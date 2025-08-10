ArtCast Teleki Festival, ediția 2025! Vezi programul

În weekendul 15-17 august, la Castelul Teleki din Posmuș, va avea loc ArtCast Teleki Festival – ediția 2025.

Sunt programate concerte, proiecții de filme, expoziții, ateliere de creație, activități distractive, târg și prezentări de produse locale.

Evenimentul, ajuns la ediția a IV-a, este organizat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud prin Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu GAL FDZR Bârgău-Călimani, Asociația Produs în Bistrița-Năsăud și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Turism în Bistrița-Năsăud”.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠:

Accesul este gratuit la evenimentele din program. Pentru ca accesul în curtea castelului să nu fie blocat, va fi amenajată o parcare unde costul pe zi/mașină va fi de 10 lei. Totodată, în zona din stânga castelului doritorii vor avea la dispoziție un loc special de camping.