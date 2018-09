Ulei de canabis: Benefic pentru organismul uman

Cunoscut si sub numele de ulei CBD, uleiul de canabis este unul din produsele recent intrate pe piata de remedii naturiste, avand o prezenta din ce in ce mai ridicata si in Romania. Captand in ultimul timp atentia cercetatorilor si oamenilor de stiinta de pretutindeni, uleiul de canabis se anunta a fi una dintre cele mai mari descoperiri din ultii ani, in materie de sanatate si nutritie. Deja exista pe piata o serie de produse pe baza de ulei CBD, de la concentrate si extracte pure, pana la dulciuri si produse cosmetice.

Pana in prezent, studiile au confirmat o corelatie intre consumul de ulei de canabis si „starea de bine” a organismului. De atlfel, printre primele culturi care cunosteau aceste efecte benefice era cea a chinezilor din antichitate, care foloseau canepa in foarte multe moduri, producand din aceasta hartie, haine, medicamente si uleiuri.

Ce este uleiul de canabis?

Uleiul CBD este un extract natural obtinut din planta de canepa (cannabis sativa). Acesta are in componenta peste 113 de canabinozi. Dintre acestia, canabidiolul (CBD-ul) este principalul compus din uleiul de canabis, avand un procent de peste 40% din totalul extras din planta. Deoarece nu are aceleasi efecte de intoxicare ca in cazul marijuanei, uleiul CBD este o alternativa de succes la marijuana medicinala, legala in cele mai multe state din SUA, iar din octombrie 2018, in toata Canada.

Cum se produce uleiul de canabis?

Plantele din care se extrage ulei de canabis au un procentaj crescut de CBD, dar un continut foarte redus de THC. Astfel, produsul care rezulta nu are in compozitie substanta psihoactiva din planta de marijuana, care da acea stare de euforie utilizatorilor, fiind perfect legal si deja comercializat in peste 40 de tari din intreaga lume.

De cand tratamentul cu ulei de canabis, urmat de o fetita din SUA care suferea de epilepsie, a dat rezultate, acest produs a captat atentia presei de pretutindeni. Crizele fetitei s-au rarit si si-au diminuat intensitatea in urma tratamentului, ceea ce a facut un subiect de senzatie.

Ce efecte are uleiul de canabis asupra organismului?

CBD-ul este considerat o „molecula inteligenta”, datorita proprietatilor de reglare si de modulare a organismului. El poate fi consumat sub o varietate de forme, fapt ce i-a castigat rapid un loc in industria suplimentelor nutritive si a remediilor naturiste, dar si in industria alimentara sau in cea a cosmeticelor.

Care sunt beneficiile unui tratament cu ulei de canabis?

Sistemul endocanabinoid, intalnit la majoritatea animalelor de pe Pamant, a fost descoperit in urma cu 30 de ani, cand s-a ajuns la concluzia ca acesta are rol de reglare a homeostazei (starea de echilibru a organismului), avand efecte curative si benefice asupra multora din functiile vitale precum: apetitul, somnul, controlul durerii sau echilibrul hormonal.

Exista o legatura puternica dintre acest sistem si uleiul CBD, iar din acest motiv tratamentul cu ulei de cannabis poate fi folosit pentru o intreaga serie de afectiuni, cum ar fi:

– epilepsie;

– durerile cronice;

– bolile autoimune (lupus, artrita reumatoida);

– bolile neurodegenerative (Alzheimer’s, Parkinson’s, Huntington);

– scleroza multipla;

– cancer;

– tulburari psihice si psiho-emotionale (schizofrenie, depresie, anxietate);

– diabet.

