Un bărbat din Dumitra a ajuns duminică la spital, după ce a fost rănit într-un accident rutier petrecut în cartierul bistrițean Unirea, în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă.

La locul accidentului au intervenit un echipaj de pompieri și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

„În accidentul rutier au fost implicate trei persoane. Motociclistul prezenta fractură la membrul inferior drept si a fost transportat la UPU SMURD Bistrița pentru continuarea îngrijirilor medicale. Celelalte două persoane au refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Polițiștii cercetează împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

„Din primele date, un bărbat de 44 ani din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu o motocicletă, condusă de un bărbat de 32 de ani din Dumitra.

Accidentul s-a soldat cu rănirea motociclistului care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cauza și împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.