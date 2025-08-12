Home Societate A 11-a stradă modernizată de municipalitate prin programul demarat în luna mai

Mureșan Liana
21

Campania de asfaltări demarată de Primăria Bistrița începând cu 1 mai a ajuns la strada cu nr. 11.

Strada Cătinei este a 11-a stradă modernizată în cadrul programului de asfaltări demarat după preluarea echipamentelor și personalului LDP.

Până acum au fost asfaltate str. Vinului din Viișoara, str. Nouă din Viișoara, str. Secundară din Sărata, str. Secundară nr. 3 din Ghinda, str. Secundară nr. 6 din Ghinda, str. Oifului (Secundară 3) din Unirea, str. Secundară nr. 4 din Ghinda, str. Secundară nr. 5 (tronson 1) / str. Secundară nr. 7 din Slătinița, str. Cailei din Sigmir, str. Cascadei.

