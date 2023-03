Enel, grupulul italian de utilităţi, a anunțat joi că va vinde operațiunile sale din România către grupul grec Public Power Corp (PPC) pentru o tranzacție de 1,26 miliarde de euro. Enel dorește să-și reducă datoriile și să se concentreze pe energiile verzi, motiv pentru care părăsește piața din România, unde consideră că nu mai există potențial de creștere.

Potrivit comunicatului Enel citat de Agerpres, PPC va plăti o sumă totală de aproximativ 1,260 miliarde de euro pentru achiziționarea a 100% din acțiunile societăților vândute, iar suma poate fi ajustată ulterior în funcție de valoarea viitoare a activității de retail, conform unor clauze uzuale în astfel de tranzacții. Enel are în vedere să-și concentreze activitățile în șase țări țintă, respectiv Italia, Spania, Statele Unite, Brazilia, Chile și Columbia, cu potențial ridicat de creștere și unde are o prezență integrată, în conformitate cu Planul Strategic curent al grupului. Tranzacția este supusă unor condiții obișnuite în astfel de acorduri, inclusiv permisiunea autorităților antitrust competente și se așteaptă să fie finalizată în trimestrul al treilea al acestui an.

Conform comunicatului Enel, tranzacția va genera un efect pozitiv asupra datoriilor nete ale grupului, care se vor reduce cu aproximativ 1,7 miliarde de euro, iar impactul asupra profitului net al grupului va fi negativ, în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de euro în perioada 2022-2023, din care circa 0,6 miliarde de euro din rezervele legate de diferențele de curs de schimb, care vor fi contabilizate în 2023. Totuși, compania a precizat că tranzacția nu va avea niciun impact asupra rezultatelor economice curente ale grupului. Enel este un jucător major în energie în România din 2005, cu activități în distribuția și furnizarea de energie electrică, producția de energie din surse regenerabile și serviciile energetice avansate. PPC va prelua toate aceste activități și va continua povestea de succes a Enel în România. Tranzacția este așteptată să se finalizeze în trimestrul al treilea al anului 2023, sub rezerva îndeplinirii condițiilor obișnuite în astfel de acorduri, inclusiv obținerea permisiunii autorităților antitrust competente.

