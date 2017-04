Valer Dorneanu s-a întâlnit joi cu Președintele Comisiei de la Veneția

Administratia Prezidentiala a reactionat, vineri, la afirmatiile de joi ale liderului PSD, Liviu Dragnea, care se declarase nemultumit de faptul ca „presedintele Iohannis nu a prevazut o intalnire intre Comisia de la Venetia, prezenta zilele acestea in Romania, si Curtea Constitutionala”. Administratia Prezidentiala arata ca „Din pacate, informatia vehiculata de domnul Dragnea nu este corecta: Presedintele Comisiei de la Venetia a avut ieri, la ora 12:00, o intalnire cu presedintele CCR, chiar la sediul Curtii.”

„De asemenea, presedintele CCR a fost invitat si a participat la prima sesiune a conferintei din dupa-amiaza zilei de joi, la care a luat cuvantul si presedintele Comisiei de la Venetia”, mai precizeaza Administratia Prezidentiala.

Liviu Dragnea declarase joi, la Sinaia, ca „Eu sunt foarte nemultumit ca cei care au organizat acest eveniment nu au prevazut o intalnire a Comisiei de la Venetia cu CCR. Eu nu cred ca este in regula. Comisia de la Venetia are ca atributii principale Constitutiile din tarile respective. Faptul ca au venit in Romania si cei care au organizat nu s-au gandit sa faca o intalnire intre Comisia de la Venetia si CCR nu e in regula si s-a pierdut un moment important.”

In perioada 6-7 aprilie are loc la Palatul Cotroceni conferinta internationala ,”Interactiunea intre majoritatea politica si opozitie intr-o democratie”, sub patronajul presedintelui Romaniei si al secretarului General al Consiliului Europei.

In marja acestei conferinte, presedintele Iohannis a avut intrevederi cu secretarul general adjunct al Consiliului Europei, Gabriella Battaini-Dragoni, cu presedintele Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Pedro Agramunt, precum si cu presedintele Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), Gianni Buquicchio potrivit Hotnews.