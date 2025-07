Orașul Beclean s-a schimbat complet în 10 ani, iar în următorii 4 se va schimba și mai mult, transmite ADR Nord-Vest. Potrivit Agenției, patru proiecte în valoare totală de 33 milioane euro, din fonduri europene, sunt deja în derulare, în orașul de pe Someș.

„Copiii vor merge la școală pe alei sigure, printre copaci și flori, fără aglomerație, fără pericole. Părinții vor putea lăsa mașina acasă, vor avea autobuze electrice și piste de biciclete, într-un oraș mai curat, mai lipsit de trafic. Fiecare cartier va fi mai aproape de natură. Lângă Băile Figa, se pregătește un parc botanic cât un cartier, unde oamenii să respire, să se plimbe, să-și lase copiii la joacă. Iar tinerii vor avea motive să rămână aici: se construiește un loc unde vor apărea locuri de muncă, idei noi și investiții importante. Toate aceste lucruri se întâmplă acum, la Beclean”, precizează ADR Nord-Vest.

Potrivit sursei citate, patru proiecte europene sunt deja în lucru, cu o finanțare de peste 33 de milioane de euro care schimbă orașul pas cu pas, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

„În ultimii ani, 10 proiecte europene au schimbat fața orașului: școli mai bune, drumuri mai sigure, o stațiune care aduce turiști din toată țara. E o transformare pe termen lung, un parteneriat între Primăria Beclean și echipa ADR Nord-Vest.

Am fost acolo. Am discutat cu echipa de implementare. Am văzut cum merg lucrările. Asta înseamnă să fii partener: să fii alături. Să ajuți. Să vezi cu ochii tăi ce merge și poate fi făcut mai bine.

La final, cifrele rămân pe hârtie. Ce contează cu adevărat e cum trăiește fiecare om din regiune”, mai arată ADR Nord-Vest, pe pagina sa de Facebook.