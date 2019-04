Adrian Porumboiu l-a turnat pe Ponta „este căpitan SIE”. N-a scăpat nici Daniel Constantin: „Şpăgar nenorocit.”

Fostul mare arbitru şi om de afaceri, Adrian Porumboiu, a acordat un interviu pentru Adevărul, în care a lansat acuzaţii extrem de dure pentru Victor Ponta şi Daniel Constantin, fostul premier al României, respectiv fostul ministru al Agriculturii.

Porumboiu acuză că afacerile sale au fost distruse de manevrele celor doi, experienţă traumatizantă pe care a pus-o şi pe seama faptului că nu a fost mai discret.

Redăm o parte a interviului acordat de Adrian Porumboiu în Adevărul:

„Adevărul: În urmă cu patru ani primeaţi o sanctiune record, a fost un scandal uriaş

Adrian Porumboiu: S-au întâmplat lucruri care nu trebuiau sa se întâmple şi care nu mi-am imaginat niciodată că se pot întâmpla.Concret, în orice parte a lumii, o să găsiţi firme care trec prin momente dificile. Noi veneam după trei ani de secetă, anumite probleme cu finalitate nu atât de bună, dar firmele funcţionau, aveau 6.500 de angajaţi, firmele plătiseră până la data respectivă 500 de milioane de euro la bugetul de stat, lucru care se poate demonstra foarte uşor. M-am trezit în şapte zile cu sancţiuni pe patru ani.

Era o sancţiune fără precedent

Adrian Porumboiu: Sancţiune de 17 milioane de euro. O precizare pe care aş dori să o fac. În orice domeniu, când doreşti să sancţionezi pe cineva, trimiţi o notificare şi spui ”Domnule, te-am sancţionat cu 20% pentru că ai încălcat nu ştiu ce norme”. Nu ai respectat normele ulterior, îţi dă 50%, abia apoi 100%. Te notifică, îţi dă un termen să remediezi deficienţele respective, care deficienţe, în cazul de faţă, vizau o situaţie incredibilă, referitor la nişte viţei şi nişte crotalii la 17 vaci. Crotalii care erau trimise la Timişoara, trebuiau să vină, nu era nimic de ascuns.

În plus, erau viţei care nu erau înscrişi în SNIIA dar erau în registrele contabile ale fermei, viţei care muriseră şi au fost transferaţi cu documente legale la PROTAN. Esenţial, pentru aceşti viţei nu se acordau subvenţii. Nu se fraudase niciun leu, niciun euro. Zero motive întemeiate pentru o sancţiune. Continui, după treaba asta vii şi dai 100%. În cazul meu sancţiunea maximă de 100% s-a multiplicat în decurs de şapte zile. Erau atât de grăbiţi să mă ardă că nu aveau niciun fel de suport, dar totuşi au avut tupeul s-o facă. Ce este interesant, sancţiunea cea mai mare, de 100%, o dau, spre exemplu, pe 10 martie 2015, iar pe 19 martie dau o sancţiune de 20%.

Sunt nişte lucruri despre care nu poţi să crezi că sunt adevărate. Pentru lume era uşor să facă alegaţii, că, vezi Doamne, Porumboiu ar avea nu ştiu ce abateri, se fraudase nu ştiu ce.

(…) Pentru ei, este totuşi o situaţie disperată

Adrian Porumboiu: Da, oamenii zic Porumboiu, terenurile lui Porumboiu. Dar de patru ani, de când am vândut, altcineva a beneficiat de roadele activităţii de producţie vegetală. S-au întâmplat lucruri care nu mă gândeam că se întâmplă. Eu în viaţa mea nu am pozat si nu pozez în victimă. Sunt un tip care îmi asum tot ce s-a întâmplat cu mine sau în jurul meu, dar eu am spus din momentul în care s-a întâmplat nenorocirea: nu este vorba de problema lui Porumboiu.

Porumboiu personal poate să piardă, poate sa dispară, sunt lucruri fireşti, normale în orice colţ al lumii. Grav este că firmele, din 6.500 de angajaţi, nu ştiu dacă mai au vreo 300- 400. Toate firmele au intrat în insolvenţă şi îi întreb pe domnul şpăgar Daniel Constantin, aşa să scrieţi pentru că îmi asum ceea ce spun, şi pe domnul căpitan SIE Ponta îi încadrează dumnealor şi mai ales plătesc dumnealor salariile şi tot ce este de plătit la bugetul statului? Nu se va întâmpla asta.

Pe ce vă bazaţi când afirmaţi că Daniel Constantin este un şpăgar iar Ponta agent SIE?

Adrian Porumboiu: Este un şpăgar evident şi eu îl rog de vreo patru ani să mă dea în judecată. Nu pot să spun mai mult, când mă va da în judecată o să spun, deocamdată atât pot să spun că este un şpăgar nenorocit. El a dat această sancţiune. S-a folosit de copilul ăsta de la Vaslui (Răzvan Arteni, directorul APIA Vaslui – n.r.), care este nevinovat. Prima dată când m-am întâlnit cu el, mi-a şi zis, ”domnule preşedinte, m-au forţat să dau sancţiunea asta”. Dar să vedeţi când făceam memoriile şi le trimiteam lui Ponta şi lui Daniel Constantin, ei le trimiteau spre rezolvare tot lui Răzvan Arteni la Vaslui!

(…) Revenind la acuzaţiile la adresa lui Victor Ponta?

Adrian Porumboiu: De Ponta mi-e jenă mie de jena lui. Eu nu am văzut oameni mai josnici ca acest personaj. Şi am să fac acum o paranteză în legătură cu omul lui de la Vaslui. S-o fi întâmplat la Văleni cazul cu violatorii care a făcut înconjurul ţării, dar cum să trimiţi tu aici preşedinte de filială de partid un violator? (Dan Bordeianu, preşedintele PRO România Vaslui a fost condamnat pentru viol pe când avea 17 ani – n.r.) Nu suntem un judeţ de violatori. Nu găseşti altă variantă să pui preşedinte, decât un violator? Găsesc oameni care nu au niciun punct comun cu realitatea. Ai distrus o companie mare, ai făcut ce ai făcut, dar acum lasă, Doamne iartă-mă, judeţul ăsta, că nu este un judeţ de violatori.”

