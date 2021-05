Sângeorzan Pavel din Coșbuc, Bistrița-Năsăud, este vânător sau braconier? Momirea urșilor din PNMR – o practică intrată în tradiție?! Mai este Tanczos Barna, de la UDMR, ministru la Mediu, Ape și Păduri sau este Sângeorzan, acest controversat vânător-braconier năsăudean, specializat în momirea cu cadavre de cai a carnivorelor mari: URȘII!

Scandalul generat de împușcarea ursului dominant Arthur a radicalizat societatea românească și a scos în evidență faptul că, între oameni și urși, statul român, prin autoritățile care ar trebui să răspundă, atât pentru protecția oamenilor cât de pentru protecția animalelor, nu prea își face DATORIA! Sau dacă – pe ici pe colo, prin părțile esențiale- și-o face, se întâmplă să favorizeze o castă sau alta! În acest caz, favorizată este aceea a vânătorilor?! În contextul tulbure, în care, de la reprezentanții în teritoriu ai Ministerului Mediului, până la eternizații directori și responsabili pe funcții cheie, din minister, majoritatea având permis de vânătoare și fiind constant participanți la tot felul de astfel de așa zise activități sportive, problema tradițională a controversatului vânător-braconier, din Coșbuc, BN, trebuie pusă pe tapet. Mai ales că, scandalul generat în 2020, de construirea de către acesta, a unui țarc ilegal, în Munții Rodnei, unde creștea mistreții, abia fusese stinsă, de accentele PANDEMIEI și cele ale alegerilor locale! Între timp, profitând de lăcomia angajaților statului, de la toate nivelurile, Sângeorzan și-a făcut CERERE de avizare a construcției ILEGALE!

Studiu de caz

Un fost magazioner din Coșbuc, BN, face legea în Munții Rodnei și braconează sub privirile îngăduitoare ale autorităților plătite din bani publici!

Unii îi fac dosare penale, alții i le albesc? Între timp el face ce știe cel mai bine: momește! Că sunt urși, că sunt oamenii statului, hai cu momeala, neamule!

Pe scurt: Un fost magazioner din Coșbuc, BN, devenit om de afaceri, după 1989, și îmbogățit prin tot felul de afaceri putrede și sulfuroase, joacă bambilici cu instituțiile din județul Bistrița-Năsăud: Prefectura, DSVSA, Garda de Mediu, IJP, APNMR și APM, primării de pe Valea Someșului și a Sălăuței, toți reprezentanții acestor instituții fac sluj în fața lui Sângeorzan! Nu este o poveste. Ci o realitate confirmată care durează din 2000. Sunt documente probatorii. De aproape 20 de ani Sângeorzan se ocupă cu momirea urșilor din Parcul Național Munții Rodnei, în zona Strâmba, Romuli, sau în alte puncte din fondul de vânătoare pe care îl are în gestiune, de la Ministerul Mediului, folosind cadavre de cai, cai muribunzi sau bolnavi și alte mortăciuni pentru a atrage carnivorele mari! Să fie împușcate! În special URȘII! La vânători legale sau mai puțin legale! Pentru trofee, se pare că și pentru trafic de influență, câștigarea unor contracte or concesiunea unor resurse, albirea unor dosare, se pare etc. În funcție de dosarele pe care le are și albirea altora niște procurori corecți ar putea stabili cu precizie cine și cum l-a scos pe Sângeorzan din problemă. Dar, unde sunt acei procuri? Aproape toți șefii de instituții din județul BN, înțărcați cu CORUPȚIE, se închină la ”icoana” lui Sângeorzan din biserica din satul memorial al poetului George Coșbuc, schimbă probe în dosare, îndulcesc procese verbale și ”ascund” evidențele strigătoare la cer ale respectivului! Chiar și persoane cu rang înalt din Ministerul Mediului fac temenele în fața acestui braconier consacrat?! Cât de putrezite de corupție sunt instituțiile statului, enumerate mai sus și cât de adânc este cangrenată Țara, ajungi să te întrebi, zilnic….

În cazul studiat de noi, alături de mulți alți slujbași care îi apără interesele lui Sângeorzan, apare și șefa Agenției Naționale a Ariilor Protejate, Adi Croitoru, care îi cântă în strună, acestui ”specialist” în momit urși dar și alți responsabili din instituții cheie ale statului, de la vârf, de la Biodiversitate, din minister, până la cei din apropierea premierului, responsabilii cu resursele neregenerabile, aproape toți sunt ”prietenii lui Sângeorzan”! Acest personaj controversat, se pare, ”hotărăște ce proiecte trec de votul unor consilii locale (de exemplu la Năsăud) sau de votul Guvernului României prin HG?! Sigur, de la un HCL la un HG este o diferență, pentru noi, cetățenii plătitori de taxe și cu respect pentru LEGE, dar pentru fostul magazioner din Coșbuc, aceasta nu constituie o problemă, decât de geografie, se pare! Adică, una este ce se întâmplă în județul BN (județ aflat sub domnia stăpânului Radu Moldovan, posesor de fond de vânătoare și guru al aproape tuturor vânătorilor din Bistrița-Năsăud) într-un CL și alta la București, în GUVERN?! Pentru noi! Pentru el și Bucureștiul este tot un SAT! Ceva mai mare, unde niște ”neica nimeni” ajunși miniștrii, HOTĂRĂSC soarta ROMÂNILOR!?

Vânătoare sau braconaj? Aceasta este întrebarea!

Punem aceste întrebări într-un moment de mare criză a instituțiilor statului, când este tot mai clar că în domeniul vânătorii lucrurile sunt scăpate de sub control și bombele lăsate moștenire de Grațiela Gavrilescu și Ioan Deneș abia au început să bubuie! Faptul că ursul Arthur a fost împușcat, considerăm că a fost un sacrificiu pe care trebuie să îl folosim în interesul celorlalte animale ale PĂDURII! De aceea profităm de ocazie și informăm cititorii că pe lângă Arthur, o mulțime de alți urși au fost uciși prin ascunzișurile pădurilor. Dar și capre negre, mistreți, cerbi…Pe fondul de vânătoare 8, Romuli Fiad, BN, aflat în gestiunea lui Sângeorzan animalele sunt tot mai rare…Pentru a continua momirea șefilor de instituții cu ajutorul animalelor sălbatice aduse în cătarea puștii, având în vedere că nu prea mai avea cu ce, bonitatea fondului fiind cam la fundul sacului, Sângeorzan a construit un țarc în care creștea mistreți! Ilegal, bineînțeles! URȘII îi momea cu cadavre de cai, amplasate la doi pași de Parcul Național Munții Rodnei! Iar, sportivii vânători, ascunși în observatoare, din care abia dacă li se vedea țeava puștii, trăgeau! Știe cineva ce pagube a făcut Sângeorzan în fauna cinegetică a PNMR, sub protecția ”specialiștilor” din Consiliul Științific al acestui parc, coroborată cu complicitatea celor de la APM, GM, Poliție și Jandarmii Montani?

Un țarc de creștere a mistreților vecin cu Aria Protejată Zăvoaiele Borcutului

Spre finalul lunii aprilie, am cerut APM BN, permisiunea de a studia dosarul solicitării de reglementare a țarcului pentru mistreți din Munții Rodnei, țarc aflat ”gard în gard” cu aria protejată de interes național, Zăvoaiele Borcutului, dosar ce conține documentele justificative privind aprobarea unui perimetru îngrădit de creștere a mistreților, pe o suprafață de 30 de hectare. La solicitarea lui Sângeorzan în numele Montana Coșbuc! Am făcut acest lucru în contextul în care, respectiva îngrădire exista deja, de ani buni în Munții Rodnei, pe teritoriul cadastral al comunei Romuli și nu mai era o noutate, mai ales pentru ”specialiștii” de la APM BN! Decât pentru noi, cetățenii de rând… Dacă cineva dă o căutare pe internet, cu numele gestionarului Fondului de Vânătoare 8 Romuli, Fiad, BN, în interiorul căruia a fost deja amenajat țarcul, în urmă cu ceva ani, se ia cu mâinile de cap, ce îi scoate google la interval, braconajul fiind unul dintre cuvintele cheie, cele mai vizibile, apoi momirea urșilor cu cadavre de cai, vine pe locul 2, ca și cum gestionarul respectivului fond, Pavel Sângeorzan din Coșbuc, BN, nu ar fi respectat aproape deloc LEGEA, ci el ar face legile în țara aceasta, cu complicitatea altor ”braconieri”! Noi, ceilalți, fiind doar niște ”fraieri” care ne pierdem vremea respectând actele normative… Cu siguranță cineva i-a băgat în cap ideea aceasta lui Sângeorzan, de-a lungul anilor, încât respectivul a ajuns să trăiască într-o bulă, în care crede că poate face orice, fără să suporte consecințele propriilor fapte, or ca și cum ar fi mai presus de LEGE!?? În acest timp, autoritățile județene: Prefectura BN, DSVSA, GM, APNMR, IJP și nu în ultimul rând Agenția de Protecție a Mediului, se pare, i-au întreținut iluzia că poate face ce vrea mușchii lui și nu trebuie să se CONFORMEZE, în timp ce ”toți” se vor închina la momelile cu care îi amăgește pe sinecuriștii aflați în funcții publice…se pare. Pentru a ne completa informațiile referitoare la dezastrul generat de Pavel Sângeorzan în Munții Rodnei, sub privirile mai mult decât îngăduitoare ale actualei șefe a Agenției Naționale a Ariilor Naționale Protejate din România, pe scurt: ANANP, am cerut și o verificare competentă a inspectorilor de la Garda Forestieră Cluj, serviciul cinegetic! Așa, ca să nu murim proști!

Ce spune Garda Forestieră Cluj

Potrivit răspunsului Garda Forestieră Cluj , remis la data de, 19 aprilie, ca urmare a sesizării cu nr. 5152 din 1.04 2021, ”inspectorii de specialitate ai GF au constatat existența mai multor încălcări ale regimului cinegetic în Fondul 8 de Vânătoare, Fiad Romuli, județul Bistrița-Năsăud, și s-au aplicat gestionarului actual al fondului”, respectiv numitului Pavel Sângeorzan, din Coșbuc, BN, ”mai multe sancțiuni contravenționale”. Totodată au fost constatate și fapte care ar putea intra sub incidența legii penale, ”fapt pentru care urmează a fi sesizate organele de cercetare penală”, se mai spune.

”De asemenea, pentru neregulile constatate, au fost aplicate măsuri cu termene de remediere, asumate de gestionar, sub sancțiunea măsurilor prevăzute de clauzele contractuale, în caz de neconformare”, se mai spune în textul răspunsului citat. Noi, bănuim că, remediere înseamnă demolarea țarcului și a căbănuțelor construite pentru așa zișii vânători sportivi, căbănuțe, care ar fi servit și până acum la așa zisa vânătoare sportivă a mistreților! Sau a urșilor din PĂDURE! Că, mistreții au dispărut din țarc, între timp, de când povestea țarcului a ajuns la urechile publicului, rezultă din textul răspunsului la care facem trimitere.

Ce spune Primăria Romuli, pe teritoriul căreia se suprapune țarcul cu mistreții ”protejați” național?

”Gestionarul Sângeorzan este unul consacrat în RELE!” Zice primarul comunei Romuli, pe al cărui teritoriu cadastral se află atât țarcul construit ilegal al controversatului om de afaceri din Coșbuc, BN, Pavel Sângeorzan, cât și cea mai mare parte din Fondul de Vânătoare 8, Romuli Fiad. Primarul Ioan Monița, argumentează astfel, demersul său adresat Ministerului Mediului, Pădurilor și Apelor, Gărzii Forestiere Cluj și Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud, trimis din februarie, a.c. din care cităm:

-Societatea de Vânătoare Montana Coșbuc, reprezentată legal de Pavel Sângeorzan, gestionează fauna cinegetică din fondul cinegetic nr.8 denumit Fiad Romuli, din județul Bistrița-Năsăud, din 24.11. 2000 și până în prezent, respectiv de peste 20 de ani, cu certitudine fiind un ”gestionar consacrat”, dar din păcate consacrat în rele.

Societatea cu pricina „ a încălcat tot ce se putea încălca: legi, regulamente, ordine, planuri, prevederi contractuale, într-o sfidare totală a atribuțiilor sale, a cadrului normativ specific-respectiv al regimului cinegetic, a autorităților de reglementare în domeniu, a autorităților privind sănătatea și bunăstarea animalelor, a autorităților de la nivel județean și local”.

Urmează o înșiruire a faptelor cu caracter penal sau contravențional, constatate de diverse entități cu atribuții de control și consemnate în actele încheiate, potrivit adresei, fapte care acoperă doar o parte din activitățile cu încălcare legilor în vigoare, de care, potrivit adresei se face vinovat gestionarul de la Coșbuc, Pavel Sângeorzan.

Nu enumerăm aici actele de braconaj sau folosirea momelii cu animale moarte, la limita cu Parcul Național Munții Rodnei, constatate și filmate de noi în octombrie 2007 și difuzate pe una dintre televiziunile importante din România, la o oră de vârf, având ca locație Strâmba, Romuli, BN, scopul momelii și atunci și în anii care au urmat fiind atragerea carnivorelor mari din parc în bătaia unor puști, dispuse la doi pași de limita ariei protejate! Puști sportive? Chipurile! Puști care, de-a lungul celor 20 de ani de vânătoare la limita legii, au fost ale unor politruci locali, zonali, naționali, parlamentari sau profesori universitari, unii aflați, potrivit datelor publice în fruntea Consiliului Științific al PNMR, precum Ioan Păcurar, cadru didactic la USAMV CLUJ! Despre care, am aflat de curând că gravita în preajma gestionarului de la Coșbuc, astfel încât imagini cu cei doi au populat pagina de facebook a lui Pavel Sângeorzan. Ca un fel de recomandare și pentru alți amatori de împușcat animale fără apărare! Și alte personaje, care au fost momite de Sângeorzan în zonele pe care încă le controlează, pentru a obține în schimbul ”favorurilor vânătorești”, anumite înlesniri administrative or favorizarea exploatării unor resurse naturale din PNMR, sub formă de lemn și marmură au fost până de curând ”mobilierul” cu care P. Sângeorzan se lăuda cui se nimerea să-i acceseze pagina…

Faptele vorbesc! Primarul de Romuli a trimis un memoriu documentat către toate instituțiile statului abilitate cu stoparea practicilor ilegale, dar…

În documentul trimis de Ioan Monița, primar al UAT Romuli către mai multe instituții abilitate cu protecția mediului, siguranța alimentelor și legislația din domeniul cinegetic, pe care îl cităm aici, în februarie 2021, este înserat un lung pomelnic în care apar majoritatea faptelor infracționale și contravenționale de care s-a făcut vinovat în ultimii doi ani, controversatul om de afaceri Sângeorzan P. Cităm:

1. Acțiuni de braconaj ( conform procesului verbal încheiat în data de 21. 02, 2020, la sediul Societății de Vânătoare Montana, înregistrat sub numărul 20/21/02.2020, de către reprezentanții Gărzii Forestiere CLUJ și ai IPJ BN, în prezența conducerii SV Montana Coșbuc;

2. Transportul vânatului dobândit prin acțiuni de braconaj – pv 20 din 21.02.2020, încadrare ca infracțiune cf prevederilor art 44.lit d) din Legea 407/2006 cu modificările și completările ulterioare.

3. Recoltare exemplar de mistreț fără a transmite proba la DSVSA BN, cf pv 20 din 21.02. 2020, ceea ce se traduce ca fiind încălcarea prevederilor stabilite prin Programul Național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, aprobat prin HG 830/2016;

4. Depozitare necorespunzătoare a mistreților vânați – pv 20, 21.02. 2020, respectiv încălcarea prevederii stabilite prin art 24. Din Programul Național de Supraveghere și control, precum și a dispozițiilor stabilite prin pct 1. Al. 1.3. 1.4 și 1.5 din planul de măsuri pentru prevenirea apariției PPA la porcii domestici și de combatere a PPA la mistreși în județul Bistrița-Năsăud, înregistrat la DSVSA BN sub nr A /8543 din 5.09.2019.

5. Emitere de autorizații de vânătoare prin care se depășesc cotele de recoltă cf pv 20/21.02 2020;

6. A încălcat prevederile art 42, alin 1, lit. e, coroborat cu art 42 alin 2, lit a, din Legea 407/ 2006, actualizată;

7. Recoltare neconformă a unor exemplare de mistreți( în perioada 2019-2020), respectiv au fost recoltate doar exemplare de sex masculin, cf pv 20. 21.02.2020;

…și tot așa până la punctul 34, în memoriul primarului de Romuli sunt enumerate o mare parte -și doar cele dovedite- din încălcările grave ale legilor protecției mediului, legii vânătorii și a multor altor legi, între care, încălcat GROSIER este Codul Penal! Enumerăm doar câteva dintre acestea, unele care au flagrantă legătură cu ȚARCUL ILEGAL! Anume: împrejmuirea neautorizată în fond forestier (ȚARCUL la care ne referim), în scopul ținerii în captivitate a mistreților, aflată în zonă afectată de virusul PPA, construcție placă de beton în suprafață de 17.50 m în fond forestier, ILEGALĂ, fără nici un fel de aviz, reducerea fondului forestier național, fără a respecta dispozițiile Codului Silvic, punct de hrănire, înființat cu încălcare prevederilor legale, ACT de cruzime față de animale, cu repetiție, amplasarea de cadavre de cai și saci cu animale moarte în zona Strâmba, Romuli, cu scopul atragerii carnivorelor mari, și alte asemenea infracțiuni și contravenții de NOAPTEA MINȚII! Toate cu REPETIȚIE! Acest lucru indicând practica consacrată atât a braconajului cât și a momirii carnivorelor mari după bunul plac al așa zisului vânător Sângeorzan, din Coșbuc, BN!

Ce face APM BN? Solidarizează cu infractorul? Dar ANANP?

Potrivit actelor existente la dosarul solicitării de reglementare, studiat de noi la sediul APM BN, dosar depus aici încă din vara lui 2020, după șase luni de la scandalul de la nivel de județ, privind țarcul ilegal. ”Profesionistul” într-ale încălcărilor de lege, ajutat și încurajat de ceva politruci locali, a depus la APM BN solicitarea privind INTRAREA ÎN LEGALITATE!!! Adică dosarul la care facem trimitere. Cu tupeu MAXIM, știind că cineva de acolo, i-a promis găsirea unei soluții pentru a-și păstra țarcul și construcțiile ilegale!? Să fie vorba de actualul director executiv al APM BN, Sever Ioan Roman, cel despre care se spune că și-a mărit singur salariul și a măsluit actele pe care le-a depus în instanțe pentru putea ”fura” și el, LEGAL? Adică sub umbrela unei decizii judecătorești? Este vorba de șefa AAA, Marinela Suciu sau este vorba de ”eterna” în Ministerul Mediului, Adi Croitoru, către care urma să fie direcționată solicitarea lui Sângeorzan? Cum la memoriul trimis de noi la Ministerul Mediului și inclusiv la ANPM, încă din luna martie, nu am primit încă răspuns, operăm cu întrebări și deducții logice având în vedere că este foarte greu, dacă nu aproape imposibil, să ne punem în pielea acestor personaje, aflate sub incidența Codului Penal?! Și nu în ultimul rând având în vedere că această problemă, generată de Pavel Sângeorzan trebuia stinsă cu o RESPINGERE, conform LEGII! Dar?!

Revenind procedural la dosarul de la APM BN, pe care l-am studiat la sediul instituției cu pricina, având în vedere că ACOLO este cheia ingineriilor vânătorești ale lui Sângeorzan și compania, precizăm că la respectivul dosar, care poate fi folosit ca exemplu de așa NU, se află avizul nr. 310 din 16. O9.2020, dat ca răspuns la solicitarea prin e-mail a gestionarului de la Coșbuc, la solicitarea din 3.09.2020!!! Acest lucru se întâmpla în plină campanie electorală, când funcția de prefect era deținută de un interimar, iar fostul și actualul prefect, se ”bătea” electoral cu morile de vânt împotriva jupânului pesedist, Radu Moldovan, alt vânător de frunte al țărișoarei, meciul fiind pentru șefia Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și pentru VÂNĂTOAREA din Bistrița-Năsăud! Între timp, pesediștii de la APM BN, DSVSA, IJP, APNMR și alte asemenea instituții deconcentrate județene erau foarte ocupați cu ”albirea” păcatelor lui Sângeorzan?? Momelile acestui fost magazioner le-a ”adormit” neuronii și judecata logică și au uitat complet că prin LEGE sunt obligați să respingă dosarul cu pricina! Dar una-i legea și alta tocmeala vânătorească din județul vânătorului Moldovan, cel care a plantat cel puțin doi miniștri la mediu, în ultimii ani: Pană și Deneș, ambii autori de bombe vânătorești, despre explozia întârziată a cărora vom scrie, probabil, așa că, fără să stea prea mult pe gânduri au ”înlesnit” accesul lui Sângeorzan la Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate! Acolo, unde aveau o proptea! ”Vajnica” și încremenita în minister, de ceva zeci de ani, ajunsă președinte peste Agenția Națională a Ariilor Protejate Naționale, s-a grăbit să dea OK-ul pentru intrarea în legalitate a unui braconier cu acte în regulă ?! Totul pentru ca acesta să crească mistreți în Munții Rodnei, gard în gard cu aria protejată 2.205, cunoscută drept Zăvoaiele Borcutului! De ce? Pentru că a putut! Nu a durut-o la PIX! Numele ei este Adi Croitoru!

Sigur, respectivul șef din Ministerul Mediului și-a tras o plasă de siguranță, recomandând ca în perimetrul ariei protejate Zăvoaiele Borcutului să nu se desfășoare activități umane distructive, iar dacă tot se vor desfășura…gestionarul de la Coșbuc… să remedieze pagubele…Adică, mai pe înțelesul nostru, care îl cunoaștem de Sângeorzan, despre care am informat mai sus ce fel de ”iubitor” al NATURII este, ADI CROITORU a pus lupul paznic la stână! Adică a permis unui braconier să dispună la liber de toate animalele din Parcul Național Munții Rodnei, pe care, în stilu-i caracteristic le poate momi cu cadavre de cai, cu mălai, cu ce poate, pentru a le atrage în zona lui de ”confort” și a le împușca cu amatori de trofee sau cu șefii corupți ai unor instituții descentralizate din județ, primari, consilieri, polițiști care-i curăță dosarele sau, poate chiar cu unii angajați ai unor ministere, cine știe?

Administrația Parcului Național Munții Rodnei tace ca mistrețul în păpușoi! La ce îi mai plătim? Consiliul Științific al PNMR este condus de un ”asociat” a lui Sângeorzan? Încă?

Plantați politic, pentru a servi interese de grup, foștii și actualii șefi ai Parcului Național Munții Rodnei au închis ochii, poate la ordin, poate din interes, în cazul abuzurilor în formă continuată pe care Pavel Sângeorzan le-a desfășurat și le mai desfășoară în perimetrul acestei rezervații, punând în pericol toate animalele din respectivul areal, prin aceea că a atras și atrage continuu, potrivit datelor din procesele verbale de contravenție și nu numai, începând cu urșii, lupii și nu în ultimul rând mistreții și cervidele (cerbi și căprioare), râșii etc., la MOMEALĂ! Cam tot ce mișcă și face fala Munților Rodnei a intrat în cătarea puștii lui Sângeorzan, și a invitaților lui, animalele fiind atrase de hoiturile plasate strategic la limita cu PNMR! Ce animal sălbatic, carnivor, rezistă la mirosul de hoit? Că a fost șefă la PNMR Doina Jauca, cameleon politic și silvicultor aranjor al afacerilor de familie sau actualmente rangerița Mihaela Poll, talentată în realizarea unor frumoase costume populare, (plantată de Radu Moldovan și primarii PSD în scaunul APNMR, după hora de la Năsăud, la care a participat și vânătorul Dragnea) s-au făcut că nu ”văd” ce se întâmplă în zona de acțiune a lui Pavel Sângeorzan…De aproape 20 de ani! Că a braconat sau vânat, că a depășit cota, reglementările în domeniu sau că a decimat fauna Parcului Național Munții Rodnei, cui i-a păsat, dintre cei înșurubați în scaunele de șefi ai APNMR? Profesorului Păcurar Ioan, pus șef la Consiliul Științific în locul altui vânător, pe nume Ghe. Coldea, și care deși avea aproape 80 de ani, la fiecare descindere de la Rodna, venea cu pușca din dotare…Despre asocierea, veche, dintre Păcurar și Sângeorzan s-a scris și s-au dat publicității fotografii, care fac mai mult decât 1000 de cuvinte!

Icoana lui Sângeorzan peste instituțiile bistrițene?!

Până la urmă Sângeorzan nici nu este atât de vinovat că a făcut ce a făcut, indiferent că este vorba de momirea vânatului pentru unii dintre cei care îl ”controlau”, că a încălcat legile în linie: ale vânătorii, Codul penal și alte legi din țărișoară, începând cu preluarea unei cariere de marmură aflată în PNMR, pentru care actele erau cam false, scopul fiind exploatarea resurselor NEREGENERABILE, dar și deschiderea sau intrarea în PNMR, la adăpostul carierei! La BRACONAT, evident! Cine să îl controleze pe Sângeorzan? Fosta rangeriță Poll, plantată la conducerea PNMR? Rangerii aflați în slujba acesteia? Că dosarul cu pricina, la fel ca aproape toate dosarele de fundamentare, prin care Sângeorzan a cerut și cere avize și înlesniri sunt cam false, rămâne să demonstrăm noi sau alți jurnaliști iubitori de Natură și Adevăr! Până atunci, rețineți că un tun de 30 de hectare de pădure dat de oamenii PSD din CL Năsăud a pus bazele așa zisei LEGALITĂȚI privind cariera de marmură de la ANIEȘ, exploatată ILEGAL de Sângeorzan de cel puțin 15 ani ! Cu complicitatea responsabililor de mediu din BN și ai celor de la PNMR! Singurul motiv pentru care ar fi logică pictarea portretului lui P. Sângeorzan în biserica din satul natal al poetului George Coșbuc, este să fi fost pictat pentru exemplu de așa NU?! Pentru că prin lăcomia sa, Sângeorzan a făcut o faptă bună! A scos la iveală lăcomia atâtor și atâtor șefi de instituții bistrițene, primari, șefi de CJ, prefecți, parlamentari și nu în ultimul rând profesori universitari, aflați în treabă prin Consiliul Științific al PNMR! Ucigași și ei! Pilda acestei încercări, a unui întreg județ, este despre ce modele avem și mai ales ce MODELE urmăm! Despre aceste abuzuri vom informa într-un material viitor!

Florica Dura