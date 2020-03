Reprezentantele sexului feminin asteapta cu nerabdare orice ocazie, pentru ca stiu sigur ca vor fi rasfatate de catre partenerii lor cu un mic cadou. De ce isi doresc femeile astfel de surprize? Se simt, oare, mai sigure pe dragostea partenerilor lor? Indiferent de motiv, cert este ca un dar frumos ramane un gest deosebit, asa ca domnii nu trebuie sa uite de sarbatorile speciale din viata de cuplu.



Bistritenii au reusit sa bifeze astfel de momente deosebite si sa iasa in evidenta prin alegerea unor cadouri de efect, care au impresionat doamnele si domnisoarele, ce le-au primit entuziaste. Se pare ca acestia au reusit sa ia in calcul toate criteriile posibile (gustul personal, varsta, statura, greutatea etc.), in asa fel incat rezultatul sa aduca un zambet pe chipul partenerelor lor.



Iata cateva cadouri de efect pe care le-ai putea oferi cu orice ocazie din viata de cuplu:



Daca ai observat femeia de langa tine, probabil ti-ai dat seama deja cat de important este telefonul in viata ei. Opteaza pentru un cadou deosebit, pe care sa-l aiba in fata ochilor in orice moment al zilei. Ofera-i cadou un telefon de ultima generatie sau o carcasa cu cinci straturi de protectie! Ar putea fi exact ceea ce isi doreste, asa ca vezi site-ul Lerato.ro si alege ceea ce crezi ca i se potriveste;

Cu siguranta, te gandesti ca ai putea sa pregatesti o cina delicioasa si sa ii faci o mare surpriza in acest fel. Atmosfera romantica si muzica in surdina o vor cuceri iremediabil. Cel putin asta crezi tu! Vrei sa fie ceva memorabil, care sa ii aduca aminte de clipele acestea tot restul vietii? Ofera-i un inel cu diamant, un lantisor de aur cu numele ei, o bratara personalizata. Bijuteriile raman in sufletul si inima oricarei femei;

O iesire in doi in club poate fi cea mai mare distractie de care a avut parte de ceva timp incoace, dar nu este deloc o idee buna de cadou daca nu este insotita de un outfit senzational. Femeile adora sa se imbrace remarcabil si sa intoarca privirile celorlalti din jur, chiar daca este la bratul tau. Cerceteaza putin moda si cauta sfaturile unor specialisti priceputi, vezi ce modele si ce culori se poarta, afla marimea pe care iubita o are la haine si fa-i un cadou fabulos;

O alta idee geniala este sa-i daruiesti o masina cu o funda mare si rosie deasupra. Nu esti milionar sau miliardar sa-ti permiti un astfel de gest? Nu-i nimic. Poti opta pentru un model la mana a doua, cu o multime de optiuni pe ea, care, cu siguranta, ii vor lua ochii. Ai grija sa mearga bine si sa nu aiba probleme in timp ce o conduce, altfel cadoul ar putea deveni cel mai mare cosmar;

Sa nu crezi ca vreo femeie uita de ziua ei sau de alte evenimente la care ar trebui sa primeasca un mic dar. Toate doamnele si domnisoarele au o memorie de elefant cand vine vorba despre acest lucru. Ai uitat sa iei ceva si tocmai ai intrat in casa cu mana goala? Zambeste larg si invit-o a doua zi intr-un weekend supriza in doi. Niciodata nu vei da gres. Intr-adevar, dupa invitatie va trebui sa te zbati putin si sa gasesti destinatia si o mica surpriza, dar ideea este geniala si te fereste de probleme.

In concluzie, daca vrei sa aduci fericire in viata partenerei tale, ia aminte la toate aceste sfaturi pe care bistritenii le-au pus in practica cu rezultate foarte bune. Putin timp la dispozitie, imaginatia, creativitatea si dragostea sunt elementele necesare obtinerii unui CADOU DE EFECT pentru iubita ta.



surse foto: shutterstock.com