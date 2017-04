Vasile Silaşi, primarul comunei Chiochiş, şi-a anunţat candidatura la şefia PNL BN: O echipă din care să facă parte primarii, ei sunt construcţia mea de bază! Mesaj exclusiv de dreapta pentru electoratul liberal

Primarul comunei Chiochiş, Vasile Silaşi şi-a anunţat, miercuri, candidatura la preşedinţia PNL Bistriţa-Năsăud.

Vasile Silaşi este convins că îi poate convinge pe liberalii cu greutate din partid să îi fie alături, dar mai ales pe primarii PNL, pe care partidul ar trebui să se bazeze „exclusiv”.

Vasile Silaşi şi-a anunţat intenţia de a candida la şefia PNL BN în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc, marţi, la sediul organizaţiei judeţene. Potrivit acestuia, PNL BN are nevoie de o echipă care să unească orgoliile de care nu a dus lipsă partidul, iar mesajul care va fi transmis electoratului liberal va fi unul clar de dreapta.

„În urma discuţiilor din interiorul partidului împreună cu o parte dintre colegii primari, cu domnul Tuţă, cu domnul Curtean, pentru binele partidului şi pentru unitatea de care PNL are nevoie în aceste momente, astăzi am hotărât să îmi depun candidatura la funcţia de preşedinte al PNL Bistriţa-Năsăud.

Consider că acest partid poate aduna în jurul preşedintelui o echipă. În opinia mea, o echipă trebuie să conducă acest partid, să unească toate orgoliile din partid şi să ne prezentăm în faţa electoratului cu un mesaj exclusiv de dreapta, să ducem ideea de liberalism conservator să o expunem în faţa electoratului, în special micilor întreprinzători, profesiilor liberale, la acel electorat care, în luna decembrie 2016, a rămas acasă. Consider că avem o masă de votanţi destul de importantă, dar acei votanţi nu pot fi motivaţi să vină la vot decât dacă prezentăm un mesaj clar de dreapta, decât dacă prezentăm unitatea partidului care, în aceste momente, este imperios necesară„, a spus Vasile Silaşi.

În opinia primarului liberal, PNL trebuie să se bazeze exclusiv pe primarii săi.

„Consider că, în acest moment, în calitate şi de primar, pot să adun în jurul meu o echipă, consider că PNL trebuie să se bazeze exclusiv în momentul de faţă pe primari. Ei trebuie să reconstruiască partidul, ca el să devină cel mai important de pe eşichierul politic. Cel puţin asta îmi doresc la nivel judeţean, în funcţie de situaţiile de la nivel central vom lua în considerare alte opţiuni. Cred şi susţin cu tărie că PNL, la nivel de Bistriţa-Năsăud, poate doar împreună cu primarii să construiască acest partid şi să reuşim să ne impunem ideile, programele, proiectele în funcţie de opţiunile pe care le au colegii primari„, a precizat Silaşi.

Totodată, el a menţionat că ideea candidaturii îi aparţine şi că ar prefera să îi aibă în echipă atât pe Ioan Turc, Florin Urîte, Stelian Dolha, cât şi mulţi dintre colegii săi primari.

„Ideea candidaturii e a mea, dar am discutat despre ea cu toţi colegii mei. Chiar de dimineaţă am discutat cu domnul preşedinte Robert Sighiartău vizavi de candidatură, de conferinţa care urmează. Discuţiile sunt deschise cu toţi membrii partidului. Am vorbit cu toţi primarii şi sper că mă vor susţine cât mai mulţi. Aş prefera să îi am în echipă şi pe domnul Ioan Turc, şi pe domnul Florin Urîte, şi pe domnul Stelian Dolha„, a spus Vasile Silaşi.

„Consider că, la acest moment, nu trebuie să fie un lider providenţial care să tragă partidul. Trebuie să existe o echipă. Biroul care se va forma să ia deciziile şi să ne revenim din această stare de letargie şi să vedem cum putem face politică la nivel de judeţ. În principiu, voi propune o echipă din care să facă parte primarii, ei sunt construcţia mea de bază„, a conchis el.

Până acum şi-au mai anunţat candidaturile, pe Facebook, deputatul Robert Sighiartău, preşedintele interimar al PNL BN, şi consilierul judeţean Ovidiu Florean.