Edilul municipiului Bistrița, Ioan Turc, a anunțat că pârtiile de pe Dealul Cocoș vor funcționa, chiar dacă nu se face nicio investiție în aparatură.

Cu toate acestea, în spațiul public s-a vehiculat ideea că una dintre pârtii va rămâne închisă. Primarul a clarificat lucrurile privitoare la pârtiile de pe Dealul Cocoș.

„E un mare fake news ceea ce s-a dat pe naționale. NU am zis niciodată că o închid. Am spus că nu mai investesc în pârtia mare. Am primit propuneri de investiții, dar am zis că NU mai investesc. Pârtia în sine este un tun, deci nu mai cumpărăm alte tunuri”, a declarat primarul Ioan Turc.

Anul acesta, dacă vremea o va permite, se va putea schia inclusiv pe pârtia mare.

„Vom face zăpadă și pe pârtia mare. Pârtia mică poate funcționa chiar două – trei luni, așa cum avem experiența anilor trecuți. Dar și pe pârtia mare vom face zăpadă. Odată ce vom avea câteva nopți consecutive cu temperatură de măcar -5 grade Celsius, vom da drumul la făcut zăpadă, cu tunurile pe care le avem”, a explicat primarul Bistriței.

Ioan Turc a subliniat, din nou, ideea realizării unei sănii de vară pe Dealul Cocoș.

„Pentru că avem telescaun, vreau să facem acolo o sanie de vară. Această investiție are potențial de a atrage oameni și din alte zone, nu numai din Bistrița!”, a concluzionat primarul Bistriței, Ioan Turc, scrie Bistriteanul.ro.

