Ai un start-up si nu stii cum sa il promovezi in mediul online? Inscrie-te la un curs SEO!

Esti un antreprenor la inceput de drum? Ai o idee buna de business dar nu stii cum sa ii pui “rotile in miscare” si sa il promovezi in mediul online? Daca iti doresti sa te distingi de concurenta, sa obtii brand awareness si sa ai un volum de vanzari satisfacator, trebuie sa stii ca fara SEO este foarte greu sa atingi acest obiectiv. In primul rand, tine cont de faptul ca duci o “lupta” cu branduri de notorietate, care au bugete considerabile pentru promovare in mediul online. Vestea buna este ca, daca citesti acest articol, vei descoperi “secretul” prin care poti ajunge in topul pozitiilor din Google, lasand in urma chiar si branduri cu greutate.

In ultimii ani, se vorbeste despre SEO din ce in ce mai mult ca fiind instrumentul de marketing online cu cea mai mare rata de recuperare a investitiilor, cunoscuta si sub abrevierea de ROI (return on investment). Dupa cum probabil deja intuiesti, Search Engine Optimization, sau SEO pe scurt, consta in optimizarea website-ului, in asa fel incat motoarele de cautare sa il propulseze cat mai sus in pagina de rezultate, iar utilizatorii sa fie atrasi sa il acceseze si sa petreaca cat mai mult timp pe acesta. Simplu, nu? Ei bine, daca ar fi fost atat de simplu, toate magazinele online ar ocupa pozitia 1 in Google si orice antreprenor ar sti cum sa isi optimizeze site-ul pe cont propriu. Asadar, daca nu cumva esti deja un specialist cu experienta in domeniu, cel mai recomandat este sa te inscrii la un curs SEO si sa inveti bazele acestui domeniu fascinant.

Mai exact, iti recomandam Jedi SEO School, prima scoala de SEO din Romania, care te va ajuta sa „stapanesti” forta Google. Cursul de SEO este sustinut de Ovidiu Joita, CEO si fondator iAgency, care de-a lungul celor 15 ani de experienta in domeniu a ajutat sute de business-uri sa se remarce in mediul online si sa cucereasca topul motoarelor de cautare.

Acest curs SEO a ajuns deja la cea de-a doua promotie. Acesta se tine in Bucuresti, de luni pana miercuri, pe parcursul a doua luni (iunie-iulie), la sediul iAgency din apropierea Pietei Unirii. Pe parcursul orelor vei beneficia atat de instruire teoretica, cat si de aplicatii practice, bazate pe studii de caz reale. La Jedi Seo School ai parte de 2 luni de curs SEO “pe bune”, unde vei invata totul despre optimizarea SEO in 2019, de la optimizarea on page si off page, la indicatorii de User Experience, pana la valoarea brandului in SEO.

Conform lui Ovidiu Joita, infiintarea unei scoli de SEO a fost o necesitate stringenta: „Principalele motive sunt lipsa acuta a specialistilor din marketingul online, lipsa cunostintelor avansate pentru cei care activeaza in acest domeniu, dar si cererea tot mai mare in piata online pentru servicii SEO”.

Marele avantaj de a deveni si tu un “cavaler Jedi SEO” in cadrul acestui curs SEO consta in faptul ca te vei intalni cu invitati-surpriza care au nume grele in mediul online si care vor sustine o serie de seminarii speciale. In cadrul primei promotii, printre invitati s-au numarat Razvan Gavrilas – owner Cognitive SEO, top 10 international SEO tools; Liviu Taloi – specialist marketing online, Google Analytics, UX; Horia Neagu – specialist SEO; Ionut Munteanu – owner WebDigital, specialist marketing online si PPC si Eugen Potlog – specialist UX.