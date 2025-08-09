Două persoane au ajuns sâmbătă la spital, după ce au fost implicate într-un accident rutier, în Sigmir, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un microbuz.
Pompierii militari de la Detașamentul Bistrița au intervenit la un accident rutier în localitatea Sigmir, .
Salvatorii au găsit la fața locului trei victime conștiente, cooperante, neîncarcerate.
Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, în urma accidentului rutier două victime au fost transportate la UPU SMURD Bistrița pentru investigații medicale suplimentare.
Polițiștii cercetează împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.