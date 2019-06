Au ratat Evaluarea Națională! Peste 350 de elevi de clasa a VIII-a, corigenți la finele anului școlar

Inspectorul general școlar Camelia Tabără a anunțat că, la nivel de Bistrița-Năsăud, au rămas corigenți, la finalul acestui an școlar, peste 350 de elevi, care din această cauză nu au putut fi înscriși la examenul de Evaluare Națională și nu este vorba de vreun „fenomen Brăila”.

Precizările Cameliei Tabără au venit în contextul în care, recent, deputatul USR de Bistrița-Năsăud, Cristina Iurișniți, a scris pe pagina sa de Facebook că, este puțin probabil ca 20.000 de elevi de clasa a VIII-a din întreaga țară, dintre care peste 350 din Bistrița-Năsăud, să fi rămas corigenți, astfel încât să fi fost în imposibilitatea de a participa la Examenul de Evaluare Națională, și presupunea că a apărut un nou „fenomen Brăila”, adică să li se fi interzis copiiilor cu rezultate slabe la învățătură să participe la examene pentru a nu afecta rezultatele la nivel de județ.

Potrivit inspectorului general școlar Camelia Tabără, procentul corigenților din Bistrița-Năsăud se ridică la aproape 15%. Totodată aceasta s-a arătat nemulțumită de rezultatul înregistrat din această perspectivă la finele acestui an școlar, deși numărul elevilor corigenți este mai mic față de cel înregistrat la finele anului școlar 2017 – 2018.

„Am înscris 2.502 elevi și nu au putut fi înscriși cei 352 de corigenți ai acestui an școlar. O să fac trimitere la remarcile care se fac în spațiul public, așa numitul fenomen Brăila, deci o anumită atitudine a școlilor de exigență și de a lăsa corigenți copiii pentru ca să nu li se altereze rezultatelee de la clasa a VIII-a, din punctul nostru de vedere procentul de 14,9% de corigenți din acest an ne nemulțumește pentru că este cu cinci procente mai mic față de anul trecut. Deci anul trecut am avut 19,6%, ni s-a părut mult, am cerut explicații și am făcut analize la nivelul fiecărei școli și practic a scăzut cu 5%„, a explicat Camelia Tabără.

Din cei 2.502 elevi bistriţeni înscrişi la examenul de Evaluare Naţională, s-au prezentat 2.392 elevi, prezenţa fiind de 95,6%.

Camelia Tabără a mai precizat că, la nivelul judeţului au fost formulate 118 contestaţii ale notelor de la limba şi literatura română, 114 – matematică, şi o lucrare la limba maternă.