociat în Simi Group International SRL pare să fi fost și fostul deputat Ionuț Simionca. Administrator al SIMODANI SRL era doar Kecskes-Simionca, iar soția sa era asociat.

În buzunarele familiei Tabără au intrat anul trecut peste 40.000 euro din venituri salariale

Celălalt vicepreședinte al CJ BN este, așa cum se știe, Camelia Tabără- fost director al Colegiului Național Andrei Mureșanu din Bistrița, fost consilier local, dar și fost inspector general școlar al ISJ BN, și, conform declarației de avere depusă anul acesta, nu iese din tipare. Adică are o avere normală.

Conform documentului, Camelia Tabă deține un teren agricol de 600 mp, în Sigmir, iar în Bistrița două apartamente, unul de 72 mp, dobândit prin cumpărare în 1987, iar celălalt de 57 mp, dobândit prin moștenire în 2016. Totodată vicepreședinte CJ BN declară și un autoturism marca Opel cu an de fabricație 2005.

Economiile familiei Tabără se cifrează la 7.000 de euro, depozitați într-un cont bancar, însă datoriile sunt mai însemnate fiindcă în 2011 a contractat un credit bancar în valoare de 25.000 de euro, care trebuie achitat până în anul 2026.

În 2020, Camelia Tabără a încasat de la Inspectoratul Școlar Județean salarii în cuantum total de 57.825 lei, de la Colegiul Național Andrei Mureșanu – 46.201 lei, iar de la Consiliul Județean 4.636 lei. Tot de la Consiliul Județean a încasat îndemnizații de consilier județean (până să fie aleasă în funcția de vicepreședinte) în valoare de 2.189 lei, iar de la Consiliul Local Bistrița, pentru perioada cât a activat ca și consilier local, a încasat 8.760 lei . De asemenea, în calitate de formator, Tabără a primit 7.728 lei de la Casa Corpului Didactic Cluj.

Soțul vicepreședintei CJ BN, Nuțu Tabără – director al Direcției Județene Agricole Bistrița-Năsăud, a încasat în 2020 salarii în valoare totală de 72.981 lei (circa 6.000 lei lunar).