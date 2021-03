De la vechile filme western pana la cele mai moderne ecranizari James Bond, jocul de poker este atat pasiunea raufacatorilor, cat si a personajelor pozitive. Poate cel mai faimos joc de carti din lume, pokerul de astazi atrage nu numai prin adrenalina pe care o ofera si nenumaratele strategii existente, ci si prin turneele fabuloase care au acest joc in prim-plan.

Desi marile turnee de poker aduna cei mai buni jucatori in jurul unei mese finale, trebuie sa stii ca majoritatea profesionistilor de astazi au invatat acest joc in cadrul unui casino online. Inca de la aparitia platformelor virtuale de casino, beneficiile oferite au cucerit majoritatea jucatorilor. Tocmai de aceea, mai jos vei descoperi cele mai importante motive pentru care platformele specializate sunt preferate atat de marii jucatori, cat si de cei aflati la inceput.

Tot ce trebuie sa faci pentru a gasi un loc la o masa virtuala de poker este sa dai cateva click-uri pe laptop sau telefon. Astfel, disponibilitatea este marele avantaj al unei platforme de casino online. Indiferent de ora la care vrei sa joci sau locul in care te afli, un site cu renume iti va oferi sansa de a alege unul dintre jocurile aflate in desfasurare.

Platformele de casino online iti stau la dispozitie 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana. In functie de site-ul pe care iti deschizi cont, ai putea descoperi ca unele ore sunt mai “aglomerate”, in timp ce alte momente au mai putini jucatori activi. Cu toate acestea, platformele cu renume gazduiesc jocuri la care participa persoane din intreaga lume, astfel incat intotdeauna vor fi mese foarte active la care poti juca cateva maini.

Desi Texas Hold’em este cea mai populara varianta de poker in prezent, marile platforme gazduiesc mult mai multe tipuri de poker. Varianta Omaha este foarte populara printre jucatori, iar regulile de joc permit desfasurarea unor strategii chiar mai complexe decat in cazul regulilor de Hold’em.

Astfel, indiferent de jocul pe care il preferi sau de bugetul pe care il ai la dispozitie, poti gasi jocul de poker perfect pentru tine. Marile platforme de casino online iti pun la dispozitie jocuri cu miza mare, miza mica sau diferite reguli speciale. Mai mult decat atat, vei avea sansa de a participa periodic la turnee si competitii cu diferite reguli (freeze out, buy-in, rebuy etc.), alegand in functie de preferinte.

Atunci cand te asezi la o masa de poker din cadrul unui cazino fizic, nu stii niciodata cat de experimentati sunt jucatorii cu care vei juca sau cat de mari sunt mizele pe care acestia sunt dispusi sa le piarda. In cazul unui casino online, mesele de poker sunt impartite pe categorii de miza si, evident, de experienta. Daca vrei sa inveti acest joc, poti participa la turnee gratuite sau poti juca pe mize foarte mici. Atunci cand vrei sa iti testezi strategiile, ai acces la mese “grele” si jucatori care vor concura pentru fiecare pot.

Bugetul de care dispui este foarte important, iar platformele de casino online stiu acest lucru. Tocmai de aceea, marile site-uri din domeniu iti vor oferi bonusuri de bun venit si bonusuri pentru fiecare depunere pe care o efectuezi in contul de pe site. In plus, multe dintre turneele organizate nu au taxa de participare, ci doar trebuie sa te inscrii apasand un buton.