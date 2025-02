Colibița, Marea de la Munte, este mai mult decât ofertantă și-ți permite să faci bani ușor dacă ai o unitate de cazare mai ales care oferă și masă. Ariniș este una dintre primele astfel de unități de la Colibița, care, însă se chinuie să iasă la liman deja de 5 ani, de când ANAF i-a cerut falimentul, din cauza datoriilor acumulate. Ariniș a obținut în instanță o reorganizare judiciară, care a obligat investitorul să strângă cureaua și să joace precum îi cântă administratorul judiciar ales.

În luna ianuarie a anului 2020, ANAF cerea, în instanță falimentul unuia dintre primii investitori de la Colibița: Ariniș Colibița SRL. Firma lui Tinu Hangan care și-a construit unitatea de cazare rustic, chiar lângă casa părintească, înregistrase datorii substanțiale la bugetul de stat și, se pare și la Electrica.

În 2019, Ariniș Colibița avea obligații restante la bugetul de stat în sumă de peste 90.000 de lei, dintre care 18.811 reprezentau doar penalitățile. La acestea se adăugau datorii la bugetul asigurărilor de stat în sumă de 48.478 lei, unde 4.600 reprezentau doar penalitățile. Tinu Hangan nu plătise nici la sănătate, datoriile ajungând la acea dată la 19.507 lei.

În total, datoriile avute de Ariniș Colibița SRL ajungeau la jumătate de milion de lei, în 2019. Un an mai târziu, în 2020, anul în care i s-a cerut falimentul, datoriile s-au înjumătățit, ajungând la 287.637 de lei. Cifra de afaceri era de 786.940 de lei la acea dată, iar la unitatea de cazare figurau 5 angajați.

2025 – anul decisiv pentru Ariniș

De atunci, Tinu Hangan nu a făcut absolut nicio renovare în localul care pare rămas încremenit în timp, acum cel puțin două decenii. În extrasezon, localul este mai mereu gol, afaceristul având noroc cu terasa, care, pe timp de vară se umple, mai ales că oferă o priveliște de revistă asupra lacului. Nici la zona de cazare, unde, de asemenea, nu s-au făcut investiții, nu prea se înghesuie turiștii, care acum au numeroase alternative, la toate prețurile.

Unitatea de cazare are 12 camere duble, cu televizor și grup sanitar propriu și internet. Capacitatea maximă a restaurantului, cu tot cu terasă, este de 80 de persoane.

Anul acesta este unul decisiv pentru Ariniș, întrucât ajunge la perioada maximă de 5 ani pentru reorganizare. Reorganizarea judiciară a fost obținută de Ariniș în 2020, fiind ales atunci ca și administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Șut Lorica Ileana.

„Pune în vedere administratorului judiciar CII Şut Lorica Ileana să prezinte trimestrial rapoarte comitetului/adunării creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitorului în condiţiile art. 144 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (legea insolvenţei), cât şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii (art. 144 alin. 2 din legea insolvenţei) şi să le depună la dosar, împreună cu dovada aducerii acestora la cunoştinţa comitetului/adunării creditorilor; – în cazul neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare pune în vedere administratorului judiciar să analizeze oportunitatea formulării propunerii de intrare a debitorului în procedura simplificată a falimentului şi să îndeplinească demersurile legale în acest sens”, preciza instanța, într-una din deciziile sale.

Deocamdată instanța a prelungit perioada de reorganizare judiciară pentru Ariniș Colibița, însă anul acesta se împlinesc 5 ani de la aprobare planului de reorganizare, care a și fost modificat anul trecut.

Ariniș Colibița a ajuns la un singur angajat…cel puțin pe hârtie

Ulterior deciziei de reorganizare judiciară lucrurile par să se fi îmbunătățit în următorii ani. În 2021, Ariniș Colibița înregistra o cifră de afaceri de peste un milion de lei și un profit net de 373.000 de lei. La acea dată, figurau 6 angajați.

Un an mai târziu, în 2022, cifra de afaceri trecea, din nou, de un milion de lei, însă profitul era mai mic, ajungând la 230.363 de lei. Și atunci societatea comercială avea 6 angajați. Datoriile înregistrate în 2021 erau de 289.992 de lei, iar în 2022 de 351.660 de lei.

Lucrurile s-au schimbat în 2023, când cifra de afaceri a scăzut brusc la 90.982 de lei, iar profitul la 25.733 de lei. Datoriile s-au menținut la peste 300.000 de lei. Dacă în 2022 figurau 6 angajați la Ariniș, în 2023, numărul acestora a scăzut la un singur angajat, cel puțin pe hârtie.

La Colibița a investit și fiul lui Tinu Hangan, într-un loc destinat în special tinerilor, situat chiar pe malul lacului, la doar două minute de mers pe jos de Ariniș. Locația care se umple de tineri pe timp de vară oferă doar băuturi, nu și mâncare, deși fiul lui Tinu Hangan a încercat de mai multe ori să ofere și mâncare celor care participă la petrecerile sale. Locația este renumită în zonă pentru petrecerile sale cu DJ de pe malul lacului, unde a fost amenajată o adevărată zonă de relaxare.

Acesta închiriază și un dom, un cort special ce poate fi încălzit, care-ți permite să vezi lacul Colibița chiar din pat. La un moment dat, în oferta de cazare, era inclus și micul dejun. Cât de bine îi merge, nu se știe, întrucât firma Montis Colibița a fost înregistrată la Registrul Comerțului abia anul trecut și încă nu are datele financiare disponibile.

Competiția a investit mult și le suflă în ceafă celor „mici” de la Colibița

Dacă acum câțiva ani turiștii încă serveau masa la Ariniș, cei mari care au pus ochii pe Colibița și au investit masiv acolo, au redus drastic din clienții săi. Momentan, la Colibița sunt 45 de hoteluri și pensiuni clasificate. Dintre acestea, 6-7 unități au și piscine și mici SPA-uri amenajate și chiar săli de fitness.

Printre investitorii de la Colibița se numără cei de la Amicii Building, care au ridicat acolo Panoramic, un hotel cu piscină care în ultimii ani și-a amenajat inclusiv o plajă privată cu bar și loc de joacă pentru copii, pe malul lacului. De asemenea, iarna, Panoramic amenajează an de an un patinoar pentru turiștii din zonă.

Hotelul are 15 apartamente și 3 camere, asigurând o capacitate totală de cazare de 70 de locuri. Fiecare cameră are propriul design, iar patru dintre apartamente au pe terasă și jacuzzi. Restaurantul are și el o capacitate de 70 de locuri și o terasă generoasă, oferind un peisaj de revistă cu lacul Colibița. Hotelul mai are saună uscată, umedă, salon de masaj, sală de jocuri, aparate de fitness și locuri de joacă pentru copii.

Acolo au investit și patronii producătorului de uși și ferestre Geoplast, care a transformat casa de vacanță ridicată la Colibița într-un complex turistic. Acesta este dotat cu restaurant, piscină, SPA cu căzi de hidromasaj și saună, teren de tenis, ponton, loc de joacă pentru copii și chiar și un cinema 3D.

Andreea Radu