5 sfaturi esentiale pentru a grabi recuperarea post implant dentar

In societatea in care traim astazi, o dantura frumoasa si sanatoasa este adevarata noastra carte de vizita, care ne ajuta sa ne indeplinim obiectivele propuse si care ne confera incredere in fortele proprii.

Din pacate, nu toti ne putem mandri cu o dantura perfecta. Fie din lipsa de timp, de interes sau de resurse materiale, ne neglijam sanatatea dentara, pana in momentul in care este prea tarziu pentru a mai salva unul sau mai multi dinti.

Foarte multe persoane sufera din cauza lipsei dintilor. Trebuie sa constientizam faptul ca aceasta problema nu ne afecteaza doar din punct de vedere estetic, ci si din punct de vedere functional, deoarece nu putem avea o alimentatie corespunzatoare, fiind obligati sa mancam

doar alimente moi, cum ar fi produsele de patiserie, care nu sunt o alegere sanatoasa pentru organism.

Pentru a putea avea zambetul pe care ti l-ai dorit dintotdeauna si pentru a avea certitudinea ca ai parte de cel mai bun rezultat, indiferent de gravitatea cazului (edentatii totale, partiale sau chiar

si anodonotie – lipsa congenitala a anumitor dinti), un tratament cu implant dentar este alternativa ideala.

Insa cum poti grabi recuperarea in cazul in care apelezi la aceasta varianta? In randurile de mai jos vei gasi cateva recomandari care te vor ajuta sa redobandesti confortul si functionalitatea la nivelul danturii.

Pentru o recuperare cat mai rapida, pacientul are doua variante:

fie apeleaza la tehnologia factorilor de crestere PRGF Endoret pentru implant dentar (Spre deosebire de vindecarea ,,naturala’’, PRGF Endoret ajuta organismul sa se vindece de pana la 7 ori mai rapid, cu ajutorul factorilor de crestere);

fie urmeaza niste sfaturi si indicatii speciale oferite de medicul implantolog, menite sa-i usureze si sa-i accelereze perioada de recuperare ,,naturala’’.

Asadar, iata cum poti grabi recuperarea post implant dentar, tinand cont de cateva sfaturi esentiale: