Desi dintii nostri au fost conceputi pentru a rezista pe toata durata vietii, de cele mai multe ori acest lucru nu se intampla. Inlocuirea dintilor lipsa este extrem de cruciala pentru sanatatea generala a unei persoane si, de asemenea, pentru sanatatea celorlalti dinti. Iar un implant dentar actioneaza ca substitut al radacinilor dintilor lipsa. Acesta asigura ancorarea pentru dintele sau setul de dinti de inlocuire.

Implanturile dentare sunt potrivite pentru pacientii din toate grupele de varsta si functioneaza ca una dintre cele mai bune optiuni pentru oricine sufera de lipsa dintilor sau ai caror dinti sunt vatamati sau deteriorati iremediabil.

Avantajele implantului dentar in comparatie cu alte optiuni conventionale de inlocuire a dintilor

In afara de a arata si functiona exact ca dintii naturali, inplanturile dentare au capacitatea de a inlocui un singur dinte, fara a sacrifica sanatatea dintilor invecinati.

In cele ce urmeaza vor fi enumerate cele mai importante 6 avantaje pe care le aduce un implant dentar:

Rezista foarte mult si este extrem de fiabil

Impreuna cu ingrijirea adecvata, dar si cu ajutorul unei intretineri regulate, un implant dentar dureaza la fel de mult ca si refacerea conventionala a dintelui, cu cel mai previzibil rezultat.

Aspect natural si potrivire extrem de confortabila

Un implant dentar a fost conceput pentru a arata, simti si, de asemenea, pentru a functiona la fel ca un dinte natural. In plus, acesta ofera pacientilor increderea de a zambi din nou, de a manca orice si de a se angaja in diverse activitati sociale, fara a-si face griji de felul in care vor arata in cazul in care protezele vor cadea.

Imbunatateste caracteristicile faciale si osoase

Implantul dentar pastreaza tesutul dintilor naturali, evitand cerinta de a umbla la dintii invecinati, asa cum se intampla in lucrarile obisnuite pentru punti. De asemenea, pastreaza osul si reduce reabsorbtia osoasa, precum si deteriorarea acestuia, care poate duce la pierderea inaltimii maxilarului. Un implant dentar ajuta la restaurarea structurii maxilarului, deoarece reduce si sarcina suplimentara asupra celorlalte structuri orale existente.

Poate inlocui dintii lipsa cu o solutie pe termen lung

Terapia cu implanturi dentare este o solutie pe termen lung, in comparatie cu puntile dentare traditionale, care pot dura cinci sau maxim zece ani. Aceste punti trebuie inlocuite la un moment dat si duc adesea la pierderea suplimentara a dintilor. Cu ingrijire si intretinere corespunzatoare, implanturile dentare pot dura toata viata.

Restabileste confortul functional prin remedierea mestecarii si a dificultatilor de vorbire

Tratamentul cu implanturi dentare este mai stabil, in comparatie cu alternativele existente. Acestea ofera o functie de mestecare destul de buna si faciliteaza digestia alimentelor. De asemenea, ajuta la restabilirea vorbirii normale.

Imbunatateste igiena orala

Deoarece dintii vecini nu trebuie sa fie modificati pentru a oferi suport implantului, mai multi dinti ai persoanei sunt, de fapt, lasati intacti, imbunatatind astfel sanatatea orala generala pe termen lung.

