Banda de alergat este unul dintre cele mai frecvent cumparate aparate fitness pentru acasa. Insa multi oameni le abandoneaza pentru ca se plictisesc rapid de mers si alergat. Ca sa eviti aceasta situatie, ai nevoie de varietate.

Mai jos vei gasi patru antrenamente rapide si intense pe banda de alergat, pe care le poti programa oricand pe parcursul unei saptamani. Poti alege unul sau doua pe care sa le practici in mod regulat sau sa te antrenezi in fiecare zi cu un program diferit. Daca esti consecvent/a, aceste antrenamente iti vor oferi rezultatele cautate. Daca nu ai inca o <a href=”https://www.sportist.ro/fitness-si-gimnastica/benzi-de-alergare.html” title=”Vezi oferta noastra de benzi de alergat” target=”_blank” rel=”follow”>banda de alergat</a>, ar trebui sa te orientezi online pentru ca ai sanse mari sa gasesti produse mai variate si preturi mai scazute, si poti urmari mai usor reducerile. Sa revenim la cele 4 antrenamente:

Antrenament combinat

Un antrenament care respecta scopul initial al unei benzi de alergat, implica functiile de baza ale benzii de alergat si nu necesita creativitate va incorpora mers, jogging si alergare intr-o singura sesiune pe banda de alergat. Poate fi un antrenament destul de intens pentru incepatori, insa este o modalitate perfecta de a-ti mentine corpul tonifiat si de a dezvolta rezistenta la efort. Iata ce trebuie sa faci:

Incepe cu 5 minute de mers si creste incet viteza pana cand ajungi la 5 minute de jogging.

Creste din nou viteza pentru o sesiune intensa de alergat cu durata de 10-12 minute, cu o pauza de jogging usor la fiecare 1-2 minute, daca nu ai experienta cu alergarea.

Dupa cele 10-12 minute de alergat incetineste si mergi cu o viteza moderata timp de 5-10 minute.

Petrece ultimele 3-5 minute ale antrenamentului mergand usor pentru cool-down.

Alergare cu cresterea inclinatiei

Pentru acest antrenament vei avea nevoie de o banda de alergat cu inclinatie ajustabila. Vei creste inclinatia gradual, incepand cu alergare usoara timp de 3-5 minute, crescand apoi inclinatia la fiecare 2 minute si mentinand un ritm constant de alergare.

In esenta, antrenamentul te va face sa te simti ca si cand alergi la deal. Este un antrenament intens, ce poate deveni rapid obositor pentru un incepator. Daca nu ai o buna rezistenta la efort, este recomandat sa nu folosesti inclinatia in primele antrenamente, ci sa lucrezi la a-ti imbunatati anduranta. Daca vrei sa incerci acest antrenament, totusi, ia-ti liber de la antrenamente in ziua urmatoare si opteaza pentru activitati relaxante pentru a te putea odihni corespunzator.

Alergare la deal

Acest antrenament este versiunea mai simpla a antrenamentului mentionat mai sus. Este mai simplu deoarece nu vei creste inclinatia treptat, ci vei pastra o inclinatie constanta, de pana la 15%, pe tot parcursul antrenamentului. Desigur, antrenamentul devine, astfel, mai intens.

Fandari din mers

Credeai ca o banda de alergat este potrivita doar pentru mers sau alergat? Ei bine, ai si alte optiuni. Una dintre aceste optiuni care nu presupun alergare sunt fandarile din mers. Cand ai banda de alergat, nu mai trebuie sa parcurgi camera in lung si in lat, ceea ce este oricum mai dificil daca nu ai foarte mult spatiu la dispozitie. Poti folosi si greutati si inclinatia daca vrei sa faci antrenamentul mai intens, dar ai grija sa nu te dezechilibrezi.