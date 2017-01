S-a stabilit valoarea si termenul de predare a tichetelor de vacanță pentru români

Disensiuni între oamenii din cabinetul lui Sorin Grindeanu. După ce Liviu Dragnea a anunţat că este nemulţumit de proiectul de buget şi că acesta va fi refăcut, acum doi oameni cheie din Guvern sunt pe poziţii diferite. Ministrul Turismului şi cel al Finanţelor sunt pe poziţii diferite.

Mircea Dobre de la Turism anunţă că bugetarii vor primi un tichet de vacanţă cel târziu la 1 iulie, deşi Ministerul Finanţelor propune ca şi în acest an să se suspende această facilitate. Acum, doar angajaţii din mediul privat pot beneficia de aceste tichete. „Din momentul în care vom legaliza, adică vom veni cu temeiul legal pentru un tichet, atunci cealaltă se abrogă vizavi de cele şase tichete. Când am venit cu programul de guvernare, am spus foarte clar şi sigur că la ora actuală, bugetul statului poate să suporte un tichet de vacanţă petru fiecare angajat din sistemul public. Nu şase”, a declarat Dobre, conform economica.net.

Liviu Dragnea, anunţa în decembrie 2015 că de la 1 martie, fiecare bugetar va primi un tichet de vacanţă în valoare de 1.450 de lei.