După ce în 2017 s-a lansat în afaceri, prin intermediul soției, Ovidiu Puțura vrea să dea lovitura după ce a devenit partener de afaceri cu Honorius Prigoană, în Perspectives Construction Invest SRL, firma care în urmă cu trei ani se lăuda că va implementa în județul Iași un proiect finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR).

Ovidiu Puțura a devenit asociatul lui Prigoană jr. în Perspectives Construction Invest SRL, cu sediul în București, la începutul anului 2021, împreună cu o altă bistrițeancă, Maria Deak, proprietara Cafe Bar Select SRL, o firmă bine cunoscută în municipiu. Cei doi bistrițeni dețin câte 30% din părțile sociale ale în Perspectives Construction Invest SRL, Prigoană jr. – 15%, Ștefan Constantinescu – 15%, și Ana Maria Navadaru – 10%.

Proiect de mare anvergură…

Despre cel mai mare proiect privat cu fonduri europene din zona de nord-est a ţării, derulat în Miroslava de Honorius Prigoană – fiul lui Silviu Prigoană, prin intermediul firmei Perspectives Constructions Invest SRL, presa locală ieșeană a scris prima dată în 2019. La acea vreme se anunța că, firma lui Prigoană jr. a accesat o finanţare nerambursabilă pentru construirea unui incubator de afaceri în comuna Miroslava, pe o suprafaţă de 10.000 mp în parcul industrial de lângă Delphi, teren pe care are drept de superficie încheiat cu autoritatea locală.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 55 milioane lei şi are ca scop sprijinirea start-up-urilor în domeniul IT. Fiecare firmă incubată ar urma să beneficieze de un spaţiu de desfăşurare a activităţii şi implicit acces la toate facilităţile acestuia: energie, apă, servicii de telefonie, servicii de internet, mobilier, dotări specifice domeniului de activitate – echipamente IT şi software, săli de conferinţe, facilităţi pentru recreere şi altele. De asemenea, firmele ar urma să aibă, printre altele, acces la servicii de formare profesională (financiar, contabilitate şi juridic), la fonduri neguvernamentale şi la relaţii contractuale cu universităţi şi institute de cercetare şi dezvoltare.

Piaţa-ţintă căreia se adresează Incubatorul de afaceri este reprezentantă de întreprinderile mici şi mijlocii cu o vechime mai mică de 3 ani, din domeniul IT localizate în judeţul Iaşi şi în judeţele învecinate (Suceava, Vaslui, Botoşani şi Neamţ. Contractul de finanţare europeană a fost semnat în vara anului 2019.

Viteză cam mică…

Potrivit proiectului, Perspectives vrea să incubeze un număr de până la 80 de firme în cel mult 2 ani de la finalizarea investiției. Printre beneficiile pe care firmele incubate ar urma să le aibă se numără: spațiu de desfășurare a activității și implici accesul la toate facilitățile (utilități, mobilier și dotări specifice domeniului de activitate – echipamente IT și software, săli de conferințe etc.), consiliere managerială, acces la servicii de formare profesională, servicii financiare și juridice, acces la programe de finanțare, transfer și comercializarea de tehnologie, precum și contracte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare.

Din punct de vedere volumetric, incubatorul va cuprinde 3 module identice cu un regim de înălțime demisol, parter și 1 etaj. Cele trei corpuri sunt legate între ele cu alte două construcții cu același regim.

„Incubatorul de afaceri, pe lângă spații de birouri pentru companiile incubate sunt propuse următoarele funcțiuni: săli de sport și relaxare, clinică medicală cu cabinete pentru medicina muncii și prim ajutor, farmacie, magazin, restaurant/cafenea, săli multifuncționale și birourile administrative ale companiei ce gestionează incubatorul. Toate aceste funcțiuni suplimentare sunt propuse pentru a crea un ansamblu independent, în care companiile să fie sprijinite în dezvoltarea lor. Personalul va avea la dispoziție, pe lângă zonele de muncă dotate cu echipamente de ultimă oră, și spații de recreere și culturale pentru momentele de pauză. Aceste spații au rol și de socializare și crearea unor noi conexiuni între diversele companii ce sunt găzduite în incubator”, se arată în caietul de sarcini a contractului de lucrări scos la licitație în toamna lui 2021.

Conform SEAP, contractul de lucrări, estimat la circa 36,2 milioane lei, a mai fost la licitație de două ori, în decembrie 2019 și în ianuarie 2020, procedurile fiind anulate.

Contractul de lucrări a fost câștigat în cele din urmă, anul trecut, de singurul participant la licitație, Vertical Development Construct, companie din București înființată în octombrie 2020, având terț susținător o firmă din Bistrița – Davidan Imobil SRL, deținută de Emil Monița.

Lucrările ar fi trebuit finalizate în termen de un an de la semnarea contractului.

La jumătatea lunii aprilie acest an, Perspectives Constructions Invest SRL a mai scos la licitație un contract, pentru achiziție de asistență tehnică. Licitația a fost însă anulată din lipsă de oferte.

Situație financiară slabă rău

Dacă proiectul de la Miroslava nu pare a sta foarte bine, nici datele financiare ale Perspectives Constructions Invest SRL nu sunt foarte roz la nivel de an 2021, ultimele date prezentate de listafirme.ro.

Dacă în 2018, cifra de afaceri înregistrată se ridica la peste 4,2 milioane lei, cu un profit de circa 180.000 lei și datorii de peste 2,2 milioane lei, în anii care au urmat situația financiară pare că s-a deteriorat. Astfel, firma bucureșteană a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de peste 1,38 milioane lei, profit de peste 61.000 lei, datoriile se cifrau la peste 3 milioane lei, iar de la 11 angajați câți figurau în 2018, au rămas doar doi.

2021, anul în care Ovidiu Puțura și Maria Deak au devenit asociați în firmă, pare să fi fost prea grozav, în condițiile în care cifra de afaceri s-a prăbușit la circa 195.000 lei. Totuși, profitul a fost unul mai bun decât în anul anterior, acesat cifrându-se la aproximativ 134.000 lei, iar datoriile au scăzut la circa 2,67 milioane lei.

A preluat firma lui Dragomir

În 2017, fostul secretar de stat în Ministerul Justiție, Ovidiu Puțura, a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență. În iunie 2019, Puțura a fost liberat condiționat, iar la scurt timp s-a înscris în politică, devenind șeful filialei județene a Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), partidul înființat de Dan Voiculescu.

Anterior condamnării sale pentru fapte de corupție, mai precis în 2015, Ovidiu Puțura s-a lansat în afaceri, prin intermediul soției sale, Alina Puțura, care a achiziționat jumătate din părțile sociale ale firma Peer House Consulting SRL, societate specializată în activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării şi care a fost înființată în 2014 de soții Daniel și Marinela Dragomir.

Conform listafirme.ro, în acest moment Peer House Consulting SRL este deținută în cote egale de Alina și Ovidiu Puțura.

Firma are o situație financiară dezastruoasă, în 2021 înregistrând o cifră de afaceri de aproape 190.000 lei, pierderi de peste 9.000 lei și datorii de peste 94.000 lei.

Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, a avut și el probleme de ordin penal, după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită, inculpată în același dosar fiind și soția sa Marinela, pentru complicitate la trafic de influenţă.

La finele lunii decembrie 2016, atât Daniel Dragomir, cât şi soţia sa au fost condamnaţi în acest dosar la câte un an de închisoare cu suspendare.