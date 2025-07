Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bistrița-Năsăud continuă să respingă proiectele celor de la Electrica. Aceștia aveau în plan amplasarea de planuri fotovoltaice în mai multe locații, care să le asigure consumul la stațiile care funcționează acolo. Ultima dată, APM a respins solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru amplasarea de panouri fotovoltaice în Prundu Bârgăului, ce avea să asigure consumul propriu pentru stațiile de transformare aflate în județul nostru.

DEER, sucursala de distribuție a anergiei electrice Bistrița, a solicitat pe la începutul anului 2023 emiterea acordului de mediu pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producția de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum propriu din stațiile de transformare aflate în județul Bistrița-Năsăud, care aparțin DEER SA.

Luna trecută, Agenția pentru Protecția Mediului a respins solicitarea de emitere a acordului de mediu, după ce Electrica n-a făcut o evaluarea a impactului proiectului asupra mediului, care trebuia făcut și prezentat la APM în cel mult doi ani de la depunerea cererii de emitere a acordului de mediu.

„Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

– proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la punctul 3, lit. a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa I, nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare și nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

– în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, articolul 43, alineatul 1 „În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului toate informațiile solicitate în orice moment al procedurii în termenul stabilit de autoritate sau în cel mult 2 ani de la data solicitării acestora, solicitarea se respinge”, se arată în decizia APM BN.

APM a respins alte două proiecte similare anul acesta !

Nu este primul proiect de acest tip pe care-l respinge APM. Electrica voia să amplaseze panouri fotovoltaice în alte două locații din Bistrița, pentru a-și acoperi necesarul de consum propriu din stațiile de transformare din județ. Și proiectele respective au fost respinse de APM.

Vizate erau două proiecte, unul pe strada Livezi și alta pe strada Grănicerilor, din Bistrița. Ambele solicitări au fost depuse de DEER la Agenția pentru Protecția Mediului în 27 ianuarie 2023, tot în urmă cu doi ani. Se pare că și în cazul celor două proiecte au fost aceleași probleme.

Din documentația depusă de DEER la APM lipsea evaluarea impactului asupra mediului, intrând sub incidența legii 292/2018. Prin decizia inițială din 1 februarie 2023, Agenția pentru Protecția Mediului, a cerut, pentru continuarea procedurii, completarea documentației cu: memoriu de prezentare, completat conform conținutului cadru pe suport hârtie și format electronic, dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare de 400 de lei.

„Până la data prezentei, nu au fost depuse completările solicitate. Conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr 5 art. 43 alin (1) În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului toate informațiile solicitate în orice moment al procedurii în termen stabilit de autoritate sau în cel mult doi ani de la data solicitării acestora, solicitarea se respinge”, se arată în decizia de respingere emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Aceeași soartă a avut și celălalt proiect al DEER, iar motivele, se pare, au fost aceleași lipsea memoriul de prezentare și dovada achitării taxei de 400 de lei.

DEER plănuiește mai multe modernizări în BN

Distribuție Energie Electrică România (DEER) este un operator de distribuție a energiei electrice, din subordinea Electrica, ce își desfășoară activitatea pe teritoriul a 18 județe: Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Prahova, Buzău, Galați, Brăila, Dâmbovița și Vrancea.

Culmea, astfel de proiecte cu panouri fotovoltaice pentru consumul propriu, precum cel lăsat de izbeliște la Bistrița, care n-a primit nici măcar okey-ul Agenției pentru Protecția Mediului, apar și în planul de investiții pentru următorii ani: „producerea energiei electrice pentru asigurarea consumului propriu tehnologic prin montarea de panouri fotovoltaice pe clădirile sediilor administrative și stațiilor de transformare”.

DEER vrea să-și aducă echipamentele în era digitală și vorbește de dezvoltarea rețelelor inteligente, digitalizarea stațiilor de transformare și controlul acestora de la distanță, implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie în mediul rural și urban.

În planul de modernizări pentru următorii ani, DEER a inclus și Bistrița-Năsăud, unde vrea să modernizeze inclusiv rețelele de medie tensiune din orașele Bistrița, Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi.

Se plănuiește realizarea unei stației electrice de transformare la Leșu Ilvei, stația având ca scop mărirea capacității de distribuție și îmbunătățirea nivelului de tensiune, conform prevederilor standardului de performanță. Se plănuiește, de asemenea, realizarea stației electrice de transformare 400/110 kV Bistrița.

Vizat este și Parcul Industrial Sărata, numit de DEER „o zonă în plină dezvoltare”, unde se va realiza o stație electrică de transformare 110/20 kV, având drept scop mărirea capacității de distribuție și îmbunătățirea nivelului de tensiune.

Se mai plănuiește legarea zonelor de la limita cu județele vecine cu localitățile din apropiere și anume: buclarea liniilor de medie tensiune din zona localității Dealul Ștefăniței cu zona localității Săcel (județul Maramureș), buclarea liniilor de medie tensiune în zona localității Țagu, cu zona localității Sărmășel (județul Mureș), buclarea liniilor de medie tensiune din zona localității Șieuț, cu zona localității Monor, zonă de rețea aflată în gestiunea sucursalei Târgu Mureș, buclarea liniilor de medie tensiune din zona localității Braniștea, cu zona localității Valea Luncii din Cluj.

Andreea Radu