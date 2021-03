Anca Cârcu a fost dusă după gratii vineri seara, după ce Judecătoria Turda a admis propunerea de arestare preventivă a acesteia și a încă trei bărbați, toți fiind acuzați de proxenetism.

„În această seară, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale- Compartimentul Urmăriri au pus în aplicare un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, emis în cursul acestei zile, de către Judecătoria Turda. Mandatul a fost emis pe numele unei femei de 38 de ani, din Rebrișoara, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunii de proxenetism.

Femeia se află în custodia polițiștilor și va fi dusă în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud, într-un comunicat.

Concret este vorba despre rebrișoreanca Anca Cârcu, care este cercetată într-un dosar de proxenetism, alături de alți trei bărbați din Turda. Aceasta este acuzată de către procurorii din Turda că ar fi înlesnit practicarea prostituției de către două tinere în clubul moștenit de la fratele ei, în Tenerife.

Cei trei pe numele cărora au fost emise mandate de arestare preventivă odată cu cel al Ancăi Cîrcu sunt Săiceanu Gheorghe (acuzat că este șeful prostituției din sudul insulei iberice, finul lui Mihai Moldovan), Alexoae Sorin Marius, Negoescu Robert Valentin (locotenentul lui Săiceanu).

Media locale din nudețul Cluj susțin că perioada infracțională este 2017-2021, iar proxeneții din rețea duceau fetele în Tenerife și Madrid pentru a le plasa pe stradă. În momentul în care prostituatele aveau clienți erau obligate să raporteze ”locotenenților” tot: locație, sume încasate, cu cine merg, etc.

Anca Cârcu se declară nevinovată și a scris pe Facebook faptul că a aflat „cu stupoare” că propunerea de arestare preventivă înaintată instanței a fost admisă.

„Am aflat cu stupoare ca in dupa-masa asta a fost admisa propunerea de arestare facuta pe numele meu. Nu credeam sincer ca in Statul de drept “romania” cineva mai poate fi privat de libertate fara nicio proba.Sper ca in raport de mine nu s-a comis vreo eroare judiciara si pur si simplu am fost tratata la pachet cu ceilalti inculpati, fiind cu totii arestati fara nicio diferenta.In cateva zile voi avea contestatia in fata Tribunalului Cluj, unde am inteles ca judecatorii sunt mai bine pregatiti decat la judecatoria campia turzii.Imi pun (inca) toata increderea in justitie ca va face dreptate in cazul meu”, este mesajul rebrișorencei.

Ea a postat și un mesaj video atât pe Facebook, cât și pe Youtube:

Anca Cârcu a devenit cunoscută după ce în urmă cu câțiva ani s-a înscris în PRM, sub aripa lui Corneliu Vadim Tudor, pe care mai apoi la acuzat de tentativă de viol. A urmat un întreg scandal între cei doi transmis la TV, cu înjurături greu de reprodus. La La acea vreme, supranumită și sexy-peremista, bruneta cu bust impresionant a candidat pentru un post de deputat în Bistrița-Năsăud.

Acum, aceeași Anca Cârcu susține că este unul dintre liderii AUR de la Galați. Contrar acestei susțineri, senatorul și co-președintele AUR Claudiu Târziu neagă că rebrișoreanca ar avea legătură cu acest partid.

„Din ciclul: nici o zi fără mizerii la adresa AURO femeie este cercetată penal. Ea pretinde, fără legătură cu subiectul și cu realitatea, că e membru AUR, ba chiar vicepreședinte într-o organizație comunală din județul Galați, deși locuiește în județul Bistrița-Năsăud.

În evidențele noastre nu apare nici cu adeziune la partid, nici cu dosar de membru și nici cu vreo mențiune în actele constitutive ale vreunei organizații AUR.

Presa ne întreabă ce e cu acest membru de partid penal. Explicăm că nu ne aparține. Și îndemnam persoana cu pricina să facă dovada aderentei ei formale la partid, de vreme ce se pretinde membru. Presa titrează: „Politician arestat pentru proxenetism”. Întrebarea este: cine și de ce vrea să asocieze AUR într-un astfel de scandal?”, a scris Claudiu Târziu pe pagina sa de Facebook.