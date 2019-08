Arpad Paszkany face 30 de milioane de euro cu dribling prin off-shore-uri. În afacerile lui Paszkany foștii miniștri Vasile Dîncu și Ioan Rus au jucat miuța

În urma cu câțiva ani, omul de afaceri clujean Arpad Paszkany primea drepturile de difuzare pentru meciurile de fotbal din Liga I și Cupa Ligii pentru care a plătit aproximativ 5 milioane de euro. Însă, licențele au fost cedate către un off-shore care, potrivit surselor din mediul de afaceri, îi aparține tot omului de afaceri clujean. În cursul acestui an, drepturile de difuzare au fost vândute contra sumei de aproximativ 28 milioane de euro, plus TVA, iar acum meciurile sunt difuzate pe canalele Digi. În ”caruselul” acestor tranzacții se regăsesc insolvențe și împrumuturi acordate între societățile controlate de omul de afaceri clujean dar și personalități politice precum Ioan Rus și Vasile Dîncu, foști miniștri PSD.

La sfârșitul anului trecut, SC Transilvania Look, firmă administrată de prezentatorul TV Ovidiu Uscat, a fost radiată din registrul comerțului în urma unei proceduri de faliment. În 2017, firma raporta o cifră de afaceri de 34 de milioane de lei, pierderi de un milion de lei și 30 de angajați.

În 2018, Ovidiu Uscat, administratorul Transilvania Look SRL a făcut o cerere de intrare în insolvență a firmei pentru că nu mai poate continua difuzarea din cauza pierderii licenței audiovizuale și pentru că societatea a acumulat datorii de 45 de milioane de lei.

În martie 2018 SC Champion Football Management LTD, un offshore din Malta care este singurul acționar al firmei clujene, reprezentat tot de Ovidiu Uscat, a făcut cererea de deschidere a insolvenței și desemnarea AMTT Consult ca lichidator.

Reporterii Gazeta de Cluj au încercat să obțină un punct de vedere din partea lui Ovidiu Uscat și lui Arpad Paszkany, dar acest lucru nu a fost posibil.

Inițial, off-shore-ul Champion Footbal LTD a fost cunoscut sub denumirea de IntelSky Broadcast LTD care, și-a schimbat denumirea în ISBN Media Holdings LTD, care a devenit Champion Footbal LTD.

Potrivit tabelului creditorilor, cele mai mari datorii au fost acumulate față de cinci societăți conectate la Arpad Paszkany.

Potrivit raportului lichidatorului, motivele care au dus Transilvania Look la faliment constau în pierderea licenței.

”(Compania, n.red.) și-a propus să încaseze sume de bani pe modelul payperview pentru meciurile din Liga I, dar încasările au fost foarte mici”, arată succint raportul.

Însă lucrurile sunt mai nuanțate.

Champion Footbal (fosta ISB Media Holding LTD, un alt off-shore legat de Arpad Paszkany, n.red.) a capitalizat societatea cu 32 de milioane de lei. În 2017, Champion Footbal LTD, în calitate de cedent ai subsidiarilor Transilvania Look și NCN Studio transferă către EAD.RO Interactiv SRL toate drepturile pentru transmisia meciurilor din Liga de fotbal. În același an, Transilvania Look transferă către Clever Media Network activele firmei și licențele obținute.

Astfel, ”Transilvania Look, odată cu pierderea licenței nu și-a mai putut continua activitatea și cere intrarea în insolvență”, arată raportul de insolvență.

În momentul de față, meciurile de fotbal sunt transmise pe canalele Digi și Look TV, controlate de Zoltan Teszari și ”locotenentul” lui, Adrian Gheorghe TOMŞA.

Din cadrul acestei afaceri au făcut parte și liderii PSD Ioan Rus și Vasile Dîncu, care s-au retras din afaceri în 2012 și 2013.

Au pierdut câteva milioane, dar nu s-au supărat

După un an de la deschiderea procedurii, firma de insolvență AMTT Consult, prin Sorin Turbutan, propune închiderea procedurilor de insolvență fără să poată recupera mare lucru de la ”defuncta” Transilvania Look.

”Nu au fost identificate bunuri de patrimoniu sau sume disponibile, terenuri, clădiri care ar putea fi valorificate”, arată raportul practicianului în insolvență.

Principalii creditori (firme care sunt conectate la afacerile lui Arpad Paszkany, n.red.) nu s-au opus închiderii insolvenței și au acceptat pierderile suferite!

În 2014, între Electrosigma și Transilvania Look au fost încheiate două contracte de împrumut în valoare de 6,4 milioane euro. Motivul împrumutului este stingerea unei datorii acumulate față de Liga Profesionistă de Fotbal. Banii au fost acordați în virtutea calității de acționar a Electrosigma în SC Transilvania Look. De asemenea, s-a mai ținut cont și de faptul că SC Electrosigma a încheiat cu Tiriac Bank un contract de credit de 12 milioane de euro, sumă destinată acordării unui credit pentru debitul înregistrat față de Liga Profesionistă de Fotbal/Intel Sky Broadcast LTD de către NCN Studio, în nume personal, dar și în calitate de agent al Transilvania Look, pentru transmiterea drepturilor de televiziune pentru difuzarea meciurilor din Liga I și Cupa Ligii. La acea dată Electrosigma era reprezentată de Arpad Paszkany, iar Transilvania Look de Ovidiu Uscat, omul lui Paszkany.

În același an, între Transilvania Look și Intel Sky se încheie mai multe contracte de cesiune de drepturi de difuzare pentru meciurile de fotbal. Pentru cele din Liga I valoarea este de 33 milioane de euro, iar pentru meciurile din Cupa Ligii valoarea a fost de 1,2 milioane de euro.

Mai mult, în perioada 2014 – 2015, ISBN Media încheie cu Transilvania Look peste 10 contracte de împrumut, fapt care duce la acumularea unor debite de 10 milioane de lei.

În 2017, Electrosigma mai acordă un împrumut în valoare de 1,5 milioane de lei.

În 2018, Electrosigma somează Transilvania Look să plătească datoriile, dar firma nu prea poate.

Cine sunt politicienii lui Paszkany

Liga Profesionistă de Fotbal a vândut drepturile respective pentru cinci milioane de euro către Sky Broadcast Limited (actualul Champion Football Management LTD, n.red.). La data respectivă, de acest off-shore-ul erau ”legați” Olga Zakimatova, Librum Investment Inc (off-shore) şi Michel Kilindo.

Anterior, Paszkany încheiase afaceri prin intermediul acestui off-shore. De aici el a cumpărat firma „Someş Media Trust” SRL, operatorul postului TV Transilvania Chanel. Librum Investment Inc cumpărase firma de la SC Clip Vision SRL (Sorin Lăpușan – Agro TV), SC Opticrom Comunicatii SRL (Zoltan Teszari – RCS&RDS), SC Amprenta Advertising SRL (Decebal Cotoc).

La data respectivă, Paszkany era asociat într-un grup media cu foştii miniştri PSD Vasile Dâncu şi Ioan Rus.

Conform comunicatului de presă dat de Liga Profesionistă de Fotbal, firma “Sky Broadcast Ltd” va plăti “necondiţionat o sumă anuală neta egală cu valoarea sumelor anuale încasate din cedarea drepturilor de difuzare primite de LPF în sezoanele competiţionale 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014”, adică 33,6 milioane de euro pe an. „La aceasta sumă se va adăuga suma de un milion de euro net anual în situaţia în care LPF va organiza competiţia „Cupa Ligii”, precum şi un procent de 20 la sută din veniturile nete din publicitate realizate de posturile TV cu ocazia transmiterii, în direct, a jocurilor din Campionatul Naţional al Ligii I”, detaliază LPF. „Prin semnarea parteneriatului media în condiţiile prezentate mai sus, (Gino Iorgulescu, n.r.) şi-a respectat angajamentele asumate faţă de cluburile din Liga I la momentul alegerii sale, în funcţia de Preşedinte al LPF”, a fost declaraţia dată pe site-ul Ligii.

”Băieții” din Panama Papers din afacerile lui Paszkany

Acționarii offshore-ului Champion Football Management LTD sunt Whithead Investment LTD și Kilindo Michel. În februarie 2019, WHITEHEAD PROPERTY INVESTMENTS LTD a fost dizolvat. De numele acestui off-shore dizolvat se leagă numele lui Adriano Cefai care este menționat ca având legături cu mai multe off-shore-uri din Panama Papers. De asemenea, și Kilindo Michel este legat de mai multe off-shore-uri care se regăsesc în data de baze menționată anterior.

Marii creditori la adresa lui Paszkany

Din tabelul creditorilor, acceptat fără nicio problemă de lichidator (AMTT Consult, reprezentat de Sorin Turbutan, n.red.), fac parte Champion Footbal – 24,1 milioane lei (cu sediul pe str Republicii 109, Cluj Napoca), TMG Production – 2,7 milioane lei (str Republicii 109, Cluj Napoca), Sigma Center Development (str Republicii 109, Cluj Napoca), Electrosigma – 17 milioane lei (str Republicii 109, Cluj Napoca), NCN Studio – 95.000 lei (str Republicii 109, Cluj Napoca).