Averile aleșilor de Bistrița-Năsăud! Majoritatea au bani mai mulți în conturi

Deputații bistrițeni și-au făcut publice averile pe care le dețin în acest moment. Din documentele completate anul acesta de aleșii bistrițeni se poate observa că acestora le-au sporit veniturile, atât prin îndemnizațiile încasate, dar și banii depuși în conturile bancare. Singura excepție o face deputata USR Cristina Iurișniți, în declarația căreia singura modificare este suma încasată de la Camera Deputaților.

Gazeta de Bistrița vă prezintă cum stau la capitolul avere deputații de Bistrița-Năsăud.

Simionca, de departe cel mai bogat dintre aleșii bistrițeni

Ionuț Simionca pare să fie cel mai bogat ales bistrițean. De fapt poziția de fruntaș printre parlamentarii de Bistrița-Năsăud, din această perspectivă a averii, o are încă din 2016, de când a intrat în Legislativul României.

Potrivit declarației sale de avere, deputatul PMP de Bistrița-Năsăud a achiziționat în perioada 2000 – 2017, 2.000 m.p. pătrați de teren extravilan în municipiul Bistrița, peste 36.600 mp. de teren agricol în comuna Livezile, iar anul acesta a mai cumpărat încă aproximativ 11.200 m.p teren din aceeași categorie. De asemenea, el mai deține, începând cu 2014, aproape 1.600 m.p. în statul Virginia – SUA, unde de altfel deține și o casă de 150 m.p. În Bistrița, deputatul Simionca mai deține două case, de câte 50 m.p, respectiv 160 m.p., și un apartament de 73 m.p.

În același document alesul bistrițean declară că a vândut în luna mai anul acesta 2.000 mp. de teren, contra sumei de 5.000 lei.

În ceea ce privește autovehiculele, deputatul declară că are în patrimoniu un tractor New Holland, fabricat în 2011, un ATV Arctic Cat din 2005, o motocilcetă Ducatti, cu an de fabricație 2002, un șenilar skid steer truck loader Takeuchi, fabricat în 2007, precum și o presă de baloți New Holland, fabricată tot în 2007.

La capitolul economii, Ionuț Simionca stă foarte bine. Acesta are depozitați în două conturi bancare în SUA peste 200.000 de dolari americani, iar în conturile din România 42.000 euro și peste 8.700 lei. Totodată acesta a mai împrumutat în nume personal 65.000 lei.

Datoriile sunt și ele în declarația de avere a deputatului PMP de Bistrița-Năsăud, acesta declarând un credit contractat în 2015, scadent în anul 2045, în valoare de 145.000 lei, și unul în valoare de 128.000 dolari, contractat în 2013 de la o bancă americană, care are scadența în 2043.

Anul trecut, Ionuț Simionca a obținut de la Camera Deputaților, îndemnizații în valoare totală netă de 120.036 lei (circa 10.000 lunar), iar de pe urma apartamentului deținut în Bistrița a încasat chirii în valoare totală de 7.700 lei. De asemenea, deputatul a mai încasat, de la APIA Bistrița-Năsăud, subvenții agricole pentru creșterea și exploatarea animalelor în valoare de peste 39.400 lei.

Încasări din dividende

Deputatul liberal Robert Sighiartău stă și el foarte bine în ceea ce privește averea, în special în ceea ce privește investițiile. Potrivit declarației de avere completată anul acesta, alesul liberal bistrițean are în proprietate un teren intravilan de 633 m.p., pe care l-a achiziţionat în 2009, şi o vilă de 465 m.p. în Bistriţa, construită în anul 2010. În acest moment, economiile lui Robert Sighiartău se cifrează la doar 2.000 lei.

Om de afaceri la bază, liberalul are şi investiţii. Astfel, la SC Mondial Motors SRL, el deţine 224 de acţiuni în valoare de 22.400 lei, la SC Comautosport SRL deţine 856 acţiuni în valoare de 85.600 lei, la IFN Comautosport Leasing SRL – 818 de acţiuni în valoare de 572.600 lei, iar la SC Central Motors deţine 20% dintre acțiuni, în valoare de 910.000 lei.

De la Camera deputaților, Robert Sighiartău a încasat anul trecut îndemnizații în valoare totală de peste 120.000 lei.

Din dividende a obținut peste 100.000 lei, de la IFN Comautosport și Central Motors.

Bugetul familiei a fost completat de alocațiile celor trei copii ai săi, în valoare totală de circa 4.400 lei.

Venituri consistente și câteva zeci de mii de lei bani în conturi

Daniel Suciu, deputat PSD și totodată ministrul al Dezvoltării Regionale și vicepremier al Guvernului României, deţine împreună un teren de 304 de m.p. în Bistriţa, cumpărat în 2013, şi un teren extravilan de 1000 de metri pătraţi în Budacu de jos, cumpărat în 2017. De asemenea, are o casă de 147 de metri pătraţi în Bistriţa, cumpărată în 2013.

Suciu are în proprietate și trei autoturisme, Ford Focus, Dacia Logan şi Volkswagen Passat, fabricate în 2000, 2009 şi 2007.

Dacă anul trecut social-democratul bistrițean nu declara că are vreun leu în conturi, anul acesta el precizează economii în valoare de 88.500 lei. Totodată Suciu are și un credit la BCR de 223.000 de lei, contractat în 2013 şi scadent în 2028.

Ca parlamentar a realizat un venit anual în valoare de 132.268 lei, adică aproximativ 11.000 lei lunar, în timp ce soția sa, angajata Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a încasat 37.270 lei, adică aproximativ 3.100 lei lunar.

Daniel Suciu este și membru al Cooperativei Agricole de Producție “Zestrea” Chiochiș, unde deține o parte socială, în valoare de 50 lei.

Doina Pană e mai nou pensionară

Declarația deputatei PSD Doina Pană are câteva elemente de noutate față de documentul pe care l-a completat anul trecut. Banii din conturi au sporit, teoretic are și datorii, și a devenit între timp pensionară.

Astfel potrivit documentului citat, Doina Pană are în proprietate un teren de 1.500 m.p. la Bistriţa Bîrgăului, cumpărat în 1998, un apartament de peste 53 m.p. în Bistriţa, o casă de vacanţă în Bistriţa Bîrgăului de 100 m.p. şi un apartament de 29 m.p. în Cluj-Napoca, toate aceste bunuri fiind achiziţionate în intervalul 1990 – 2007. Ea mai deține un autoturism Skoda Octavia, fabricat în 2008.

De asemenea, Doina Pană menționează în declarația sa de avere faptul că are economii de aproximativ 139.000 lei, bani depuși în două conturi deschise în anii 2017 și 2019, iar pe carduri are circa 73.000 lei. În același timp, aleasa bistrițeancă declară datorii în valoare de 90.000 lei, bani cu care 9 persoane fizice au contribuit pentru campania acesteia la alegerile europarlamentare. Datoria respectivă va fi stinsă până cel târziu în aprilie 2022, când Autoritatea Electorală Permanentă îi va returna banii.

Anul trecut, Doina Pană a încasat de la Camera Deputaților 111.5533 lei, iar ca ministru al Apelor și Pădurilor alți 14.000 lei, la care se adaugă peste 28.300 lei din pensii. Aleasa social-democrată mai menționează venituri în valoare de circa 7.300 lei din chirii de pe urma apartamentului deținut în Cluj-Napoca.

Doar îndemnizația i-a crescut

Cristina Iurişniţi, deputat USR de Bistrița-Năsăud, are o declaraţie de avere aproape albă, la fel ca și în primul său an de mandat. Potrivit documentului, aleasa bistrițeancă are doar un apartament de 63 m.p., pe care l-a dobândit în anul 2008 în urma unui partaj voluntar şi un autoturism Renault Symbol fabricat în 2006, dobândit prin cumpărare.

Anul trecut, Cristina Iurișniți a încasat de la Camera Deputaților îndemnizații în valoare totală de peste 128.000 lei, la care se adaugă circa 1.000 lei din activitatea didactică desfășurată la Colegiul Național “Andrei Mureșanu” din Bistrița.