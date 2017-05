Ucraina va primi 560 de milioane de dolari in partea SUA

Presedintele Statelor unite ale Americii, Donald Trump, a semnat pe 5 mai un proiect de lege privind cheltuielile bugetare in valoare de aproape 1,2 trilioane de dolari, aprobat de Congres, care citeaza presa americana. In acest context au fost aleocati si 560 de milioane de dolari pentru Ucraina.

Secretarul general al Casei Albe, Sara Huckabee Sanders, a confirmat jurnalistilor, in cadrul unei conferinte de presa, ca presedintele america a semnat acest document in timpul vizitei sale la clubul de golf din New Jersey.

Bugetul prevede un supliment de 15 miliarde de dolari pentru programul militar proiectat de presedinte, dar si alte 1,5 miliarde pentru securizarea granitelor.

Totodata, cand Congresul american a aprobat bugetul national, pe 5 mai, acesta a prevazut si alocarea a cel putin 560 de milioane de dolari pentru Ucraina.

“Ucraina apreciaza sprijinul bilateral al Congresului Statelor Unite! Senatul si Camera Reprezentantilor au adoptat Legea consolidata a creditelor 2017, prin care nu mai putin de 560 de milioane de dolari vor fi pusi la dispozitie, pentru asistenta, Ucrainei”, arata un raport postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei in Statele Unite relatează Hotnews.