A 11-a stradă modernizată de municipalitate prin programul demarat în luna mai

Până acum au fost asfaltate str. Vinului din Viișoara, str. Nouă din Viișoara, str. Secundară din Sărata, str. Secundară nr. 3 din Ghinda, str. Secundară nr. 6 din Ghinda, str. Oifului (Secundară 3) din Unirea, str. Secundară nr. 4 din Ghinda, str. Secundară nr. 5 (tronson 1) / str. Secundară nr. 7 din Slătinița, str. Cailei din Sigmir, str. Cascadei.

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă continuați să utilizați acest site vom presupune că sunteți de acord. Ok