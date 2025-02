Actorul american Gene Hackman, în vârstă de 95 de ani, și soția sa, pianista Betsy Arakawa, de 63 de ani, au fost descoperiți decedați în casa lor din Santa Fe, New Mexico. Autoritățile locale au găsit și câinele cuplului fără viață. Șeriful comitatului Santa Fe, Adan Mendoza, a declarat că nu există suspiciuni de crimă, însă cauzele decesului nu au fost încă dezvăluite.

Gene Hackman a fost unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, având o carieră de peste șase decenii. A câștigat două premii Oscar: pentru cel mai bun actor în „The French Connection” (1971) și pentru cel mai bun actor în rol secundar în „Unforgiven” (1992). De asemenea, a fost nominalizat la Oscar pentru rolurile din „Bonnie and Clyde” (1967), „I Never Sang for My Father” (1970) și „Mississippi Burning” (1988). Printre alte filme notabile se numără „The Conversation” (1974), „Superman” (1978) și „The Royal Tenenbaums” (2001).

Născut pe 30 ianuarie 1930, în San Bernardino, California, Hackman s-a înrolat în Marină la vârsta de 16 ani, servind patru ani și jumătate. Ulterior, a studiat jurnalismul înainte de a se dedica actoriei. S-a înscris la Pasadena Playhouse din California, unde l-a întâlnit pe Dustin Hoffman. În ciuda începuturilor dificile, Hackman a reușit să se impună în lumea cinematografiei, devenind o figură emblematică a Hollywood-ului.

După retragerea din actorie în 2004, Hackman s-a dedicat scrisului și picturii, trăind o viață liniștită alături de soția sa în Santa Fe. Cei doi erau căsătoriți din 1991.

Comunitatea artistică și fanii din întreaga lume deplâng pierderea unui actor de excepție și a soției sale, ambii lăsând în urmă o moștenire culturală semnificativă.

