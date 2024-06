§ Zborurile vor fi efectuate cu aeronave de concepție nouă, Airbus 220-300, de 140/149 de locuri§ Noile aeronave sunt mai eficiente și semnificativ mai puțin poluante§ Prețul biletelor pe această rută începe de la 38,20 EUR /sens, cu toate taxele incluse§ Cursele vor demara în martie 2025

Cluj-Napoca, 18 iunie 2024 – AnimaWings a anunțat noile curse regulate pe ruta Bucureşti-Cluj-Bucureşti în cadrul unui eveniment organizat la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca, la care au participat autorităţile locale, reprezentaţii mediului de afaceri local, agenţiile de turism, presa și reprezentanții AnimaWings. Cursele vor începe operarea efectivă din luna martie 2025.

”Ambiţia noastră, reflectată şi de sloganul AnimaWings – Heart of Romania – este să unim toate destinaţiile importante din ţară, de business şi de turism, construind pentru români o infrastructură aeriană fiabilă şi convenabilă, de care avem cu toţii atâta nevoie”, a declarat Marius Pandel, President of the Board AnimaWings. ”Din Cluj, vor exista şi rute de conexiune, cu escală în Bucureşti, către Paris, Stockholm şi Larnaca”.

Costul biletelor pe ruta București-Cluj-Napoca și retur începe de la 38,20 EUR /sens, cu toate taxele incluse. Orarul de zbor este deja disponibil pe www.animawings.com , cu 9 frecvenţe operate săptămânal.

„Ne bucură faptul că o nouă companie românească vine în sprijinul dezvoltării traficului aerian la nivel naţional şi ne dorim ca operarea zborului Cluj-Bucureşti să devină o bază solidă pentru o viitoare rețea cât mai diversificată de zboruri ale companiei AnimaWings de pe Aeroportul Internațional Cluj”, a declarat David Ciceo, Director General al Aeroportului Internaţional Cluj.

Toate zborurile vor fi efectuate cu aeronave de concepție nouă, Airbus 220-300, achiziționate de compania aeriană chiar în acest an. Modelul A220 are 140/149 de locuri, 12 scaune de business rabatabile, cu un spaţiu între scaune net superior altor modele din piaţă şi cinci locuri pe fiecare rând. Avionul produce cu 50% mai puţin zgomot, cu 30% mai puţine noxe şi consumă cu 25% mai puţin combustibil decât o aeronavă din vechile generaţii. Aceste caracteristici le vor permite noilor aeronave AnimaWings să aterizeze inclusiv pe aeroporturile mari din interiorul oraşelor – de exemplu Paris – Charles de Gaulle sau Stockholm – Arlanda, unde normele de poluare sunt mai stricte, dar şi distanţele de transfer către principalele atracții sunt mai scurte pentru pasageri.

”AnimaWings se poziţionează ca fiind o companie smart cost, care vrea să aducă soluţii noi şi eficiente, şi nu concurenţă, în piaţa aviatică locală”, explică Marius Pandel. ”Prin conceptul smart cost vizăm să devenim o alternativă reală pentru low cost şi să oferim clientului în primul rând respect, prin flota de avioane modernă, prin politicile tarifare flexibile, fără costuri ascunse sau taxe mai mari decât biletul în sine, dar mai ales prin facilităţile oferite la bord. Printre acestea se numără catering, wi-fi, un spaţiu generos între scaune, mai multă lumină și multe altele. Alături de partenerii noștri de la Airbus vom aduce în România, în premieră, aceste aeronave 220-300 de ultimă generație, care au niște caracteristici și performanțe unice. La nivel mondial, ele se regăsesc deja în flota unor companii mari și de renume”.

În perioada următoare, AnimaWings va continua să introducă destinații noi cu plecare din Bucureşti odată cu lansarea programului de iarnă, operate cu aeronavele Airbus A320 aflate deja în portofoliul companiei.

AnimaWings operează zboruri de pe Aeroportul Henri Coandă din București, dar și din alte orașe din țară.

***

Despre AnimaWings

Lansată pe piaţa din România încă din anul 2020 şi având deja la activ peste 500.000 pasageri transportaţi, AnimaWings este o companie aeriană modernă și dinamică, dedicată să ofere pasagerilor servicii de înaltă calitate și experiențe de zbor memorabile.

Parte a Memento Group alături de fondatorul grupului, tour operatorul Christian Tour, AnimaWings de astăzi este o companie 100% românească, cu o infrastructură elaborată, o echipă sufletistă de profesionişti, angajaţi devotaţi, sisteme, proceduri şi protocoale de siguranţă la un standard excepţional.