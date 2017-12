Viaţa politică a Steluţei Cătăniciu conturată în jurul propriului interes. Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă!

Deputatul ALDE, Steluţa Gustica Cătăniciu este un subiect controversat în sfera politică de foarte mult timp. Aceasta a ales să ignore raportul de evaluare ANI care a arătat clar că nu mai are dreptul să fie in Parlament, deşi Curtea Supremă a dat o decizie penală, definitivă şi irevocabilă în această privinţă. Cu toate acestea, PSD-ul vrea să îi arunce un colac de salvare Steluţei, deoarece o consideră o „doamnă serioasă şi corectă”.

Steluţa Cătăniciu este unul dintre reprezentanţii puterii în comisia specială care modifică Legile Justiţiei, după ce a fost cercetată de inspectorii ANI pentru perioada în care era consilier local în cadrul Primăriei Cluj Napoca şi declarată incompatibilă.

„S-a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA, întrucât, în calitate de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, a participat, la data de 07.04.2009, la procesul de deliberare şi adoptare a Hotărârii Consiliului Local privind prelungirea contractului de asociere pentru spaţiu cu altă destinaţie a SOCIETĂŢII COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ FOTO OPTICA din Cluj-Napoca. Ulterior adoptării acestei hotărâri, la data de 05.05.2009, CĂTĂNICIU STELUŢA GUSTICA a încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ FOTO OPTICA din Cluj-Napoca un contract de asistenţă juridică privind reprezentarea în instanţă a intereselor societăţii în litigiul avut cu Primăria Cluj-Napoca”, se arată în raportul de evaluare ANI.

În urma raportul de evaluare întocmit de ANI, instanţele de judecată au arătat clar că potrivit legii Steluţa Cătăniciu nu mai are dreptul să fie in Parlament, ba chiar instanţa supremă a luat şi o decizie penală, definitivă şi irevocabilă în această privinţă, la sfârşitul lunii noiembrie 2015.

Deşi deputatul a primit interdicţia de a mai candida la alegerile parlamentare, aceasta a candidat pe un loc eligibil din partea formaţiunii ALDE Cluj şi a obţinut validarea unui nou mandat de deputat pentru următorii trei ani.

Steluţa Cătăniciu printre cei 675 de aleşi curăţaţi de PSD

În luna decembrie 2017, deputatul PSD, Florin Iordache a iniţiat o propunere legislativă care modifică Legea de funcţionare a Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) în sensul schimbării unui articol potrivit căruia interdicţiile aplicate deputaţilor şi senatorilor, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de ANI, în perioada 2007 – 2013, încetează de drept. Ca urmare a acestui proiectului legislativ, un număr de 675 de aleşi ar putea scăpa de incompatibilităţi şi conflicte de interese.

Potrivit ANI, modificările propuse sunt neconstituţionale şi sunt lipsite de efecte actelor emise de Agenţia Naţională de Integritate şi hotărârile definitive şi irevocabile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, situaţie care echivalează cu aplicarea retroactivă a unor texte legale, aspect care contravine prevederilor constituţionale.

Mircea Irimie: „A incălcat toate legile. Nu mai avem oameni curaţi în politică”

Mircea Irimie, fost deputat ALDE, susţine că Steluţa Cătăniciu şi-a urmărit dea lungul vieţii sale politice numai propriul interes şi nu a comunităţii care o votează. Totodată, aceasta nu s-a arătat implicată nici în dialogul cu consilierii ei din judeţ.

„În mod clar s-au încălcat toate legile României. Noi avem o Constituţie, avem un cod civil, un cod penal, şi toate aceste legi sunt bătute în cuie. Am avut şi progrese, am intrat în Uniunea Europeană, suntem ţară membră NATO şi nu trebuie să mergem în jos, ci dimpotrivă. Nu trebuie să considerăm după bunul plac că legea trebuie modificată astfel încât să faciliteze oamenii care au greşit.

Doamna Steluţa a pierdut în trei instanţe, a încălcat toate legile prin simplul fapt că s-a dus în Parlament. Chiar dacă Constituţia îţi dă dreptul să-ţi ceri votul, legea ANI îţi interzice să mai ocupi funcţia de deputat timp de trei ani. Cei care au probleme, dosare şi care au greşit nu mai au voie să stea în frontul politicii pentru că este clar că lumea nu va mai avea încredere. Oamenii nu mai ştiu ce să voteze pentru că nu mai avem oameni curaţi. De aceea ies în stradă şi se întâmplă ce se întâmplă. Societatea civilă trage de foarte mult timp semnale că ceva nu este în regulă dar fiecare îşi urmăreşte interesul.

Pe doamna Cătăniciu nu a interesat-o nici de dialogul cu consilierii ei din judeţ, să vadă măcar cu cine face majoritate, să vadă de ce este nevoie, ce probleme sunt, având în vedere că totuşi este în Parlament. Pe ea a interesat-o numai să îşi pună băiatul director de resurse umane la Transelectrica, să îşi pună bărbatul, cumnatul pe salarii mari şi astfel a reuşit să îşi pună oameni peste tot. Nu ai cum să porţi interesul familiei tale şi nu a comunităţii care te votează. Ce facem cu România? Schimbăm legile cum vrem, primarul face ce vrea, Consiliul Judeţean face ce vrea, nu mai respectăm nimic şi nu mai este lege pentru nimeni, iar omul de rând iese în stradă şi se manifestă? ”, a declarat Mircea Irimie

Pentru Steluţa Cătăniciu nu se aplică legea?

Deputatul PNL, Sorin Moldovan spune că este strict problema Steluţei dacă aceasta vrea să atragă suspiciuni de acte de corupţie asupra ei.

„Nu ştiu dacă generalizările despre doamna Cătăniciu au fost exagerate sau nu, cert este că există o decizie judecătorească, iar în aceste condiţii nu ştiu dacă mai este ceva de comentat. Până la urmă legea spune clar ce se întâmplă în astfel de cazuri.

Despre faptul că încă este în Parlament, probabil pentru aceasta legea nu se aplică, dar în orice caz până la urmă este problema ei dacă doreşte să planeze suspiciuni asupra actelor de corupţie sau alte nereguli. Nu cred că este oportun ca o persoană care a fost declarată incompatibilă să rămână în funcţii publice pe perioada cât are restricţii. Şi nu cred că trebuie să ne raportăm doar la cazul unei singure persoane, ci să vorbim per general deoarece nu este corect ca cei care au greşit să rămână în funcţii”, a declarat Sorin Moldovan.

Viziunea PSD: „Cătăniciu, o doamnă serioasă şi corectă”

Cei din PSD nu se arată îngrijoraţi şi susţin că Steluța Cătăniciu este ultima persoană care poate fi dată ca exemplu negativ. Deputatul PSD Cluj, Horia Nasra o consideră pe Cătăniciu o doamnă serioasă şi corectă.

„Doamna Steluţa Cătăniciu nu este nici o criminală, nu este nici o persoană care a băgat mâna cuiva în buzunar să fure ceva, nu e nici o persoană care a fost condamnată sau judecată pentru acte de corupţie. Prin simplul fapt că la un moment dat a votat în Consiliul Local şi nu i-au survenit foloase financiare, cred că generalizările care au avut loc în ultimii ani sunt un pic cam exagerate. Cred că sunt alte cazuri mai grave de incompatibilitate care pot fi comentate. Mie mi se pare o doamnă foarte serioasă şi foarte corectă şi din câte ştiu nu a fost niciodată acuzată de cineva de acte de corupţie. Cred că este ultima persoană care poate fi dată ca exemplu, deoarece sunt cazuri de incompatibilitate în care persoanele respective au obţinut foloase materiale, dar aici nu este cazul. Nu a fost o chestiune premeditată, a fost doar un vot şi nu ştiu ca Steluţa Cătăniciu să fi câştigat ceva de pe urma acestuia.

Avem un minus foarte mare la nivel de comunicare, deoarece nu am fost capabili să explicăm exact ce vrem să facem. Din ce am citit în presă din declaraţiile lui Klaus Iohannis, acesta va respinge respectivele legi şi mă gândesc că după vacanţa parlamentară am avea timp să dezbatem şi să explicăm ce vrem să facem. Deci în ianuarie avem timp să ajungem la un consens”, a declarat Horia Nasra.