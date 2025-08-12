Comisia de analiză a dosarelor depuse în vederea eliberării certificatelor de funcționare din cadrul Primăriei municipiului Bistrița, în care Poliția Locală Bistrița are un reprezentant, a pus luni în aplicare o hotărâre definitivă a instanței, referitoare la un operator economic din oraș.

În urma unui control efectuat de Protecția consumatorilor, operatorul economic a fost surprins comercializând țigări unor persoane cu vârsta sub 18 ani ( 15 respectiv 17 ani ), încălcând astfel Legea 349/2002.

„Pentru fapta comisă, agentul constatator a decis sancționarea magazinului cu o amendă de 5.000 lei și ca sancțiune complementară a dispus suspendarea activității unității pentru o perioadă de 30 de zile ( cf prevederilor Legii 349/2002).

Deși operatorul economic a contestat decizia, astăzi, Comisia a pus în aplicare hotărârea definitivă, respectând astfel hotărârea instanței”, a transmis Poliția Locală Bistrița.

În urma acestei măsuri, polițiștii locali cu atribuții de control comercial vor monitoriza atent respectarea sancțiunii și vor urmări ca operatorul economic să întrerupă activitatea pentru perioada stabilită, asigurându-se că legea este respectată.

„Aceasta este o lecție importantă pentru toți agenții economici: vânzarea de țigări minorilor nu doar că este ilegală, dar poate duce și la măsuri severe care afectează direct activitatea comercială. Respectarea legii nu este opțională, iar măsurile impuse sunt menite să protejeze tineretul și să asigure un comerț corect și responsabil în comunitate”, mai transmite Poliția Locală.