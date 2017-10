Verdict final în dosarul tânărului din Ilva-Mică, ucis în Spania în 2004! Simion Zăgrean, condamnat la 22 de ani de puşcărie

Condamnare definitivă după aproape 14 ani de proceduri judiciare în cazul uciderii în Spania în iunie 2004 a tânărului Nicolae Leonte de către Simion Zăgrean. În data de 11.10.2017, Curtea e Apel Cluj a respins apelul declarat de către Simion Zăgrean, împotriva condamnării la fond pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, o pedeapsă record primită de o persoană în judeţul Bistriţa-Năsăud, de 22 de ani de închisoare şi 7 ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. A fost nevoie de 14 ani de eforturi supraomeneşti din partea tatălui victimei, Leontin Leonte, o adevărată Victoria Lipan în varianta masculină, care s-a transformat în investigator internaţional pentru a determina ca justiţia să funcţioneze, iar criminalul să fie în final condamnat.

Gazeta de Bistriţa a fost prima şi singura publicaţie din România care a adus la cunoştinţa opiniei publice detaliile crimei comise într-o după-amiază de iunie a anului 2004 într-o piscină din Pechina, Spania, asupra lui Nicolae Leonte, un tânăr de 17 ani din localitatea Ilva-Mică. La insistenţele tatălui victimei, săptămânalul nostru s-a implicat în investigaţia demarată de acesta, prin mediatizarea publică a cazului, care într-un final în urma eforturilor exclusive ale lui Leontin Leonte a permis condamnarea definitivă la 22 de ani de puşcărie şi 7 ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi a autorul crimei Simion Zăgrean.

După apariţia primului material privind crima din Spania şi a referirilor făcute expres la presupusul autor, Simion Zăgrean, cu un tupeu greu de imaginat, a solicitat o întâlnire cu un redactor al publicaţiei care s-a ocupat de investigaţia respectivă şi a căutat să se disculpe, proferând în final ameninţări la adresa colegului nostru dar şi a Gazetei de Bistriţa.

Viaţa lui Ucu, curmată brutal

Nicolae Leonte, Ucu, cum era numit de familie şi prieteni, din cauza condiţiilor din România, care nu îi ofereau nici o perspectivă, în anul 2002, la vârsta de 15 ani şi jumătate, a abandonat studiile şcolare şi a plecat în Spania, în căutarea norocului. De bine de rău, într-un mediu ostil străinilor, Ucu a început să se descurce şi chiar să trimită bani, acasă, părinţilor.

Cu ajutorul unor consăteni ajunşi cu ceva timp înainte a lucrat la negru, aproape orice muncă necalificată, la mai mulţi patroni spanioli. În august 2003, la prima vizită făcută acasă părinţilor, totul părea că merge bine. La mai puţin de un an visurile lui Nicolae Leonte s-au terminat brusc, violent, într-o după-amiază a lunii iunie 2004. Ucu a fost găsit mort într-o piscină din Cortijo El Cura, din Pechina, lângă Almeria. În data de 2 iunie 2004, pe înserat, Leontin Leonte, tatăl lui Ucu, a fost anunţat telefonic de către un cunoscut aflat în Spania, că fiul său a murit înecat într-o piscină. Îndurerat şi disperat, acesta a împrumutat nişte bani şi a plecat în Spania pentru a aduce trupul neînsufleţit acasă şi pentru a vedea ce s-a întâmplat cu fiul său. După ce şi-a văzut feciorul fără suflare la morga din Almeria, Leontin Leonte s-a adresat poliţiei din Spania pentru a afla detalii despre circumstanţele în care şi-a pierdut viaţa fiul său. Omul era contrariat de loviturile vizibile pe trupul lui Ucu, care nu aveau cum să rezulte în urma unui înec într-o piscină.

Spaniolii au spus că s-a înecat

Dovedind calităţi detectivistice remarcabile pentru un om simplu de la ţară, Leontin Leonte şi-a propus să afle, cu orice risc şi mai ales cheltuială, ce s-a întâmplat în realitate cu fiul său. Poliţia locală spaniolă nu i-a oferit nici o explicaţie, dar l-a îndrumat să se adreseze Judecătoriei de Instrucţie nr.1 din Almeria. Ca şi la poliţie, tatăl s-a interesat de natura loviturilor, în special de pe faţa victimei. La ambele instituţii, atât la Poliţie cât şi la Judecătoria de Instrucţie nr.1 din Almeria, i s-a comunicat că moartea fiului său s-a datorat unei “insuficienţe respiratorii acute consecutive unei asfixii mecanice”, pe româneşte, că s-a înecat. Ulterior s-a dovedit că autorităţile spaniole, într-un dispreţ total faţă de adevăr, mai ales faţă de cetăţenii români, deşi constataseră că este vorba de o crimă, dar în care nu erau amestecaţi cetăţeni spanioli, au decis să nu se implice şi au ales varianta înecului accidental.

Bătrânul Leonte a mers pe fir

Totul se putea termina aici, dar Leontin Leonte, tată lui Ucu, nu s-a putut împăca cu acest verdict. Loviturile din zona capului lui Ucu, care nu puteau rezulta în urma unei căderi accidentale, dar şi unele informaţii obţinute de la comunitatea românilor din zonă l-au convins pe Leontin Leonte că fiul său a fost omorât. Prima persoană cu care a discutat a fost Leon Dragotă din Leşu, un martor al crimei cum se va dovedi ulterior, condamnat la fond, dar achitat în final, un cunoscut care a lucrat cu Ucu, la Juan, patronul spaniol în piscina căruia şi-a găsit sfârşitul.

Iniţial, a avut o discuţie şi cu Simion Zăgrean care, de faţă cu alte două persoane din România, i-a spus că în comunitatea românească din Almeria se vorbeşte că patronul spaniol, Juan, la care a lucrat Ucu, l-ar fi ucis pe acesta, fapt care l-a făcut pe Leontin Leonte să pună întrebări. De la Leon Dragotă a aflat că în ziua fatidică acesta a lucrat cu Ucu până în jurul prânzului, când băiatul s-a dezbrăcat şi a intrat în piscină să facă o baie. Dragotă i-a mai spus că, la un moment dat, când s-a uitat în piscină, a mai apucat să vadă mâna lui Ucu dispărând în apă. În acel moment Leon Dragotă a luat-o la fugă pentru a-l anunţa pe Juan şi nu a sărit în apă pentru a-l ajuta pe băiat, gest care ar fi fost normal pentru orice persoana care asistă la un înec. Acest aspect din relatarea lui Leon Dragotă i-a atras atenţia lui Leontin Leonte, dar faptul care l-a pus pe gânduri a fost că poliţia din Almeria a fost anunţată de producerea evenimentului în jurul orelor 16.00, fapt confirmat de un comunicat oficial al poliţiei, iar evenimentul s-a produs în jurul orelor 12-12.30. A existat un interval de timp de circa 4 ore până în momentul când a fost anunţată poliţia.

Firul investigaţiei a mai scos la iveală faptul că Ucu ar fi avut nişte neînţelegeri cu Simion Zăgrean în legătură cu achiziţionarea unui autoturism cumpărat împreună care era păstrat la domiciliul lui Zăgrean. Se pare că motivul crimei a fost, incredibil, folosirea autoturismului în cauză. Ucu i-a cerut concubinei lui Simion Zăgrean, Anca Cristina Urâte, şi ea condamnată la fond şi achitată în final, cheile de la autoturism, iar aceasta l-a refuzat. Gestul respectiv a declanşat între cei doi bărbaţi un conflict în urma căruia Nicolae Leonte a fost lovit în zona capului şi aruncat în bazin de către Simion Zăgrean, unde ulterior a decedat.După ce documentele legate de moartea suspectă a tânărului din Ilva-Mică au fost trimise de autorităţile spaniole în România, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, documente prin care spaniolii se spălau pe mâini într-un mod insultător pentru orice cetăţean român, cazul a fost repartizat procurorului Iosif Mureşan, iar ulterior după pensionarea acestuia, a fost preluat de către procurorului Francisc Balogh. Ca şi confraţii din Spania, cei doi procurori au tratat cazul cu indiferenţă şi au luat de bune concluziile trimise de spanioli.

Tatăl a cerut o nouă autopsie! Rezultatul: CRIMĂ

Faptul care a marcat o cotitură în investigarea crimei a fost cererea insistentă a lui Leontin Leonte, de efectuare a unei noi autopsii a cadavrului. Reautopsierea făcută de dr. Lucian-Vasile Pintea, şef al Laboratorului de Medicină Legală Bistriţa – Năsăud, unul din cei mai reputaţi specialişti în domeniu din Transilvania, a dat peste cap concluziile medicilor legişti spanioli. Verdictul doctorului Pintea a fost unul fără echivoc, CRIMĂ!

Moartea lui Nicolae Leonte a fost cauzată de mai multe lovituri în zona capului. În ciuda acestui verdict al expertului legist, cazul a fost lălăit în continuare de către procurorul de caz, deşi cunoştea autorul omorului, Simion Zăgrean. În această situaţie, tatăl victimei, nemaiavând nicio încredere în procurorii bistriţeni, a început să se adreseze Parlamentului României prin deputatul Ioan Aurel Rus care a făcut mai multe interpelări pe această temă, ministrului Justiţiei, Monica Macovei. Într-un final cazul a fost preluat şi finalizat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care l-au arestat preventiv pe asasin şi l-au trimis în judecată în cursul anului 2011.

Circumstanţele morţii lui Ucu

Potrivit lui Leontin Leonte, la începutul lunii iunie 2004, fiul lui urma să vină în ţară la Ilva-Mică pentru a-şi vizita părinţii şi avea strânşi circa 2.000 de euro pentru a-şi cumpăra un autoturism cu care să vină acasă. Aceşti bani nu au mai fost găsiţi. Ulterior, Leontin Leonte a primit de la Simion Zăgrean 340 de euro, un rest de plată de la Juan Luis CervillaGaldeano, patronul spaniol la care a lucrat fiul său, precum şi 100 de euro pentru autoturismul achiziţionat împreună cu Zăgrean.

Aceste aspecte au fost cunoscute de poliţiştii spanioli, iar într-o primă fază l-au audiat pe Leon Dragotă. Acesta, ca urmare a presiunilor la care a fost supus de Simion Zăgrean, a luat crima asupra lui, spunând că l-a omorât pe Nicolae Leonte lovindu-l în cap cu o rangă de fier după care l-a aruncat în piscină şi a simulat înecul accidental.

Într-o altă declaraţie dată poliţiei spaniole, Dragotă şi-a modificat prima declaraţie, spunând că cel care l-a omorât pe Nicolae Leonte a fost de fapt Simion Zăgrean, el fiind doar martor la crimă, dar nu la întregul eveniment, deoarece Zăgrean l-a alungat de la locul faptei, ameninţându-l şi pe el cu moartea.

Leon Dragotă a fost arestat, iar în baza mărturisirilor sale a fost reţinut şi Simion Zăgrean, care a stat după gratii numai 48 de ore. Inteligent, Zăgrean a reuşit să îi înşele pe poliţiştii spanioli, demonstrând cu ajutorul unei convorbiri telefonice că în momentul comiterii crimei el se afla în altă parte. Autorităţile spaniole au înghiţit minciuna, iar în lipsa altor probe instanţa din Almeria a dispus punerea în libertate a celor doi suspecţi. Din momentul respectiv spaniolii s-au spălat pe mâini şi au clasat ancheta.

Medicul legist Lucian Pintea a făcut a „aprins” prima lumină în caz

După aducerea trupului fiului său în ţară, Leontin Leonte a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Ca urmare a cererii exprese a tatălui victimei, prin rezoluţia nr.293/III/2004 Parchetul a dispus reautopsierea cadavrului, în vederea stabilirii naturii şi cauzei morţii lui Nicolae Leonte.

Raportul medico-legal semnat de dr. Lucian-Vasile Pintea a stabilit fără niciun dubiu că moartea lui Nicolae Leonte s-a datorat unei insuficienţe respiratorii acute consecutive unei asfixii mecanice prin înec. Legistul a mai constatat că parte din leziunile existente s-au putut produce prin lovire cu un corp dur, dar mai probabil prin cădere şi frecare cu un corp dur. În finalul raportului se mai concluzionează că „leziunile descrise nu sunt direct tanatogeneratoare, dar o pierdere temporară a cunoştinţei ar fi putut favoriza înecul”.

Cu alte cuvinte, Nicolae Leonte a primit mai multe lovituri în zona capului, în urma cărora şi-a pierdut cunoştinţa, apoi a fost aruncat în piscină unde s-a înecat. Practic, Simion Zăgrean a încercat să acopere crima prin înscenarea unui înec accidental.

Ca urmare a constatării medicului legist, la data de 17 ianuarie 2005, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa – Năsăud a transmis prima cerere de comisie rogatorie internaţională în materie penală autorităţilor spaniole. Între timp ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care a revenit cu mai multe adrese, ca urmare a faptului că autorităţile spaniole nu au răspuns cererii de asistenţă.

Concret, autorităţile române au solicitat informaţii despre o eventuală existenţă a unui dosar penal având ca obiect moartea violentă a lui Nicolae Leonte, urmând ca în funcţie de răspunsul autorităţilor spaniole, să solicite informaţii cu privire la stadiul procedurii, raportul de constatare medico-legală întocmit de medicii legişti spanioli, precum şi orice alt document cu privire la acest caz.

Inexplicabil, partea spaniolă a întârziat nepermis de mult să răspundă părţii romane, dar nici autorităţile române nu s-au sinchisit de acest fapt, deşi existau la momentul respectiv suficiente probe ca să îi cerceteze de crimă pe cei doi suspecţi principali, Simion Zăgrean şi Leon Dragotă.

Ulterior s-a aflat că autorităţile spaniole ar fi dispus începerea urmăririi penale a celor doi suspecţi, dar era esenţial ca acest dosar să fie transmis părţii române, iar Parchetul din România să poată dispune, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală, arestarea provizorie în lipsă a suspecţilor, iar apoi să ceară extrădarea acestora şi cercetarea lor conform legilor române.

Sentinţa definitivă pronunţată după 14 ani de luptă

Sentinţa din 31.10.2016, a unui complet de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud condus de judecătoarea DaniellaBerbecariua pus punct, la fond, lucru confirmat ulterior în cazul lui Simion Zăgrean de către Curtea de Apel Cluj în 11.10. 2017, unei afaceri judiciare care a durat 14 ani. Meritul ca acest proces să ajungă la o condamnare cu mulţi ani de închisoare revine în exclusivitate tatălui victimei, Leontin Leonte. Fără eforturile acestui om, care în numele dreptăţii pentru fiul său şi-a sacrificat totul, dosarul rămânea undeva într-un fund de sertar al biroului unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

Simion Zăgrean, cel care l-a ucis cu sânge rece pe Nicolae Leonte, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare şi 7 ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

Leon Dragotă, unul dintre complicii asasinului a fost iniţial condamnat la fond la 4 ani închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului, cu un termen de încercare de 6 ani, ulterior Curtea de Apel l-a achitat, a încetat procesul pe ambele laturi, penal şi civil .

Similar au procedat judecătorii şi cu Anca Cristina Urâte. La fond, a fost achitată de sub învinuirea de săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului, dar în acelaşi timp a fost condamnată la 1 an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, cu un termen de încercare de trei ani. Curtea de Apel Cluj a achitat-o şi pe aceasta, încetând practic procesul, pe ambele laturi, penal şi civil.

Pe latura civilă, instanţa de judecată a decis ca Simion Zăgrean, să plătească lui Leontin Leonte şi soţiei acestuia, Anghelina Leonte, despăgubiri civile reprezentând daune morale în cuantum de 300.000 euro, reprezentând deplasări în Spania şi retur, transportul victimei din Spania în ţară şi pe teritoriul ţării în cuantum de 9.395,25 euro şi 15.600 lei reprezentând cheltuieli de înmormântare şi de autopsiere.

Faţă de Simion Zăgrean, instanţa a mai dispus prelevarea de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic in S.N.D.G.J. (Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare).

Sentinţa a fost pusă în aplicare în noaptea de 11 spre 12 octombrie 2017, când o echipă a compartimentului Urmăriri din cadrul IPJ BN în conformitate cu documentele de condamnare sosite de la Curtea de Apel Cluj, l-a ridicat pe Simion Zăgrean de la o adresă de pe raza mun. Bistriţa şi l-a depus la penitenciarul Bistriţa.

Contactat de ”Gazeta de Bistriţa”, tatăl victimei, Leontin Leonte a declarat că ”….în sfârşit s-a făcut dreptate…. după 14 ani. Criminalul a ajuns după gratii, acolo unde îi este locul. Pe mine nu mă interesează bani, eu am vrut numai ca ucigaşului fiului meu să plătească pentru ce a facut. Am ştiut că până la urmă o să se facă dreptate, deşi de-a lungul timpului am văzut că s-a încercat muşamalizarea crimei şi scoaterea basma curată a criminalului. Au fost momente când am crezut că pun mâna pe par şi îmi fac singur dreptate, dar m-a ajutat Dumnezeu să nu-mi pierd minţile şi să aştept să se facă dreptate…şi s-a făcut”.

Doru Costin