Un bîrgăuan se războieşte cu instituţiile statului, inclusiv cu DNA! Nicolaie Turja ameninţă că intră în greva foamei

Nicolaie Turja, un localnic din Bistriţa Bîrgăului este hotărât să intre în greva foamei. Bărbatul se luptă de ceva ani buni cu administraţiile locale din Bistriţa Bîrgăului şi Cetate pentru nişte terenuri despre care Turja susţine că are drept de proprietate. Bărbatul a făcut o serie de plângeri penale, inclusiv la DNA, însă nimeni nu i-a luat în seamă. În schimb, din cauza dosarului în care se războia cu Primăria Cetate, dar şi cu Agenţia Domeniilor Statului pentru a fi pus în posesie cu terenul asupra căruia avea drept de proprietate cert, dosar judecat de judecătoarea Voichiţa Vrînceanu, Nicolaie Turja a fost la un pas să o păţească cu procurorii DNA, iar soţia sa, Rusu Cornelia a fost condamnată la un an şi 4 luni de închisoare cu suspendare, deoarece a dat drept mită borcane cu zacuscă. „Dosarul acesta l-au rezolvat rapid (n. r. – DNA), în nici 3 luni. Dar la plângerile penale depuse de mine împotriva primarului Labă nici nu se uită”, spună cu amărăciune Nicolaie Turja.

Pe terenul din Bistriţa Bîrgăului, administraţia locală condusă de primarul Vasile Laba a realizat o platformă pentru colectarea gunoiului de grajd. Drept urmare, Turja i-a făcut primarului plângeri penale, inclusiv la DNA, însă nimeni nu i-a dat vreun semn. În ceea ce priveşte celălalt teren, cel din Cetate, instanţa i-a dat dreptate lui Turja, însă primăria se pare că nu este dispusă să îl pună în posesie pe vechiul amplasament şi nici măcar pe un teren din aceeaşi categorie, ci pe vârful unui deal.

Pe terenul lui spune că s-a construit o groapă de gunoi de grajd

Nicolaie Turjaa dat în judecată administraţia locală din Bistriţa Bîrgăului pentru sistarea unui proiect de amenajare a unei platforme comunale pentru colectarea gunoiului de grajd. Pe lângă probleme de mediu, omul reclamă şi probleme juridice cu privire la teren, acesta susţinând că primăria nu ar fi proprietar de drept al suprafeţei în cauză.

Bărbatul susţine că Primăria Bistriţa-Bîrgăului apare ca proprietar în acte pe un teren din zona Simegea, care a aparţinut părinţilor săi. După decesul acestora, terenul a fost împărţit între fraţi, fără însă să fie făcute modificările de rigoare în Cartea Funciară. O parte din terenul în cauză a ajuns în posesia unei nepoate care la un moment dat l-a vândut unui pădurar din comună, contra sumei de 2.300 lei. După o perioadă de timp, pădurarul l-a înstrăinat Primăriei Bistriţa-Bîrgăului.

Turja spune că a aflat doar de puţin timp de intenţia administraţiei locale de a realiza o platformă pentru colectarea gunoiului de grajd, când au început de fapt lucrările şi atunci şi-a dat seama că terenul pe care va fi implementat proiectul este cel care a aparţinut părinţilor săi.

„Nepoata mea l-a vândut pădurarului Grigore Rus. Au făcut un contract de mână. Nu demult am aflat că pădurarul l-ar fi vândut primăriei. Am fost la OCPI să cer acte, dar nu mi-au dat. Dar mă duc să fac o solicitare în scris. Deocamdată am o schiţă a terenului pe care se construieşte platforma, în care primăria apare ca proprietar şi al terenurilor învecinate. Dar nu se poate să fie, acolo sunt terenuri ale oamenilor, inclusiv eu, şi nu are acordul nimănui. Eu nu am nimic că nepoata a vândut terenul, dar nu vreau groapa acolo. Mă deranjează şi am strâns semnături. Ajungem să plătim gunoiul de grajd. Şi nici nu ştiu pentru cine a făcut proiectul acesta, că oamenii din comună nu mai au multe animale. Şi au găsit terenul acesta chiar în vârful Simegii… Am fost şi la Garda de Mediu, dar ei spun că primăria are toate avizele, şi de la Mediu şi de la Apele Române. Eu nu înţeleg cum a devenit primăria proprietar tabular pe suprafaţa aceea, când la Cartea Funciară proprietari au fost înscrişi părinţii mei, după ce au moştenit de la bunicii mei”, spune Niculaie Turja.

Potrivit documentaţiilor depuse la Judecătoria Bistriţa, Niculaie Turjasolicităradierea dreptului de proprietate înscris pe comuna BistriţaBîrgăului pentru suprafaţa de 2476 m.p. şi revenirea terenului la cartea funciară din care a fost transcris, plus redarea terenului „în deplină proprietate şi liniştită posesie”.

De asemenea, pe calea unei ordonanţe preşedinţiale, Turja a cerut sistarea lucrărilor demarate de administraţia locală din Bistriţa Bîrgăului „până la soluţionarea dosarului de fond, în care va fi clarificat dreptul de proprietate. Nu a avut însă nicio şansă, pe data de 7 iulie instant respingându-i cererea, Primăria Cetate nu-l pune în posesie şi nici nu-i dă titlul de proprietate câştigat în instanţă

La un alt dosar, aflat pe rolul instanţei Judecătoriei Bistriţa încă din 2014, în care Nicolaie Turja a cerut obligarea administraţiei locale din comuna Cetate şi a Comisiei locale de fond funciar, dar şi a Agenţiei Domeniilor Statului (ADS) de a întocmi documentaţia de predare primirea titlului de proprietate pentru teren pe care bîrgăuanul îl revendicase şi obţinuse în instanţă , şi totodată punerea sa în posesie, proces finalizat la începutul lunii iunie anul acesta, omul nu a primit motivarea decât abia zilele trecute. În plus, omul spune că există un dosar penal încă din 2015 – 295/P/2015 – demarat de procurorii bistriţeni după ce Turja a depus o plângere penală pe numele primarului Vasile Labă – dar în care nu s-a mişcat nimic. „Dosarul nu s-a soluţionat conform normelor procedurale”, spune Turja.

Ameninţă cu greva foamei! Pe cine vizează protestul său extrem

Supărat foc, bîrgăuanul a decis că va intra în greva foamei. Ce l-a determinat pe Nicolaie Turja să îşi dorească să recurgă la un astfel de gest, citiţi în rândurile de mai jos.

„Protestul meu vizează:

Durata excesivă în care sunt soluţionate cauzele penale în care figurez ca persoană vătămată. Trimiterea cauzei de la Direcţia Naţională Anticorupţie Cluj la Parchetul Bistriţa, deşi faptele reclamate sunt fapte de corupţie reglementate de Legea nr. 78/2000. În acest sens arăt faptul că proiectul pentru construirea gropii de gunoi de grajd s-a finanţat din fonduri europene, însă s-a realizat pe un alt etern decât cel aprobat în cadrul proiectului, respectiv pe terenul autorilor reclamaţiei. Nesoluţionarea plângerii penale în termenul prevăzut de lege.



Protestul meu vizează şi instituţiile de judecată, în speţă Judecătoria Bistriţa care nu a redactat şi comunicat sentinţa din dosarul nr. 908/190/2014, deşi s-a pronunţat în luna mai 2017 (n. r. – în luna mai instanţa a amânat de două prin pronunţarea, verdictul în dosar fiind dat în data de 6 iunie 2017)”, spune Nicolaie Turja. Nu doar Parchetul Bistriţa şi Judecătoria Bistriţa sunt vizate, ci şi DNA Cluj.

„Protestul meu vizează şi activitatea DNA Serviciul teritorial Cluj care soluţionează părtinitor dosarele penale. Astfel, dosarul nr. 3679/117/2017 s-a soluţionat în termen de aproximativ 3 luni, în timp ce dosarele pe care le-am menţionat anterior s-a tergiversat, singura deosebire între ele fiind aceea că în dosarul 295/P/2015 am avut calitatea de parte vătămată, iar în celălalt – nr. 151/P/2016 am avut calitate de suspect”, explică Nicolaie Turja.

Bîrgăuanul spune că protestul să va fi îndreptat şi împotriva Comisiei locale de fond funciar Cetate, dar şi a Comisiei judeţene de fond funciar „care tergiversează nejustificat punerea mea în posesie pe două trupuri de teren agricol”.

„Doresc ca prin intrarea mea în greva foamei să atrag atenţia asupra gravelor derapaje din activitatea organelor de cercetare penală, a modului deficitar în care se realizează justiţia, precum şi a corupţiei din administraţia publică locală.

Nu protestez pentru a-mi acorda o facilitate, nu protestez pentru a se dispune sau pronunţa o anumită soluţie, ci protestul meu vizează soluţionarea plângerilor penale la timp şi de către organele competente, tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de săvârşirea infracţiunilor reclamate, dacă se va stabili săvârşirea lor pentru faptele ce vizează construirea acelei gropi de gunoicu fonduri europene pe un teren care îmi aparţine. Doresc cercetări corecte pentru faptele ce vizează refuzul de punere în posesie cu terenul reconstituit printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă, nr, 426/2013, din dosarul 8806/190/2012”, a conchis Nicolaie Turja.