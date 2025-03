In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC CABSING PRODSERV SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri din Municipiul Bistrita, Localitatea Unirea, Strada Principala, Nr. 146, Județul Bistrita-Nasaud.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Bistrita-Nasaud, Str. Parcului, nr.20, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, in zilele de luni – joi: 8.00-16.30; vineri: 8.00-14.00