5 modele de bluze pe care trebuie neapărat să le ai

Nu este un secret! Femeile isi doresc sa arate foarte bine atunci cand ies din casa, motiv pentru care isi aleg cu multa grija tinutele pe care le poarta, incepand de la modelele de bluze dama si pana la pantalonii, fustele sau rochiile pe care le asorteaza cu acestea. Intrucat in magazine exista o paleta larga de variante pusa la dispozitia doamnelor si domnisoarelor, alegerea pieselor vestimentare poate reprezenta o adevarata provocare. In randurile urmatoare, se pot gasi sfaturi pretioase culese de la specialisti, referitoare la bluzele in tendinte iar produsele le poti dand click aici.

Bluzele cu paiete – glamour si pretiozitate

Paietele au revenit la moda, numarandu-se printre elementele care transforma piesele vestimentare intr-un must have pentru toate doamnele si domnisoarele. Camasile pe care sunt aplicate paietele colorate sau uni sunt deosebite si pot fi purtate atat seara, cat si ziua, in functie de model si design.

Topurile scurte – cool si in tendinte

Topurile de tip crop se numara si ele printre tendintele actuale in materie de piese vestimentare. Este vorba despre bluzite foarte interesante, care au manecile pline si care ofera celor care le poarta un plus de personalitate si stil. Ideal este ca doamnele si domnisoarele sa poarte crop top-urile impreuna cu blugi si pantofi cu toc, iar astfel vor fi pregatite pentru o seara de neuitat in oras, impreuna cu prietenii.

Bluzele transparente – sexi absolut

Bluzele transparente trebuie sa se regaseasca si ele in garderoba femeilor, intrucat reprezinta o alegere inspirata atat pentru tinutele casual, cat si pentru cele elegante. De exemplu, camasile cu aplicatii brodate manual ofera doamnelor si domnisoarelor posibilitatea de a-si crea o imagine diafana si feminina, mai ales atunci cand sunt combinate cu pantaloni sau fuste uni, din materiale de calitate.

Bluzele cu umerii goi – senzuale si atragatoare

Primavara si vara sunt cele doua anotimpuri in care reprezentantele sexului frumos au posibilitatea de a se juca foarte mult cu piesele vestimentare pe care le poarta, asa ca pot opta pentru bluze cu umerii goi, care le pun in evidenta intr-un mod frumos, oferindu-le totodata posibilitatea de a-si contura outfituri interesante. Cu maneca scurta sau lunga, bluzele din aceasta categorie pot fi purtate foarte usor atat cu pantaloni, cat si cu fuste, in functie de materialul din care sunt realizate, dar si in functie de culoare.

Camasi albe, simple

Pentru ca femeile sa isi poata contura usor si repede tinute cat mai frumoase, elegante si diafane, trebuie sa detina cel putin o camasa alba, simpla. Este vorba despre o piesa vestimentara clasica, ce a ramas de-a lungul vremii in tendinte datorita faptului ca este eleganta si frumoasa, fiind simplu de imbinat cu piese vestimentare colorate, dar si cu o incaltaminte deosebita.

Modelele de bluze mentionate anterior sunt doar cateva dintre optiunile care ajuta femeile sa-si puna personalitatea, dar si corpul in valoare. Piesele vestimentare sunt interesante, moderne si usor de introdus atat in tinute casual, cat si in tinute sport sau elegante, asa ca trebuie sa se regaseasca neaparat in dulapul oricarei doamne si domnisoare care se respecta.