Comisia de Etică a ASE își bate joc de mediul universitar și reușește să scape de orice acuzație că ar fi câtuși de puțin interesată de integritatea academică, membrii acesteia decizând astăzi că Mircea Geoană a plagiat doar 43 de rânduri și două tabele în lucrarea sa de doctorat.

La începutul lunii iulie, jurnalista Emilia Șercan a demonstrat că Mircea Geoană a plagiat 20% din lucrarea sa de doctorat, acesta având text, grafice și tabele furate în cel puțin 78 de pagini. Reacția ei la această tentativă penibilă de a salva imaginea pătată a unui politician eșuat poate fi găsită la acest link.

„Se constată plagiatul în cadrul tezei de doctorat a ………………., prin însușirea de către acesta și prezentarea drept creație personală, a unui număr de aproximativ 43 de rânduri (325 cuvinte, ceea ce reprezintă 0,36% din teză, exceptând cuprinsul, bibliografia și anexele) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), fără ca autorul tezei de doctorat să fi citat această sursă în textul tezei sau la bibliografia finală, precum și a 2 tabele (3,51% din totalul tabelelor din teză) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), acestea neavând nicio sursă menționată, nici în textul tezei, nici la bibliografia finală

Pentru restul textelor/tabelelor menționate în sesizări, suspiciunea de plagiat nu se confirmă și prin urmare se resping sesizările formulate de petenți, neexistând certitudinea că autorul ar fi avut intenția de a-și însuși textele și de a le prezenta drept creație personală” se arată în hotărârea Comisiei de Etică a ASE, conform Hotnews.