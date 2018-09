Turda. După ce a iertat-o pentru că şi-a prins iubita-n „fapt”, un culturist a încasat de la ea şi o sticlă în cap!

Există o mulţime de zicale licenţioase despre Turda: de la cel cu găinile, până la meditaţii de genul – „Oraşul celor trei mistere – c…e, praf şi bariere”. Între timp barierele din oraş şi praful stratificat din jurul fabicii „Cimentul” au dispărut. De-a lungul anilor am relatat mereu întâmplări din municipiu – frumoase ori urâte, deoptrivă – pe vremuri un satelit atrăgător, molcom şi chiar cultural al Clujului. Însă m-au lăsat întotdeauna mască întâmplările din acest oraş, cele în care sunt implicaţi urmaşii lui Adam sau surorile Evei, mai nou de o stranietate şi “naturalism” incredibile, parcă în ton cu involuţia spirituală a neamului nostru, căreia Turda i se racordează cu brio.

“Am întreţinut-o, i-am luat maşină şi am dus-o şi-ntr-o vacanţă de lux”

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, un colos plin de muşchi dar cu o privire blândă şi ochi înlăcrimaţi, semn al unui suflet proproţional cu mărimea trupului său golemic – coboară încet treptele care duc la subsolul I.M.L.Cluj, acolo unde se află cabinetul de consultaţii al acestei instituţii medicale. Îl abordez, încrezător, intuind că aici poate fi vorba la mijloc de ceva “caft” ca-n filme. Omul, zâmbind trist, îmi confirmă supoziţia că, într-adevăr, e vorba de o agresiune dar mă bulversează spunându-mi că e nu venită de la cinci-şase inşi, cum bănuiesc eu ci tocmai de la proria lui iubită, o brunetă focoasă în vârstă de 23 de ani. “Mi-a dat cu o sticlă în cap” – recunoaşte el, zâmbind încurcat. Incitat la maxim, simţind că e vorba de o “telenovelă” pe cinste, insist la om să mi-o relateze “en detail”. Omul mă temperează, spunându-mi că-mi va povesti toată tărăşenia, cu condiţia să nu-i dezvălui identitatea reală, dar o va face doar după ce se va supune consultului legiştilor. Aştept, răbdător, conştient că bărbatul, care se numeşte Alexandru – persoană evident sinceră şi dintr-o bucată – se va ţine de cuvânt. Minutele în care acesta zăboveşte în cabinet trec încet, par nesfârşit de lungi, dar omul iese până la urmă, cu pas elastic şi elegant de super-sportiv, ceea ce şi este. Apoi se aşează pe un scaun – direct în faţa mea – şi povestim, privindu-ne reciproc în ochi. Începe acesta, scoţându-şi din buzunar telefonul mobil şi arătându-mi fotografia unei brunete suple, focoase, care ar înfierbânta imaginaţia oricărui bărbat de pe planetă: “Sunt de un an şi trei luni într-o relaţie cu Maria, cea pe care o vedeţi aici. O întreţineam, până nu demult, din leafa câştigată din munca mea de agent de intervenţie la o firmă de securitate şi pază. Sunt, după cum vezi, sportiv, lipsit de vicii – iar singurul vis al vieţii mele e să-mi întemeiez o familie alături de o femeie pe care să o iubesc şi să fiu, la rându-mi iubit. De aceea am investit tot ce aveam în Maria, am mutat-o în casa mea şi, mai mult, îi ofeream întreg timpul meu ajungând s-o duc cu mine peste tot – indiferent că era zi sau noapte. Şi, cu toate acestea, aveam parte de scene incredibile de gelozie din partea ei, mă acuza permanent de infidelitate şi de continuarea relaţiei cu “fosta”. Îi spuneam în fiecare clipă: “Când să mă văd cu ea, explică-mi! Ziua sunt cu tine, noaptea sunt cu tine, tot timpul sunt cu tine!” Apoi – fiinţă extrem de materialistă – îmi reproşa că n-o ţin în palme, deşi locuia la mine. Plus că i-am luat maşină şi pe lângă multele mofturi pe care i le îndeplineam, de ziua ei am dus-o până şi într-o vacanţă de cinci stele în Grecia”…

Hoţul strigă “Hoţul”!

Bărbatul se opreşte pentru câteva clipe, oftează şi apoi trage puternic aer în piept, pregătit pentru etapa “superioară” a povestirii. “Într-o miercuri, acum circa două săptămâni, după o ceartă în care mă tot acuza de infidelitate, numa` o văd că-şi ia lucrurile şi pleacă la ea acasă! Ca să aflu apoi că în vinerea respectivă fusese la discotecă împreună cu unul. Am suferit asemeni unui câine, dar am iertat-o şi mi-am zis că trece. S-a mutat înapoi la mine, însă la scurt timp şi-a reluat “partitura” geloziei şi a plecat din nou la acasă la ea, seara afişându-se însă cu același tip şi rămânând peste noapte la acesta. Desigur, a doua zi n-a vrut să recunoască în ruptul capului ce-a făcut”, explică, gesticulând, Alexandru. Arată apoi că la scurt timp au început apelurile telefonice şi mesajele Mariei, adresate lui, dar s-a ţinut tare – nu i-a răspuns. Stătea acasă şi suferea în tăcere. “De fapt, ea chiar şi atunci se afla împreună cu noul ei iubit – de unde-mi trimitea mesaje furibunde. După încă o seară, cineva mă caută şi-mi spune că Maria a fost văzută cu “X”, „săgeată” a unui interlop, recuperator mărunt. L-am contactat pe tip şi acesta mi-a spus că, într-adevăr, e cuplat cu ea – însă, ins fair-play, mi-a mărturisit că n-a vrut să-mi pricinuiască suferinţă fiindcă ştia că era despărţită de mine. Aşa că am renunţat la Maria, însă aceasta a continuat să-şi nege escapada şi să mă sune, încontinuu, cerându-mi totodată cu insistenţă să ne împăcăm, promiţându-mi că aduce dovezile nevinovăţiei sale… Am pornit din nou relaţia, însă curând a început iar cu reproşurile. Am ajuns astfel în situaţia ca duminică, 9 septembrie – aflaţi la mine acasă – aceasta să înceapă o nouă ceartă. Şi, la un moment dat, neavând alte argumete, a luat de pe masă o sticlă şi m-a lovit cu ea în cap. După ce m-a lovit, într-un gest întârziat am împins-o, iar ea a căzut pe parchet cu faţa în jos şi şi-a spart nasul. Rapid, am chemat de urgenţă poliţia – nu de alta dar ea susţinea că eu sunt agresorul, și nu ea a fost cea care m-a atacat”, arată în continuare Alexandru. A urmat şi un spectacol cu mama Mariei, intrată abuziv la el în curte, cu scandal – încercare repede stopată prin venirea la faţa locului a poliţiei. După ce le-a povestit poliţiştilor ce se petrecuse, bărbatul s-a prezentat la secţie, unde a făcut plângere pe numele fostei iubite pentru lovire sau alte violenţe şi violare de domiciliu. “Acum m-am prezentat la I.M.L., la îndemnul poliţiştilor, ca să dovedesc şi medico-legal ce mi s-a întâmplat şi aştept să văd ce se întâmplă mai departe. Dacă nu vine cu pretenţii o să-mi retrag plângerea, însă e lipede că de-acum nu mai vreau s-o văd vreodată, orice ar face. Practic, aşa cum v-am mai spus, am iubit-o enorm şi am vrut să-mi întemeiez o familie împreună cu ea – iar ea pur şi simplu şi-a bătut joc de sentimentele mele”, adaugă, posac, Alexandru. Este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. şi se întoarce curând cu un certificat în care medicii i-au recomandat două zile de îngrijiri medicale. Apoi, cu ochii trişti – şi în continuare teribil de afectat – mă mai priveşte o dată, după care îşi ia rămas bun şi părăseşte în grabă instituţia medicală clujeană…

Punctul de vedere al I.J.P. Cluj

“S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe iar Poliţia Municipiului Turda face cercetări pentru clarificarea tuturor aspectelor legale în cauză”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj. Sorin Grecu