Antonio Andrusceac, fost membru fondator al USR, a vorbit ieri seară despre unul dintre proiectele legislative pe care vrea să le implementeze. Deputatul AUR a declarat că vizează încurajarea antreprenoriatului românesc, mai ales în domeniul agriculturii și al vânzării produselor alimentare romanești.

„Una dintre primele initiative legislative va fi aceea de incurajarea clara a antreprenoriatului romanesc, punand pe acelasi picior de egalitate investitorii straini cu cei romani. Piata libera europeana nu inseamna un credit mai mare pentru romani si un credit mai mic pentru straini. Sa va spun ce se intampla: daca maine s-ar inchide granitele, mancam din gradina. Cum vi se pare sa fie inchise pietele si sa nu fie inchise supermarketurile? Bantuie COVID-ul mai putin in supermarketuri?!

Noi vrem dreptate pentru tot ceea ce inseamna oameni care isi desfasoara activitatea in Romania, pentru ca daca nu am antreprenor roman bogat, nu pot sa am o tara bogata. Retailerii de aici nu isi declara punct de lucru in Romania si tot profitul iese afara, in schimb noi nu mai avem acces la anumite fonduri europene pe anumite zone pentru ca noi cream plus valoare”, a declarat Andrusceac, la postul B1 TV.

Citește și Omul lui Nicușor Dan, fost membru fondator USR care a trecut la AUR