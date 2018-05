Vara aceasta se poarta rochii de seara in culori puternice!

Culorile puternice specifice verii au fost intotdeauna un adevarat motiv de incantare. Acum este momentul sa profiti de ocazie si sa adaugi in garderoba rochii de seara electrizante, in care sa te simti deosebita si sa atragi privirile tuturor celor din jurul tau. Magazinul online Bogas ne-a pregatit o super colectie de modele feminine si moderne, in cele mai ravnite culori ale acestui sezon. Vedetele? Rosul, galbenul si albastrul. Suna a tricolor, dar este vorba doar despre culorile care nu trebuie sa-ti lipseasca din garderoba. Iata cele mai cool rochii de seara.

Rochia Enigma

Dantela, croi conic, decolteu in ,,V” si rosu – formula perfecta pentru o aparitie care sa iti taie rasuflarea. Modelul acestei rochii de seara se potriveste oricarui tip de silueta si poate fi accesorizat atat de usor. Este perfecta atat pentru o nunta sau un botez, cat si pentru o noapte in club alaturi de prietenele tale.

Alege o pereche de pantofi in aceeasi culoare si prinde-ti parul pentru a pune in evidenta decolteul superb al acestei rochii de seara. Desigur, accesorizarea cheie este atitudinea ta. Rosul transmite pasiune si dorinta – fii o aparitie surprinzatoare si vei castiga nenumarate inimi.

Rochia Enigma este disponibila pe site-ul Bogas la pretul de 119,99 Lei.

Rochia Luana

Galbenul transmite intotdeauna un aer foarte vesel. Este o culoare incredibil de placuta, care iti ofera un plus de buna dispozitie. Cine a spus ca hainele pe care le porti nu iti pot influenta starea de spirit, inseamna ca nu a purtat inca galben. Pregateste-te sa iei cu asalt petrecerile acestei veri cu o rochie spectaculoasa, care nu va trece neremarcata. Croiul conic al acestei rochii de seara iti va pune in evidenta silueta, iar detaliile de pe umeri completeaza tonul foarte jucaus, dar seducator in acelasi timp.

Aranjeaza-ti parul intr-o coada inalta pentru a nu incarca vizual partea din sus. Alege un machiaj natural si o pereche de sandale oranj. Pretul acestei rochii de seara este de 109,99 Lei.

Rochia Nicola

Transparenta este unul dintre cele mai hot tendinte ale verii. Daca nu indraznesti sa duci totul la extreme, dar acest trend iti suna tentant, modelul Nicola de la Bogas este perfect pentru tine. Seducatoare, dar in acelasi timp foarte misterioasa, aceasta rochie iti va oferi o aparitie de neuitat. In plus, culoarea acestei rochii de seara iti va oferi un aer foarte elegant si rafinat, perfect pentru petrecerile acestei veri.

Scoate in evidenta modelul deosebit si culoarea puternica cu ajutorul accesoriilor potrivite! Alege sandale argintii si o pereche de cercei supradimensionati.

Aceasta rochie este, de asemenea, disponibila pe site-ul Bogas la pretul de 169,99 Lei.

Colectia de rochii de seara Bogas este acum disponibila pe site-ul oficial! Profita de preturile speciale si reducerile de sezon si achizitioneaza-ti cele mai frumoase rochii de seara pentru petrecerile verii. Alege modele inedite, cu personalitate si vei fi o aparitie memorabila cu fiecare ocazie!