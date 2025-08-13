SÎNGEORZAN PETRU MARIUS anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Împădurirea terenului agricol denumit Butuci, comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Maieru, extravilan, comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 900 – 1500 şi vineri, între orele 900 – 1300 şi la sediul titularului din localitatea Maieru, nr. 1019, comuna Maieru,, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.