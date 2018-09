Vrei sa lucrezi intr-o agentie SEO? Iata ce aptitudini si competente trebuie sa ai!

In ultimii ani, joburile din domeniul marketingului online au devenit din ce in ce mai cautate. Din ce in ce mai multi tineri vor sa isi construiasca o cariera in online, insa competitia pe aceasta piata a muncii este una foarte stransa. Daca doresti sa urmezi o cariera intr-o agentie SEO, e important sa stii ca un specialist in acest domeniu trebuie sa aiba anumite aptitudini si competente pentru a se ridica la standardele agentiilor ce ofera un astfel de job.

Specialistii care lucreaza intr-o agentie SEO au, in general, un CV care demonstreaza un set de abilitati specifice dar foarte variate, avand experienta in domenii diferite, de la programare web, marketing, pana la publicitate. Insa indiferent de background-ul profesional pe care il au, cu totii au anumite aptitudini comune de baza, care ii recomanda pentru a lucra intr-o agentie SEO. Iata care sunt acestea:

1) Abilitatea de a rezolva probleme

De obicei, munca intr-o agentie SEO este impartita pe proiecte, fiecare proiect fiind alocat unui client diferit. Avand in vedere ca fiecare business are specificul propriu, strategia SEO aplicata va fi diferita de la caz la caz. Astfel, paleta de probleme care pot aparea in activitatea de zi cu zi este una foarte vasta. De exemplu, trebuie sa fii capabil sa identifici in timp util erorile de functionare ale unui site sau sa interpretezi fluctuatile pozitiilor site-ului in Google si sa iei deciziile corecte de adaptare a strategiei la noua situatie. Asadar, daca iti doresti sa lucrezi intr-o agentie SEO, este necesar sa iti placa sa descoperi si sa rezolvi problemele care pot aparea in munca de zi cu zi.

2) Un time management bun si capacitatea de a prioritiza sarcinile intr-un mod eficient

Dupa cum am mentionat mai sus, munca intr-o agentie SEO este una in etape si impartita in proiecte. Un specialist SEO trebuie sa stie in ce ordine ar trebui sa isi duca sarcinile la bun sfarsit cu maximum de eficienta. Unele dintre acestea pot fi mai urgente decat altele, iar ordinea in care acestea sunt realizate poate face diferenta intre performanta ridicata si productivitate scazuta. In plus, intr-o agentie SEO, deadline-ul este „sfant”, activitatea de zi cu zi desfasurandu-se contra-cronometru, asa ca ai nevoie de un time management bine pus la punct pentru a fi eficient.

3) Capacitatea de a efectua research-uri

De la researchul pentru cuvinte cheie, la analiza competitorilor si pana la cercetare de marketing online, abilitatea de a cerceta Internetul pentru a strange informatii si a le utiliza in practica de zi cu zi este esentiala pentru oricine doreste sa lucreze intr-o agentie SEO. Pana la urma, research-ul este fundamentul oricarei strategii de marketing online si prima etapa in optimizarea SEO.

4) Gandire analitica

Unul din instrumentele de baza ale unui specialist SEO este analiza, aceasta fiind necesara pentru a interpreta datele pe care le ofera diversele tool-uri de specialitate, precum Google Analytics, Google Search Console, Moz etc. Asadar, ca specialist intr-o agentie SEO, pentru a elabora strategii eficiente pe baza acestor date, ai nevoie neaparat de o gandire analitica.

5) Aptitudini de creare continut de calitate

Probabil unul din cele mai importante skill-uri necesare intr-o agentie SEO, abilitatea de a crea un continut de calitate si relevant pentru utilizatori este fundamentala. De fapt, multi specialisti SEO au inceput prin a fi content writeri mai intai, pe parcurs devenind din ce in ce mai buni la crearea unui continut de calitate. In concluzie, fie ca se ocupa el insusi de crearea continutului, fie ca supervizeaza o echipa de content writeri, un specialist SEO trebuie neaparat sa aiba experienta notabila in tot ceea ce tine de continutul unui website.