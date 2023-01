Adrian Năstase, fost premier al României, spune că încălcarea drepturilor românilor prin noua lege promulgată de Volodimir Zelenski nu poate fi iertată și că Parlamentul trebuie să condiționeze sprijinul acordat Ucrainei de respectarea drepturilor românilor care locuiesc în Ucraina.

Ieri, Klaus Iohannis anunța că Zelenski i-a promis că măsurile vor fi modificate, însă Zelenski anunța la rândul său că prioritatea e înarmarea Ucrainei.

„Razboiul ruso-ucrainean nu ar trebui sa fie o scuza pentru incalcarea unor drepturi elementare pentru romanii din Ucraina. Legea recent aprobata la Kiev referitoare la drepturile minoritatilor nu este in concordanta cu acordurile noastre bilaterale si nici cu standardele europene pe care Ucraina – ca stat asociat – ar trebui sa le respecte. Am inteles, sprijinul pentru a rezista agresiunii rusesti este prioritar dar au trecut deja 30 de ani in care procesul de ucrainienizare a romanilor s-a desfasurat permanent.

Imi aduc aminte de vizita pe care am efectuat-o, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor in Ucraina, in mai 1993. Atunci, am tinut un discurs in fata Radei Supreme si am mentionat Pactul Ribbentrop-Molotov si nevoia de respectare a drepturilor comunitatii de romani din Ucraina. Puteti citi, mai jos, un fragment din acel discurs, pe care l-am tinut acolo, intr-o atmosfera glaciara…

Cred ca Parlamentul roman ar trebui sa-si aminteasca declaratia adoptata cu ocazia Referendumului pentru independenta Ucrainei si sa ceara guvernului roman conditionarea sprijinului pentru Ucraina de respectarea drepturilor pentru comunitatea de romani din teritoriile preluate in urma Pactului Ribbentrop-Molotov. Poate ca exemplul Ungariei in aceasta privinta ar trebui urmat…”, scrie Năstase pe blogul său.