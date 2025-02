Camelia Săbădean, asistenta de laborator cunoscută pentru numeroasele sale donări de sânge, a fost interzisă la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) din Târgu Mureș. Motivul nu este unul medical, ci, potrivit declarațiilor ei, o dispută verbală cu un portar și susținerea unui candidat la alegerile locale. Excluderea sa a stârnit controverse, mai ales că aceasta a fost primită fără probleme la Centrul de Transfuzii din Bistrița, unde a reușit să facă a 140-a sa donare.

Asistenta de laborator Camelia Săbădean, care a donat sânge timp de 35 de ani și a salvat nenumărate vieți prin gestul său umanitar, a fost informată că nu mai poate dona la Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureș. Decizia i-a fost comunicată în luna august 2024, fără nicio explicație clară.

Chipul acesteia a fost proiectat pe clădirile comerciale din Times Square din New York, fiind considerată eroină pentru numărul de vieți salvate prin gestul ei de a dona sânge în mod constant, donând până acum aproximativ 63 de litri de sânge, de 140 de ori, a fost interzisă la donare la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) din Târgu Mureș.

„Am fost scoasă definitiv de la donare și, deși am încercat să aflu motivul, am fost ignorată. Nu am nicio problemă medicală și nu încalc niciun criteriu legal de eligibilitate. Singura explicație care mi s-a oferit a fost că ar fi vorba despre o dispută verbală avută cu un portar în luna ianuarie”, a declarat Camelia Săbădean.

Aceasta susține că incidentul nu avea cum să fie motivul real al interdicției, întrucât ulterior a mai donat de două ori fără probleme. Asistenta crede că adevărata cauză a excluderii sale este susținerea unui candidat donator de sânge în campania electorală.

După interdicția primită la Târgu Mureș, Camelia Săbădean a donat la Centrul de Transfuzie Sanguină din Bistrița-Năsăud, unde a fost acceptată fără probleme.

„La Bistrița mi-au cerut o adeverință medicală pentru a dovedi că sunt sănătoasă, am primit-o și am reușit să donez la începutul lunii noiembrie. A fost cea de-a 140-a mea donare și am fost primită de un colectiv empatic și profesionist”, a spus asistenta.

Reprezentanții CTS Târgu Mureș au declarat că decizia de excludere a fost luată de un medic și că donatorii pot fi respinși nu doar din motive medicale, ci și pe baza unor „criterii de comportament”. Potrivit acestora, hotărârea este definitivă și nu poate fi revizuită.

Camelia Săbădean rămâne însă cu un gust amar și consideră că decizia de a-i interzice donarea este una arbitrară. „Întotdeauna am donat sânge din convingerea că este un gest esențial pentru salvarea de vieți. Nu mi se pare normal să fiu exclusă pentru un motiv care nu are legătură cu siguranța transfuziei sau cu sănătatea mea”, a concluzionat aceasta.

agerpres.ro

Citește și: Dosarul NORDIS: 11 persoane reținute și 2 sub control judiciar! Pe cine au vizat procurorii în Bistrița-Năsăud