Sub umbra bătrânului stejar și privirea tăcută a castelului, acolo unde timpul curge mai încet, iar zidurile vechi poartă șoaptele altor veacuri, arta prinde glas. La Castelul Teleki din Posmuș, cultura nu e doar moștenire – e materie vie, care se transformă, se interpune și renaște.

ArtCast Teleki Festival devine și anul acesta [15-17 august 2025] puntea dintre trecut și prezent, transformând castelul într-un spațiu viu al expresiei și valorilor artistice.

„Castelul Teleki din Posmuș își deschide din nou porțile devenind scenă, adăpost și ecou pentru vocile contemporane. Artă, sunet, gest, film, muzică, ateliere de creație, artă culinară, produse locale, – toate se împletesc într-un dialog viu cu locul de poveste din Poarta Transilvaniei • Bistrița-Năsăud.

Vă invităm în locul în care istoria nu este uitată, ci reimaginată prin sensibilitatea artiștilor de azi. Un timp al întâlnirii, al creației și al reîntoarcerii la esență – acolo unde cultura respiră în fiecare piatră și fiecare frunză”, transmite Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.

Evenimentul organizat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, prin Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu GAL FDZR Bârgău-Călimani, Asociația Produs în Bistrița-Năsăud și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud”, va avea următorul

PROGRAM:

VINERI – 15 AUGUST

12.00 – Târgul breslelor moderne – Asociația Produs în Bistrița-Năsăud

••• Expoziții – în incinta castelului:

17.00 – Deschidere expoziții:

• Expoziție de pictură –There is a landscape in my head – Eugen Alupopanu;

Expoziție obiecte din sticlă și cristal de epocă – Cristal în doză fină și ritualuri de sticlă , colecție remarcabilă de piese decorative și funcționale realizate între secolele XIX și XX, Asociația ArtX, colecționar Paul Brumaru;

colecție remarcabilă de piese decorative și funcționale realizate între secolele XIX și XX, Asociația ArtX, colecționar Paul Brumaru; Expoziție de pictură – Ițe și strune – Angela Szabo.

•• Scena Stejarului Secular:

18.00 – 20.00 – Seară de poezie

Recită poeții: Radu Nițescu, Marin Mălaicu Hondrari, Teodor Dună, Lorena Enache, Gabriela Petre, Merlich Saia, Ligia Verkin Keșișian, Ioana Tătărușanu, Ioana Bradea, Andreea Gal, Rita Chirian, Maria Șarpe.

Coloana sonoră – Corbu

Moderator – Luiza Mitu

•• Scena Stejarului Secular:

20.00 – Concert – CORBU

SÂMBĂTĂ – 16 AUGUST

12.00 – Târgul breslelor moderne – Asociația Produs în Bistrița-Năsăud

••• Ateliere – Platoul din spatele Castelului Teleki:

Măiestria străbunilor prinde viață în curtea castelului!

Începând cuora 12.00te invităm să descoperi tainele meșteșugurilor vechi, trasmis din generație în generație și readuse la viață de artizani pasionați. Fierari, tâmplari, pictori, ceramiști, arcași și creatori de frumos îți dau întâlnire într-un cadru viu al tradiției și creativității:

Atelierul de fierărie – KOMAKIZA – făuritorul de arme antice – metoda dacică cu Emanuel Bezeriță;

Atelierul de tâmplărie tradițională cu Ciprian Pop;

Atelier de modelare artistică cu Bodo Gallery;

Atelier de pictură cu Adrian Solcan

Atelierul arcașilor Rangers of the North – unde copiii pot invăța totul despre confecționarea și mânuirea arcului;

Atelier de patrimoniu – Petrus Italus Trust;

Ateliere de broderie și cusături cu Elena Pleniceanu;

Atelier – Mocănița Transilvaniei;

Ateliere de creație locală și produse autentice cu Produs în Bistrița-Năsăud;

Atelier de dansuri populare – Táncház cu Feri Ségercz (Sala Mare – ora 21.00).

••• Atelier de gastronomie locală

Tradiția și excelența gustului:

12.00 – Prezentări și degustări de vinuri din arealul viticol Lechința: Crama Jelna, Crama Valea Ascunsă, Crama Zaig, Crama Liliacul, Crama Lechburg Lechința, Crama Harșianu Dumitra vă învită să descoperiți farmecul vinurilor locale – aromate, echilibrate, cu poveste și personalitate.

Și dacă nu sunteți (încă) prieten cu vinul, prietenii noștri v-au pregătit în Șura Veche din Jelna o bere artizanală cum rar se mai face – de-ți aduce zâmbetul pe buze și chef de stat la povești. După prima înghițitură e clar: Musai să o guști și pe aceasta, iar dacă te îndeamnă să te întorci după încă o porție cu mâncare, nu-i nicio mirare – pentru că gastronomia locală, gătită cu suflet și respect pentru tradiție, face pereche bună cu orice clipă petrecută aici.

Atmosfera va fi întregită de invitații noștri: Cafe Barista; Bar Soho, pentru ca seara să curgă lin și aromat, ca un vin bun păstrat în tihnă.

Bineînțeles că ne-am gândit și la cei mici! Pentru ei, curtea castelului se transformă într-un colț de răsfăț dulce, cu înghețată cremoasă, bubble waffle proaspăt făcut și multe alte bunătăți care aduc zâmbete și stârnesc pofta de joacă.

••• Activități distractive:

12.00 – 14.00 și 17.00 – 19.00 – Vânătoare de comori la curtea contelui Teleki – cu voluntarii Europe Direct Bistrița-Năsăud;

12.00 – Aleea terapeutică – cu voluntarii Europe Direct Bistrița-Năsăud;

18.00 – Tururi ghidate cu voluntarii Europe Direct Bistrița-Năsăud;

12.00 – Orizont Verde (animație și activități pentru copii și adulți),

16.00 – Jurnaliști chefi la castel;

Activități într-un loc special amenajat pentru copii, cu ateliere creative și dezvoltarea de abilități: atelier de pictură și desen și alte jocuri, animatori, face painting, muzică, multă bucurie și alte surprize.

••• Proiecții de filme:

18:00 – 20:30 – Proiecția filmului documentar „Istoria povestită a unei comunități din Transilvania – Șieu Odorhei” – Sala de conferințe;

21:30 – 23:30 – Festivalul de filme de scurt metraj, filme românești – în curtea castelului (scurt metraje).

••• Concerte:

•• Scena Principală

16.30 – Vintara

17.00 – Regret

17.30 – Sadetica

18.30 – Riveria

19.30 – Ioana Tătărușanu & Taraful Marian Mirea

20.30 – Mădălina Pavăl

21.30 – iarba Fiarelor

22.15 – Rareș Păuna

•• Scena Stejarului Secular:

17.00 – șpriț cu Sandu Căpitan

17.45 – Antonia Ivașcu

18.30 – Alexa Dragu

19.45 – Feri Ségercz

20.30 – DJ Ligia Keșișian

21.45 – DJ Băiatu cu Muzica

DUMINICĂ – 17 AUGUST

12.00 – Târgul breslelor moderne – Asociația Produs în Bistrița-Năsăud

Tradiția și excelenta gustului:

••• Ateliere – Platoul din fața Castelului Teleki:

În curtea castelului mesteșugarii te așteptă să iți arate și să-ți povestească arta meșteșugului vechi, învățat de la străbuni:

Atelierul de fierărie – KOMAKIZA – făuritorul de arme antice – metoda dacică cu Emanuel Bezeriță;

Atelierul de tâmplărie tradițională cu Ciprian Pop;

Atelier de modelare artistică cu Bodo Gallery;

Atelier de pictură cu Adrian Solcan

Atelierul arcașilor Rangers of the North – unde copiii pot invăța totul despre confecționarea și mânuirea arcului – Cătălin Partene;

Atelier de patrimoniu – Petrus Italus Trust;

Ateliere de broderie și cusături cu Elena Pleniceanu;

Atelier – Mocănița Transilvaniei;

Ateliere de creație locală și produse autentice cu Produs în Bistrița-Năsăud.

••• Activități distractive:

12.00 – 14.00 și 17.00 – 19.00 – Vânătoare de comori la curtea contelui Teleki – cu voluntarii Europe Direct Bistrița-Năsăud;

12.00 – Aleea terapeutică – cu voluntarii Europe Direct Bistrița-Năsăud;

18.00 – Tururi ghidate cu voluntarii Europe Direct Bistrița-Năsăud;

14.00 – Orizont Verde (animație și activități pentru copii și adulți),

Activități într-un loc special amenajat pentru copii, cu ateliere creative și dezvoltarea de abilități: atelier de pictură, desen și alte jocuri, animatori, face painting, muzică, multă bucurie și multe alte surprize.

••• Proiecții de filme:

21:30 – 23:30 – Festivalul de filme de scurt metraj, filme internaționale – în curtea castelului.

•• Scena Principală

••• Concerte:

17.00 – Besmeth

17.30 – FrontKill

18.15 – Punkarta

19.00 – Mano & Gregor

20.00 – Nightlosers

••• Scena Stejarului Secular:

••• Concerte:

17.00 – Thomas Albinetz

17.45 – O’Rena

18.30 – Dianna Porca band

19.45 – Gili Barbu

20.30 – DJ Băiatu cu Muzica

Accesul este gratuit la evenimentele din program.