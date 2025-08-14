Șoferii care au parcat marți pe banda dedicată autobuzelor electrice de pe str. Dornei din municipiu au fost taxați de polițiștii locali. Cei mai mulți au fost nevoiți să scoată din buzunare câteva sute de lei, plus puncte de penalizare.
Astfel, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Poliției Locale Bistrița, marți s-au dat 10 sancțiuni din care 3 avertismente + 2 puncte penalizare și 7 sancțiuni cu amendă fiecare în valoare de 405 lei + 2 puncte penalizare fiecare.
Valoarea totală a amenzilor a fost de 2.835 lei și 20 de puncte penalizare.