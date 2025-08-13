George Simion afirmă că intrarea AUR la guvernare este „inevitabilă” începând din toamnă și face apel la PSD „să se reîntoarcă către poporul român” acceptând o formulă de guvernare în care Călin Georgescu ar fi premier.

Liderul AUR a declarat la Realitatea Plus că își intensifică opoziția și pregătirea pentru guvernare, susținând că există deschidere în rândul unor parlamentari din PSD pentru susținerea unei moțiuni de cenzură. Simion a precizat că AUR are nevoie de un partener din actualul cerc guvernamental, invitând PSD să opteze pentru colaborare și să accepte premierul propus de AUR, Călin Georgescu.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor interne din PSD, unde se conturează tabere între susținătorii rămânerii în actuala coaliție și cei care pledează pentru o colaborare cu AUR, în timp ce partidul se pregătește de congres în toamnă pentru alegerea președintelui. Sorin Grindeanu, președinte interimar, a anunțat organizarea congresului în această toamnă și a salutat competiția internă după ce Titus Corlățean și-a anunțat candidatura la șefia PSD.

Sursa: G4Media.ro

